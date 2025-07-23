لماذا قد ترغب في التفكير مرتين قبل استخدام الأرض الدياتومي في حديقتك

إذا كنت تعتبر نفسك بستانيًا عضويًا ، فربما سمعت عن الأرض الدياتومي (DE). غالبًا ما يتم الإشادة بها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حديقة طبيعية ستصبح سركًا للسيطرة على النمل والرخويات وغيرها من الآفات الزحف. ولكن قبل أن تبدأ في غبار النباتات والتربة مع الأشياء ، يجدر السؤال: ما هي الأرض الدياتومي وما هي المستخدمة؟ الأرض الدياتوموسيات هي مسحوق ناعم مصنوع من الكائنات المائية المتحفرة المسماة الدياتومات. تحت المجهر ، تكون جزيئاته حادة ومسعورة – مميتة على الحشرات مع الهياكل الخارجية ولكنها غير ضارة للبشر والحيوانات الأليفة (أو هكذا على ما يبدو). قد تكون الأرض الدياتومية طريقة للتحكم في الآفات الطبيعية ، ولكنها يمكن أن تضر الملقحات مثل النحل والفراشات ، ولا تعمل دائمًا ، خاصة بعد المطر أو الري.

يكمن النداء الحقيقي في العلامة “الطبيعية”. يرى العديد من البستانيين أنه بديل أكثر أمانًا للمبيدات الكيميائية. ومع ذلك ، فإن الطبيعي لا يعني دائمًا خالية من المخاطر. عندما تجف ، يعمل DE عن طريق قطع جسديًا في جسم الحشرة ، وتجفيفها. ولكن هذا هو الصيد: لا يميز. سوف يضر الحشرات المفيدة أيضًا – مثل الملقحات – والتي يمكن أن تزعج توازن النظام البيئي لحديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعمل فقط عندما يجف. في اللحظة التي تمطر فيها ، أو تسقي حديقتك ، تنخفض فعاليتها بشكل كبير. ستحتاج إلى إعادة تطبيقها باستمرار ، والتي قد لا تكون عملية أو فعالة من حيث التكلفة للحدائق الأكبر ، ناهيك عن الإرهاق.