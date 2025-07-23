لماذا قد ترغب في التفكير مرتين قبل استخدام الأرض الدياتومي في حديقتك

إذا كنت تعتبر نفسك بستانيًا عضويًا ، فربما سمعت عن الأرض الدياتومي (DE). غالبًا ما يتم الإشادة بها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حديقة طبيعية ستصبح سركًا للسيطرة على النمل والرخويات وغيرها من الآفات الزحف. ولكن قبل أن تبدأ في غبار النباتات والتربة مع الأشياء ، يجدر السؤال: ما هي الأرض الدياتومي وما هي المستخدمة؟ الأرض الدياتوموسيات هي مسحوق ناعم مصنوع من الكائنات المائية المتحفرة المسماة الدياتومات. تحت المجهر ، تكون جزيئاته حادة ومسعورة – مميتة على الحشرات مع الهياكل الخارجية ولكنها غير ضارة للبشر والحيوانات الأليفة (أو هكذا على ما يبدو). قد تكون الأرض الدياتومية طريقة للتحكم في الآفات الطبيعية ، ولكنها يمكن أن تضر الملقحات مثل النحل والفراشات ، ولا تعمل دائمًا ، خاصة بعد المطر أو الري.
يكمن النداء الحقيقي في العلامة “الطبيعية”. يرى العديد من البستانيين أنه بديل أكثر أمانًا للمبيدات الكيميائية. ومع ذلك ، فإن الطبيعي لا يعني دائمًا خالية من المخاطر. عندما تجف ، يعمل DE عن طريق قطع جسديًا في جسم الحشرة ، وتجفيفها. ولكن هذا هو الصيد: لا يميز. سوف يضر الحشرات المفيدة أيضًا – مثل الملقحات – والتي يمكن أن تزعج توازن النظام البيئي لحديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعمل فقط عندما يجف. في اللحظة التي تمطر فيها ، أو تسقي حديقتك ، تنخفض فعاليتها بشكل كبير. ستحتاج إلى إعادة تطبيقها باستمرار ، والتي قد لا تكون عملية أو فعالة من حيث التكلفة للحدائق الأكبر ، ناهيك عن الإرهاق.
الأرض الدياتومي التي تضر بالملقحات وتشغيل فقط في بعض الظروف
على الرغم من أنه قد يكون من المغري الاعتماد فقط على هذا الإصلاح المسحوق ، إلا أن هناك أشياء مهمة يجب مراعاتها عند استخدام الأرض الدياتومي للمراقبة. أولاً وقبل كل شيء ، ليس فقط الآفات التي تتعرض للأذى – النحل والفراشات والبق المفترسة التي تحمي النباتات الخاصة بك بشكل طبيعي معرضة للخطر أيضًا. هذا يعني أن محاولاتك للتحكم في الآفات الصديقة للبيئة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ، مما يترك حديقتك أكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.
هناك أيضا مخاوف الصحة والبيئية. تتكون الأرض الدياتومي من السيليكا ، وبينما تكون الإصدارات من فئة الطعام آمنة بشكل عام للبشر ، فإن استنشاق الغبار بمرور الوقت يمكن أن يهيج رئتيك ، خاصة إذا كنت تطبقها في كثير من الأحيان في ظروف الرياح. بالإضافة إلى ذلك ، إنه فوضوي. يميل المسحوق الأبيض إلى الالتفاف على الأوراق والتربة ، مما يجعل حديقتك المرتبة تبدو طباشيريًا وغير مهذب.
أخيرًا ، يمكن للاعتماد المفرط على DE خلق شعور زائف بالأمان. يفترض العديد من البستانيين أنه حل محدد ، لكن إدارة الآفات أكثر تعقيدًا. لا تؤثر DE على الحشرات في مرحلة البيض الخاصة بهم ، لذلك يمكن أن ترتد الإصابات بسرعة إذا لم تكن طرقًا دورية. لذلك ، على الرغم من أن الأرض الدياتومي لها مكانها ، إلا أنها ليست منتج المعجزة الذي يتم صنعه غالبًا. نحن لا نقول عدم استخدامه – فقط استخدمه بحكمة ، مع الوعي الكامل للعيوب المحتملة.