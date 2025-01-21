لماذا قد ترغب في تجنب تجربة اتجاه جزيرة المطبخ المخددة في منزلك؟

تعد الجزر المخددة واحدة من أكثر اتجاهات المطبخ أناقة اليوم – وذلك لأسباب واضحة جدًا. حتى Jenny Marrs من Fixer to Fabulous انضمت إلى اتجاه التصميم الساخن ولا نلومها. أقل ما يقال عن هذه الأنواع من جزر المطبخ أنها مذهلة. إنها توفر لكمة بصرية، وتضيف سحرًا عصريًا إلى مناطق الطهي، بل وتسعد الحواس اللمسية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تخلق تأثيرًا بصريًا يسمح للضوء والظل بالرقص في جميع أنحاء الغرفة، اعتمادًا على الوقت من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض التصميمات بمظهر نظيف وبسيط مع درجات اللون الأبيض أو الخشب، بينما يقدم البعض الآخر انطباعًا جريئًا بألوان نابضة بالحياة تتراوح من الوردي إلى الأزرق.

النقطة المهمة هي أن هذه النهاية المزخرفة لن تذهب إلى أي مكان قريبًا – يكاد يكون من المغري القفز على العربة إذا لم تكن مغناطيسًا ترابيًا. نعم، ستكون التصميمات المخددة مثالية، ولكن الجانب السلبي الرئيسي لها هو أن الأخاديد الأنيقة تحبس الغبار والأوساخ.

دعونا نتراجع. يمكن التعرف بسهولة على جزر المطبخ المخددة من خلال الأخاديد الرأسية (أو القنوات، إذا صح التعبير) التي تمتد على قواعدها. إذا أردنا أن نتعرف على المعالم التاريخية، فإن المزامير كانت موجودة منذ وجود العمارة المصرية واليونانية والرومانية. ومع ذلك، فقد تم استخدامه في المقام الأول على الأعمدة، وليس جزر المطبخ. سريعًا إلى اليوم، وهو اتجاه التصميم المحكم الذي سيسيطر في عام 2025. ولكن هل يستحق الأمر حقًا هذه الضجة نظرًا للصيانة الإضافية التي يتطلبها هذا النمط؟