لماذا قد تكون ألواح الأكريليك أفضل بديل لبلاط السيراميك للاستحمام الخاص بك

عند إعادة تصميم الدش الخاص بك، قد يكون من الصعب اختيار مادة تصمد بشكل جيد دون تدمير ميزانيتك. على الرغم من أن بلاط السيراميك غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الخيار الافتراضي للحمامات، إلا أن حمامات البلاط لها عيوب واضحة. إذا كنت تتطلع إلى إكمال عملية إعادة التصميم الخاصة بك دون إنفاق الكثير من المال، فقد تكون ألواح الأكريليك أو الإدخالات خيارًا ممتازًا.

هذه الألواح مصنوعة من صفائح الأكريليك المقواة إما بالألياف الزجاجية أو بالراتنج. إنها مادة متينة وغير مسامية ومقاومة للبقع بشكل طبيعي وسهلة التنظيف للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الأكريليك معتمًا مثل الزجاج أو مصممًا لتقليد مظهر مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك البلاط أو الحجر الطبيعي أو حتى الساتان. بالنسبة للاستحمام، يمكنك إما شراء ألواح فردية أو اختيار ملحق الدش، وهو عبارة عن أغطية من قطعة واحدة لحوض الاستحمام أو الدش الموجود لديك. يمكنك أيضًا شراء أطقم الدش الأكريليك التي تأتي مع مكونات أخرى مثل الحنفيات ورؤوس الدش والأبواب.

تعد طبيعتها الصديقة للميزانية واحدة من أكبر فوائد الأكريليك. على الرغم من أن الأرقام الدقيقة تختلف اعتمادًا على عوامل مثل الحجم ومحيط الدش، فإن متوسط ​​سعر الدش الأكريليكي يبلغ حوالي 3000 دولار؛ يبلغ متوسط ​​دش البلاط المماثل حوالي 8000 دولار. الأكريليك أيضًا أسهل في التثبيت من البلاط. بشكل عام، يستغرق التثبيت من يوم إلى يومين فقط، بينما قد يستغرق التبليط ضعف الوقت.