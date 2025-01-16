لماذا قد تكون ألواح الأكريليك أفضل بديل لبلاط السيراميك للاستحمام الخاص بك

عند إعادة تصميم الدش الخاص بك، قد يكون من الصعب اختيار مادة تصمد بشكل جيد دون تدمير ميزانيتك. على الرغم من أن بلاط السيراميك غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الخيار الافتراضي للحمامات، إلا أن حمامات البلاط لها عيوب واضحة. إذا كنت تتطلع إلى إكمال عملية إعادة التصميم الخاصة بك دون إنفاق الكثير من المال، فقد تكون ألواح الأكريليك أو الإدخالات خيارًا ممتازًا.
هذه الألواح مصنوعة من صفائح الأكريليك المقواة إما بالألياف الزجاجية أو بالراتنج. إنها مادة متينة وغير مسامية ومقاومة للبقع بشكل طبيعي وسهلة التنظيف للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الأكريليك معتمًا مثل الزجاج أو مصممًا لتقليد مظهر مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك البلاط أو الحجر الطبيعي أو حتى الساتان. بالنسبة للاستحمام، يمكنك إما شراء ألواح فردية أو اختيار ملحق الدش، وهو عبارة عن أغطية من قطعة واحدة لحوض الاستحمام أو الدش الموجود لديك. يمكنك أيضًا شراء أطقم الدش الأكريليك التي تأتي مع مكونات أخرى مثل الحنفيات ورؤوس الدش والأبواب.
تعد طبيعتها الصديقة للميزانية واحدة من أكبر فوائد الأكريليك. على الرغم من أن الأرقام الدقيقة تختلف اعتمادًا على عوامل مثل الحجم ومحيط الدش، فإن متوسط سعر الدش الأكريليكي يبلغ حوالي 3000 دولار؛ يبلغ متوسط دش البلاط المماثل حوالي 8000 دولار. الأكريليك أيضًا أسهل في التثبيت من البلاط. بشكل عام، يستغرق التثبيت من يوم إلى يومين فقط، بينما قد يستغرق التبليط ضعف الوقت.
الحفاظ على ألواح الأكريليك طازجة ونظيفة
بشكل عام، يعد الأكريليك خيارًا قويًا للاستحمام ويمكن أن يدوم من 10 إلى 20 عامًا. لا يتطلب الأمر أي صيانة تقريبًا، في حين يجب إعادة حشو بلاط السيراميك كل ثماني إلى عشر سنوات على الأقل، اعتمادًا على مدى ثبات الجص الخاص بك بمرور الوقت. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان بقاء الأكريليك لأطول فترة ممكنة.
أولاً، على الرغم من أن الأكريليك يتحمل جيدًا أثناء الاستحمام، إلا أنه لا يزال أقل متانة من الأسطح الأخرى مثل الحجر الطبيعي وأكثر نعومة من الزجاج. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون الاكريليك عرضة للخدوش. هذه ليست قبيحة المظهر فحسب، بل يمكن أن تؤدي الخدوش الموجودة في الحمام إلى نمو العفن الفطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الأكريليك حساسًا للمنظفات والمواد الكاشطة القاسية مثل ملح إبسوم. على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك استخدام ملح إبسوم للاستحمام، إلا أنك تريد شطفه جيدًا بعد ذلك، ولا تجرب أبدًا حيل التنظيف بملح إبسوم. يجب عليك أيضًا تجنب استخدام مواد التبييض والمنظفات التي تحتوي على الأمونيا لأنها قد تتسبب في تغير لون الأكريليك.
لتنظيف الدش الأكريليك بشكل صحيح، لا تحتاج إلى أي شيء أكثر من إسفنجة الأطباق أو قطعة قماش ناعمة ومنظف غير كاشط. يمكنك شراء المنتجات التي تم تصنيفها على أنها آمنة للأسطح الأكريليكية أو استخدام منظف غسل الأطباق أو صنع منظفك الخاص من مزيج متساوٍ من الخل الأبيض والماء الدافئ. إذا واجهت أي مناطق تحتاج إلى الفرك، فلا تستخدم الصوف الفولاذي أو وسادات الفرك. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة لتجنب أي خدوش.