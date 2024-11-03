لماذا قد لا يتم إطلاق فيلم ليزلي نيلسن الأخير أبدًا

ليس من السهل على الممثلين تحقيق التحول الوظيفي الذي قامت به ليزلي نيلسن. بدأ نيلسن، وهو نجل جندي جبلي ملكي كندي متمركز بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، مسيرته الترفيهية في الراديو. بعد دراسة الأداء في تورونتو، شق طريقه إلى نيويورك، حيث بدأ العمل في المسرح ثم في التلفزيون. جزئيًا لتعزيز حياته المهنية وجزئيًا لأنه لم يكن مرتاحًا لبداياته المتواضعة، حافظ نيلسن على شخصية شاشة رواقية جعلته مشغولاً بالتلفزيون طوال الخمسينيات والستينيات. عندما اتصلت به هوليوود، كان ذلك بأجزاء درامية وأحيانًا رومانسية تناسب جبهته الفولاذية.
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من “Forbidden Planet” عام 1956 إلى “The Poseidon Adventure” عام 1972، حافظ نيلسن على عمله الثابت كممثل جاد وموثوق. لقد لعب دور شخصيات عسكرية، وحاملي أسلحة، وربما كان له دور منتظم في فيلم “Hawaii Five-O” إذا لم يتم إسقاطه بعد الطيار. لكن في عام 1980، عندما كان نيلسن يبلغ من العمر 54 عامًا، شارك في فيلم الكارثة المحاكاة الساخرة “الطائرة!” أثار أدائه الجامد الهذيان، وبينما استغرق الأمر بضع سنوات حتى تتمكن بقية هوليوود من الاستفادة من إمكاناته الكوميدية، بحلول نهاية العقد، تحولت شخصيته بشكل نهائي من الصدارة الدرامية إلى ملك المحاكاة الساخرة.
جميع اعتمادات أفلامه الطويلة من سنواته الأخيرة هي أفلام كوميدية. كان التزامه بشخصيته الكوميدية الجديدة كاملاً لدرجة أنه تم وضع كمامة على شاهد قبره. وكان يعمل على فيلم كوميدي آخر عندما توفي عام 2010، وهو فيلم رسوم متحركة بعنوان “فيلم الرجل المائي”. لكن أداءه الأخير الذي لم يتم إصداره قد لا يرى النور أبدًا بسبب مشاكل الإنتاج.
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لقد عمل على مشروعه الأخير مجانًا
الرجل الذي يقف وراء دور ليزلي نيلسن الأخير الذي لم يتم إصداره هو برايان ووترمان، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط عندما طلب من الممثل القيام بصوت في فيلم رسوم متحركة. قام ووترمان بتطوير سلسلة رسوم متحركة في الكلية، سميت باسمه، وتضمنت شخصية رئيسية مستوحاة من Nielsen: Ready Espanosa. كان تصميم المستكشف الاستثنائي يقارب وجه المؤدي إذا كان لديه ندبة مبارزة أسفل عين واحدة (في الصورة). قال ووترمان لـ Entertainment Weekly: “كان ليزلي بطل طفولتي”، وعندما بدأ العمل على أحد الأفلام، تواصل مع ممثلي Nielsen. لقد كان مستعدًا لإلغاء الفيلم عندما لم يسمع أي رد بعد عدة أشهر، لكن النجم اتصل به شخصيًا لمناقشة المشروع بشكل أكبر.
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وافقت نيلسن على العمل في الفيلم دون مقابل، وأمتع Waterman بقصص من حياته ومسيرته المهنية أثناء تسجيل دوره في فيلم The Waterman Movie. على الرغم من أن الفيلم يظل هو الدور الأخير لنيلسن حيث لم يتم إصداره حاليًا، إلا أنه لم يكن آخر إنتاج له – فقد تم إجراء جلسات التسجيل عبر الهاتف في عام 2007 على مدار يومين. وفي السنوات ما بين تسجيل سطوره ووفاته، أنتج الممثل ستة أفلام أخرى.
أكمل نيلسن جميع سطوره قبل وفاته وأخبر ووترمان أنه سيساعد في الترويج للفيلم بمجرد اكتماله. ضربها الاثنان وكانا يتحدثان بانتظام حتى وفاة نيلسن. قال ووترمان أن آخر مرة تحدثوا فيها كانت قبل عيد الشكر عام 2010.
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لقد أعاق المال فيلم نيلسن الأخير
كان فيلم “The Waterman Movie” إنتاجًا مستقلاً وكان وراءه عدة سنوات من العمل بحلول الوقت الذي شاركت فيه ليزلي نيلسن. أنشأ براين ووترمان موقع Kickstarter في عام 2010 لرفع ميزانية الفيلم، وكان الهدف المحدد هو 35 ألف دولار. لقد فشل في تحقيق ذلك – قبل أن تنفد الساعة، وقد تعهد المؤيدون بما يزيد قليلاً عن 13000 دولار. بحلول الوقت الذي توفي فيه نيلسن، كان لدى ووترمان دقيقتين فقط من اللقطات المكتملة، بالإضافة إلى عدد قليل من اختبارات الرسوم المتحركة.
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في النهاية، انتهى فيلم Waterman لمدة خمس دقائق تقريبًا – المشهد الأول من فيلم The Waterman Movie – بمساعدة CJC Animation. وقال لـ Creative Chair في عام 2013 إن نقص المال والقوى العاملة كانا أكبر عائقين أمام تحقيق المزيد من التقدم. وقال إنه ما لم يتغير أي من الوضعين، فمن المرجح أن يستمر الإنتاج في التراجع. لكن ووترمان أصر على أنه لا يزال يعمل على الفيلم. لا يزال موقع Waterman Studios يحمل قسمًا لتاريخ الإنتاج حيث يتعهد بإنهاء الفيلم، فقط لتقديم أداء Leslie Nielsen آخر لمعجبيه.
لا يبدو أن موقع الويب قد تم تحديثه منذ عام 2012. وتصف صفحة CJC Animation الخاصة بالمشروع بأنه معلق “إلى أجل غير مسمى”، ولم تكن هناك تحديثات للفيلم من Waterman نفسه منذ سنوات.
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