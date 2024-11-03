لماذا قد لا يتم إطلاق فيلم ليزلي نيلسن الأخير أبدًا

ليس من السهل على الممثلين تحقيق التحول الوظيفي الذي قامت به ليزلي نيلسن. بدأ نيلسن، وهو نجل جندي جبلي ملكي كندي متمركز بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، مسيرته الترفيهية في الراديو. بعد دراسة الأداء في تورونتو، شق طريقه إلى نيويورك، حيث بدأ العمل في المسرح ثم في التلفزيون. جزئيًا لتعزيز حياته المهنية وجزئيًا لأنه لم يكن مرتاحًا لبداياته المتواضعة، حافظ نيلسن على شخصية شاشة رواقية جعلته مشغولاً بالتلفزيون طوال الخمسينيات والستينيات. عندما اتصلت به هوليوود، كان ذلك بأجزاء درامية وأحيانًا رومانسية تناسب جبهته الفولاذية.

إعلان

من “Forbidden Planet” عام 1956 إلى “The Poseidon Adventure” عام 1972، حافظ نيلسن على عمله الثابت كممثل جاد وموثوق. لقد لعب دور شخصيات عسكرية، وحاملي أسلحة، وربما كان له دور منتظم في فيلم “Hawaii Five-O” إذا لم يتم إسقاطه بعد الطيار. لكن في عام 1980، عندما كان نيلسن يبلغ من العمر 54 عامًا، شارك في فيلم الكارثة المحاكاة الساخرة “الطائرة!” أثار أدائه الجامد الهذيان، وبينما استغرق الأمر بضع سنوات حتى تتمكن بقية هوليوود من الاستفادة من إمكاناته الكوميدية، بحلول نهاية العقد، تحولت شخصيته بشكل نهائي من الصدارة الدرامية إلى ملك المحاكاة الساخرة.

جميع اعتمادات أفلامه الطويلة من سنواته الأخيرة هي أفلام كوميدية. كان التزامه بشخصيته الكوميدية الجديدة كاملاً لدرجة أنه تم وضع كمامة على شاهد قبره. وكان يعمل على فيلم كوميدي آخر عندما توفي عام 2010، وهو فيلم رسوم متحركة بعنوان “فيلم الرجل المائي”. لكن أداءه الأخير الذي لم يتم إصداره قد لا يرى النور أبدًا بسبب مشاكل الإنتاج.

إعلان