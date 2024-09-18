لماذا قد يؤدي المزيد من النشوة الجنسية إلى زيادة ذكائك

سواء كنت تصل إلى ذروة النشوة مع شريك أو أكثر أو أثناء جلسات الاستمناء الفردية، فإن النشوة الجنسية لا تمنحك شعورًا جيدًا فحسب، بل إنها مفيدة لك أيضًا. حيث تستفيد صحتك الجسدية والعقلية من هرمونات الشعور الجيد (الأوكسيتوسين والأصدقاء) التي يتم إطلاقها أثناء النشوة الجنسية. وكما يقول المثل، فإن النشوة الجنسية يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب. وبقدر ما تحافظ النشوة الجنسية على جسمك وعقلك في أفضل حالاتهما، فهناك أيضًا أدلة على أنها يمكن أن تجعلك أكثر ذكاءً.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب الجنسي، فإن نشاط الدماغ لدى النساء يزداد مع استعداد أجسادهن للنشوة الجنسية. وعندما تصل إلى نقطة الذروة، يصل هذا النشاط إلى ذروته قبل أن ينخفض بعد النشوة الجنسية. وعلى عكس ما سمعناه عن توقف نشاط الدماغ أثناء النشوة الجنسية، أظهرت هذه الدراسة أنه “لم يكن هناك أي تعطيل لمناطق الدماغ قبل النشوة الجنسية أو خلالها”. وبدلاً من ذلك، أضاءت عدة مناطق، إذا جاز التعبير، عندما أدرك الدماغ أن النشوة الجنسية في طريقها. وبطبيعة الحال، إذا كانت هذه هي الحالة، فكلما زاد عدد النشوات الجنسية التي تحصل عليها، زاد نشاط دماغك (وبالتالي، أصبحت أكثر ذكاءً). ولكن هذا ليس البحث الوحيد الذي يشير إلى أن النشوة الجنسية يمكن أن تجعل المرء أكثر ذكاءً أو تساهم بشكل إيجابي في دماغك.
النشوة الجنسية قد تحفز نمو خلايا المخ
إذا كنت تعتقد أن نموك قد توقف تمامًا، فأنت مخطئ، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالدماغ. وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة Plos One، يمكن أن يؤدي الجنس إلى تكوين الخلايا العصبية (عملية تكوين الخلايا العصبية الجديدة) في الحُصين. وعلى الرغم من أن الحُصين يلعب دورًا في عدد قليل من وظائف الدماغ المختلفة، فإن الوظيفتين اللتين تهمان هنا فيما يتعلق بـ “الذكاء” هما التعلم والذاكرة، سواء على المدى القصير أو الطويل.
يعود السبب وراء نمو هذه الخلايا في الحُصين إلى القلق (سواء كان القلق موجودًا أم لا). فعندما يمر الناس بما يسميه الباحثون “التجربة الجنسية المزمنة”، يمكن أن يقلل ذلك من الإجهاد السلبي، المعروف أيضًا بالقلق – وهو أمر يعرفه بالفعل كل من مر بالنشوة الجنسية – ويستفيد الدماغ بطريقة إيجابية. وذلك لأن الإجهاد السلبي يقلل من تكوين الخلايا العصبية. بعبارة أخرى، فإن المزيد من النشوة الجنسية تعني تنظيمًا أكبر للقلق والمزيد من خلايا الدماغ.
يمكن أن تعمل النشوة الجنسية على تحسين الوظيفة الإدراكية
حتى لو لم تقترب من سن الشيخوخة بعد، فيتعين عليك الآن أن تفكر في وظيفتك الإدراكية. فوفقاً لعيادة كليفلاند، يعاني ما يصل إلى 8% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً من شكل من أشكال الخرف، وتشير التقديرات إلى أن النسبة تقفز إلى 50% بمجرد وصول الأشخاص إلى منتصف الثمانينيات من العمر. وليس سراً كبيراً أن التدهور الإدراكي يأتي مع التقدم في السن، ولكن إذا كانت هناك طريقة لمنعه أو على الأقل إبطاء وصوله، ألا يكون ذلك رائعاً؟ وهنا يأتي دور النشوة الجنسية.
وجدت دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة Age and Ageing أن النشاط الجنسي يحافظ على نشاط الدماغ وقوته. وقد سجل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عامًا والذين كانوا نشطين جنسيًا درجات أعلى في اختبارات الذاكرة والوظائف الإدراكية بشكل عام. وعندما يقترح الخبراء طرقًا يمكن لكبار السن من خلالها تجنب العديد من اللحظات التي يمرون بها مع تقدمهم في السن، فإن الحفاظ على نشاط الدماغ يكون دائمًا على القائمة. وإذا كان تنشيط عقلك يعني زيادة معدل النشوة الجنسية، فلا توجد طريقة أسهل أو أكثر متعة للقيام بذلك. كما يُعَد ذلك نشاطًا بدنيًا، وهو أمر آخر مهم مع تقدمك في السن.
في حين أن المزيد والمزيد من النشوة الجنسية لن تجعلك أينشتاين أو مارلين فوس سافانت (التي يبلغ معدل ذكائها 228 – وهو أعلى حتى من معدل ذكاء أينشتاين 160)، فإنها ستجعل عقلك يتحرك في الاتجاه الصحيح. مثل أي جزء آخر من الجسم، يحتاج الدماغ إلى التمرين. لذا، إذا كان بإمكانك القيام بذلك بمزيد من النشوة الجنسية، فلماذا لا؟ بالتأكيد لن يؤذيك ذلك.