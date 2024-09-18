لماذا قد يؤدي المزيد من النشوة الجنسية إلى زيادة ذكائك

سواء كنت تصل إلى ذروة النشوة مع شريك أو أكثر أو أثناء جلسات الاستمناء الفردية، فإن النشوة الجنسية لا تمنحك شعورًا جيدًا فحسب، بل إنها مفيدة لك أيضًا. حيث تستفيد صحتك الجسدية والعقلية من هرمونات الشعور الجيد (الأوكسيتوسين والأصدقاء) التي يتم إطلاقها أثناء النشوة الجنسية. وكما يقول المثل، فإن النشوة الجنسية يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب. وبقدر ما تحافظ النشوة الجنسية على جسمك وعقلك في أفضل حالاتهما، فهناك أيضًا أدلة على أنها يمكن أن تجعلك أكثر ذكاءً.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة الطب الجنسي، فإن نشاط الدماغ لدى النساء يزداد مع استعداد أجسادهن للنشوة الجنسية. وعندما تصل إلى نقطة الذروة، يصل هذا النشاط إلى ذروته قبل أن ينخفض ​​بعد النشوة الجنسية. وعلى عكس ما سمعناه عن توقف نشاط الدماغ أثناء النشوة الجنسية، أظهرت هذه الدراسة أنه “لم يكن هناك أي تعطيل لمناطق الدماغ قبل النشوة الجنسية أو خلالها”. وبدلاً من ذلك، أضاءت عدة مناطق، إذا جاز التعبير، عندما أدرك الدماغ أن النشوة الجنسية في طريقها. وبطبيعة الحال، إذا كانت هذه هي الحالة، فكلما زاد عدد النشوات الجنسية التي تحصل عليها، زاد نشاط دماغك (وبالتالي، أصبحت أكثر ذكاءً). ولكن هذا ليس البحث الوحيد الذي يشير إلى أن النشوة الجنسية يمكن أن تجعل المرء أكثر ذكاءً أو تساهم بشكل إيجابي في دماغك.