لماذا قد يتوقف مستقبل رينجرز على المكان الذي تلعب فيه ميكا زيبانيجاد

رياضة
لماذا قد يتوقف مستقبل رينجرز على المكان الذي تلعب فيه ميكا زيبانيجاد

للعب في المركز ، أو عدم اللعب في المركز؟

هذا هو السؤال الذي يمكن أن يحدد وقت ميكا زيبانيجاد المتبقي مع رينجرز.

كما أنه واحد من أهم جوانب المدرب الجديد ، سيتعين على مايك سوليفان معالجته في بداية المعسكر التدريبي في منتصف سبتمبر. تعتمد التشكيلة بأكملها على مكان فتحات Zibanejad ، سواء كانت على الجناح الأيمن أو في مكان ما في منتصف التاسعة الأعلى.

يريد لاري ستيمز ، جوزيف كوبو ، ديفيد بارميلي وويليام جيلبرت أن يعرفوا أين يكون زيبانيجاد أكثر ملاءمة ، وكذلك مدى أهمية السويدي البالغ من العمر 32 عامًا لإعادة كتابة سرد الموسم الماضي. يريد توم أرنولد أن يعرف ما إذا كان من الممكن أن يتم تداول Zibanejad ، والتي أوجهها لك إلى كلمات زوجته إيرما زيبانيجاد ، للإجابة الأكثر موثوقية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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