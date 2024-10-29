لماذا قد يكون إضافة المزيد من مساحة التخزين إلى منزلك خطأً في بعض الأحيان

إذا وجدت أن لديك عناصر في منزلك أكثر من الأماكن التي يمكنك الاحتفاظ بجميع متعلقاتك بها، فقد يكون من المغري إضافة خزانة أخرى إلى مساحتك الخاصة. قد تعتقد أن الاستيلاء على حاوية إضافية لملئها بالممتلكات فكرة جيدة، ولكن هذا قد يكون في الواقع خطأً كبيرًا. يجب عليك في بعض الأحيان تجنب إضافة المزيد من حلول التخزين إلى منزلك لأن ذلك قد يضيف المزيد من الفوضى، ويقلص من أسلوب التصميم الداخلي الخاص بك، ويجعل منزلك يبدو أصغر حجمًا، ويكلفك أموالًا إضافية.
بشكل عام، إضافة مساحة تخزين إلى مساحتك يمكن أن يجعل منزلك يشعر بالإرهاق. يمكن أن يتسبب ذلك في شراء المزيد من العناصر التي تجعل منزلك يبدو فوضويًا. تخيل منزلًا مليئًا بحاويات التخزين والصناديق والمنظمات بدلاً من تلك التي تحتوي على مساحة مفتوحة للحركة. ربما لن يشعر عقلك بأنه منظم في هذا الفضاء، وقد تكون أيضًا أكثر توتراً. في الواقع، من المعروف أن الفوضى لها آثار سلبية على صحتك، إذ تسبب القلق ومشاكل النوم وعدم القدرة على التركيز. تؤدي إزالة وحدات التخزين غير الضرورية بدلاً من إضافتها إلى توفير مساحة حرة لتعيش فيها. يؤدي تنظيم منزلك أيضًا إلى تقليل الضغط الناتج عن البحث في أكوام النفايات للعثور على ما تحتاجه.
لماذا وكيف تتخلص من التخزين
إلى جانب إضافة المزيد من الفوضى، فإن وجود الكثير من حلول التخزين في المنزل يمكن أن يؤثر أيضًا على التصميم العام والجمالية. عندما تكون هناك لوحات ونباتات تعمل على تحسين منزلك، تشغل الصناديق والحاويات تلك المنطقة، مما يترك مساحة صغيرة لأسلوب التصميم الداخلي الخاص بك للتألق. هذا يمكن أن يجعل المنزل يبدو غير شخصي وعقيم. علاوة على ذلك، فإن حلول التخزين الكبيرة مثل الأرفف أو الخزانات القائمة بذاتها يمكن أن تجعل منزلك يبدو أصغر حجمًا وأكثر إرهاقًا بدلاً من أن يكون مفتوحًا وجيد التهوية، نظرًا لأنها غالبًا ما تشغل مساحة الأرضية والجدار. وأخيرًا، فإن الوقت الإضافي والمال والعمل الذي ستنفقه في تجميع وحدات التخزين يمكن أن يستنزفك جسديًا وماليًا.
إذا وجدت أن حلول التخزين الخاصة بك قد جاءت مع أي من هذه الآثار الجانبية السلبية، فيجب عليك البدء في تنظيم الفوضى. للبدء، قم بإزالة العناصر القديمة باستخدام طريقة السلال الأربع. ابدأ صغيرًا من خلال التركيز على الغرف التي تحتوي على أكبر قدر من مساحة التخزين وابدأ في إزالة المهملات أو العناصر القديمة أو الأشياء التي تريد التبرع بها. إذا كنت لا تعرف أي غرفة عليك ترتيبها أولًا، فقد يكون الحمام هو الخيار الأفضل. بعد ذلك، ابحث عن منزل لعناصر مماثلة، مثل وضع كتبك على رف كتب واحد أو وجود برج تخزين للمستندات والصور والتذكارات المهمة. بمجرد تنظيم المساحة الخاصة بك، قد يكون لديك بعض الصناديق والحاويات الإضافية. إذا كانت لا تزال في حالة جيدة، فكر في التبرع بها بدلاً من التخلص منها.