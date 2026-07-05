لماذا قد يكون شهر يوليو هو أفضل وقت لحصاد الثوم في حديقتك؟

يمكن القول إن أحد أكثر المكونات غزارة في أي مطبخ هو الثوم (Allium sativum). إن زراعة هذا العنصر الأساسي في الطهي لاذع يستغرق وقتًا طويلاً ولكنه سهل للغاية. إذا كنت تريد زراعة الثوم بنفسك، فمن المهم أن تعرف متى تحصده. يوليو هو الوقت المثالي للقيام بذلك. نظرًا لأن معظم البستانيين يزرعون الثوم بين أكتوبر ونوفمبر، ويحتاج الثوم إلى البقاء في الأرض لمدة ثمانية أشهر تقريبًا، فإن نهاية دورة نموه تقع في يوليو. لكن نباتاتك ستعطيك إشارات مرئية عندما تكون جاهزة للحفر.
ستعرف أن الثوم جاهز للحصاد عندما ترى أوراق الشجر تبدأ في التحول إلى اللون الأصفر. انتظر حتى تنخفض المخزونات ولكن لا تؤجل الحصاد حتى يجف. احفر بعناية حول النبات واستخدم شوكة الحديقة لاستخراج البصيلات حتى لا تلحق الضرر بالجذور. قم بإزالة الغبار عن أكبر قدر ممكن من الأوساخ ولكن اترك أوراق الشجر سليمة. ينتج كل نبات رأسًا واحدًا من الثوم ويجب أن يكون الجلد المحيط بالبصلة كثيفًا ورقيًا.
امنح رؤوس الثوم حوالي أسبوعين لتجف قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام. قم بتجميع أربعة إلى ستة لمبات معًا وعلقها رأسًا على عقب لتجفيفها أو تجفيفها على الرف. بمجرد أن تجف رؤوس وجذور الثوم تمامًا، تصبح جاهزة للتخزين. تقليم الجذور وأوراق الشجر والغبار من التربة الزائدة. يمكنك الآن تخزين الثوم في مكان جاف وبارد لمدة تصل إلى عام. احتفظ بأكبر المصابيح لديك لزراعتها في الخريف القادم.
الجدول الزمني الكامل لزراعة الثوم
إذا كنت تريد البدء بزراعة الثوم بنفسك، افعل ذلك في أواخر الخريف حتى يتمكن من قضاء الشتاء في الأرض. بدلًا من ذلك، يمكنك زراعة الثوم في الربيع إذا كنت تعيش في مناخ معتدل، لكن ضع الثوم في الثلاجة لمدة 10 أسابيع تقريبًا قبل الزراعة لتقليد الظروف الخارجية. عندما تكون مستعدًا للزراعة، ابحث عن موقع به شمس كاملة وتربة محايدة جيدة التصريف. احفر ثقوبًا بعمق 2 إلى 3 بوصات لكل فص على بعد حوالي 6 إلى 12 بوصة. إضافة في تعديل التربة، مثل السماد أو دقيق العظام. يمكنك أيضًا استخدام سماد كامل 5-10-10. يعد الثوم بمثابة غذاء ثقيل حتى يتمكنوا من استخدام جميع العناصر الغذائية التي يمكنهم الحصول عليها!
تأكد من تفضيل فصوص كبيرة خالية من الأمراض. يمكنك ترك القشرة أو خلعها – تختلف آراء البستانيين المختلفين حول ما يفضلونه. ضع فصوص القرنفل في فتحاتها في وضع مستقيم وقم بتغطيتها بالتربة. إذا كنت تعيش في مناخ شتاء قاسٍ، قم بتغطية المنطقة فوق الثوم بطبقة من النشارة. بمجرد حلول فصل الربيع، قم بإزالة النشارة إذا قمت بوضعها.
مع نمو نباتاتك، قم بقص أي براعم مزهرة. في أوائل الربيع ومرة أخرى في منتصف الربيع، قم بإضافة الأسمدة الحبيبية أو وجبة الدم المبثوثة أو ما يعادلها لإعطاء نباتاتك دفعة. حافظ على رطوبة الثوم في بداية موسم النمو: قم بسقيه كل يومين إلى ثلاثة أيام. مع اقتراب منتصف يونيو، قلل من الري. احصد في شهر يوليو واستمتع بالثوم المزروع محليًا!