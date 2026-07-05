لماذا قد يكون شهر يوليو هو أفضل وقت لحصاد الثوم في حديقتك؟

يمكن القول إن أحد أكثر المكونات غزارة في أي مطبخ هو الثوم (Allium sativum). إن زراعة هذا العنصر الأساسي في الطهي لاذع يستغرق وقتًا طويلاً ولكنه سهل للغاية. إذا كنت تريد زراعة الثوم بنفسك، فمن المهم أن تعرف متى تحصده. يوليو هو الوقت المثالي للقيام بذلك. نظرًا لأن معظم البستانيين يزرعون الثوم بين أكتوبر ونوفمبر، ويحتاج الثوم إلى البقاء في الأرض لمدة ثمانية أشهر تقريبًا، فإن نهاية دورة نموه تقع في يوليو. لكن نباتاتك ستعطيك إشارات مرئية عندما تكون جاهزة للحفر.

ستعرف أن الثوم جاهز للحصاد عندما ترى أوراق الشجر تبدأ في التحول إلى اللون الأصفر. انتظر حتى تنخفض المخزونات ولكن لا تؤجل الحصاد حتى يجف. احفر بعناية حول النبات واستخدم شوكة الحديقة لاستخراج البصيلات حتى لا تلحق الضرر بالجذور. قم بإزالة الغبار عن أكبر قدر ممكن من الأوساخ ولكن اترك أوراق الشجر سليمة. ينتج كل نبات رأسًا واحدًا من الثوم ويجب أن يكون الجلد المحيط بالبصلة كثيفًا ورقيًا.

امنح رؤوس الثوم حوالي أسبوعين لتجف قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام. قم بتجميع أربعة إلى ستة لمبات معًا وعلقها رأسًا على عقب لتجفيفها أو تجفيفها على الرف. بمجرد أن تجف رؤوس وجذور الثوم تمامًا، تصبح جاهزة للتخزين. تقليم الجذور وأوراق الشجر والغبار من التربة الزائدة. يمكنك الآن تخزين الثوم في مكان جاف وبارد لمدة تصل إلى عام. احتفظ بأكبر المصابيح لديك لزراعتها في الخريف القادم.