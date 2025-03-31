لماذا قطع الجزء العلوي من نباتات الطماطم هو أفضل اختراق

إذا كنت قد حصلت على مجموعة من نباتات الطماطم الصغيرة الجميلة ، فإن آخر شيء ربما تريد القيام به هو قطعها ، لكنها ستجعلك المزيد من الفاكهة على المدى الطويل. وفقًا لما ذكره تيفاني سيلفي ، محرر حديقة House Digest والبستاني في المنزل ، “تستفيد بعض الأصناف من التقليم إلى نظام قائد ، مما يجعل المصنع أسهل في تعريشة وتشجيع تدفق هواء أفضل لمصنع أكثر صحة.” ومع ذلك ، قبل أن تقطع النبات ، تأكد من أن لديك مجموعة غير محددة من الطماطم ، والتي تستمر في النمو طالما أن الموسم يسمح بذلك. المحدد والأنواع الأخرى هي شجيرات ولن تستفيد من هذه الطريقة.

لتوبيخ الطماطم لتنمو مع زعيمين ، بدلاً من جذع واحد ، ابحث عن مجموعة الزهور الأولى. سوف ينمو على الجذع الرئيسي ، الذي تريد الاحتفاظ به. ثم ابحث عن أول مصاص أسفل مجموعة الزهور. سيكون هذا قائدك الثاني. قطع أي مصاصين تحت هذه النقطة ، أو أي يتشكل على زعيميك. هذا هو واحد من أكثر الاختراقات لزراعة الطماطم ، ولكن الحفاظ على نظام القائد المزدوج طوال الموسم أمر مهم لتحقيق أفضل النتائج. إذا بقيت على قمة الزعيمين من خلال التقليم والتدريب عليهما ، فسيركز مصنعك على إنتاج أوراق الشجر وأكثر من ذلك على الفاكهة.