لماذا قطع الجزء العلوي من نباتات الطماطم هو أفضل اختراق

إذا كنت قد حصلت على مجموعة من نباتات الطماطم الصغيرة الجميلة ، فإن آخر شيء ربما تريد القيام به هو قطعها ، لكنها ستجعلك المزيد من الفاكهة على المدى الطويل. وفقًا لما ذكره تيفاني سيلفي ، محرر حديقة House Digest والبستاني في المنزل ، “تستفيد بعض الأصناف من التقليم إلى نظام قائد ، مما يجعل المصنع أسهل في تعريشة وتشجيع تدفق هواء أفضل لمصنع أكثر صحة.” ومع ذلك ، قبل أن تقطع النبات ، تأكد من أن لديك مجموعة غير محددة من الطماطم ، والتي تستمر في النمو طالما أن الموسم يسمح بذلك. المحدد والأنواع الأخرى هي شجيرات ولن تستفيد من هذه الطريقة.
لتوبيخ الطماطم لتنمو مع زعيمين ، بدلاً من جذع واحد ، ابحث عن مجموعة الزهور الأولى. سوف ينمو على الجذع الرئيسي ، الذي تريد الاحتفاظ به. ثم ابحث عن أول مصاص أسفل مجموعة الزهور. سيكون هذا قائدك الثاني. قطع أي مصاصين تحت هذه النقطة ، أو أي يتشكل على زعيميك. هذا هو واحد من أكثر الاختراقات لزراعة الطماطم ، ولكن الحفاظ على نظام القائد المزدوج طوال الموسم أمر مهم لتحقيق أفضل النتائج. إذا بقيت على قمة الزعيمين من خلال التقليم والتدريب عليهما ، فسيركز مصنعك على إنتاج أوراق الشجر وأكثر من ذلك على الفاكهة.
نصائح التقليم لنبات الطماطم الخاص بك
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التقليم هو الكثير من الفن بقدر ما هو العلم ، والهدف هو عادة تعزيز الفاكهة على أوراق الشجر. ولكن هناك أيضًا العديد من الطرق لدعم نباتات الطماطم الخاصة بك ، وهذا عادة ما يلعب دورًا في كيفية تقليمها. للطماطم غير المحددة ، توصي تيفاني سيلفي بنظام تعريشة قوي. “يمكن لبعض الطماطم غير المحددة أن تنمو كروم تصل إلى 20 قدمًا في موسم واحد ، لذا كن مستعدًا لتوفير الدعم والتقليم العرضي للحفاظ على إدارة نباتاتك.” سترغب في تقليم نباتاتك وإزالة المصاصين حتى لا تصبح كبيرة جدًا أو ثقيلة لنظام الدعم الخاص بك وتنهار كلها. بالإضافة إلى ذلك ، النظر في تدفق الهواء. للقيام بذلك ، تقليم الأوراق السفلية. حافظ على الورقة مباشرة أسفل أدنى مجموعة الفاكهة وأي شيء فوقها.
كما ذكرنا ، ستنمو الأصناف غير المحددة طالما سمح الطقس ؛ ومع ذلك ، قبل حوالي ستة أسابيع من تاريخ الصقيع الأول في الخريف ، قد ترغب في تتصدر نباتات الطماطم الخاصة بك. ابحث عن القائد المتزايد في كل كرمة ، وقم بقرصه مرة أخرى ، تمامًا كما فعلت في وقت مبكر من الموسم. سيشير هذا إلى المصنع إلى أنه يجب أن يضع طاقته في التأكد من نضوج الفاكهة الموجودة. بالنسبة للبستانيين مع موسم نمو قصير ، هذا مفيد بشكل استثنائي. للحصول على أفضل حصاد ، تجنب هذه الأخطاء الحاسمة عند تقليم الطماطم.