لماذا كان الاستماع إلى الموسيقى على جهاز iPod الأصلي أفضل من كل شيء قبله

لم يكن جهاز iPod هو الجهاز الأول الذي يقوم بتشغيل الأغاني المحولة إلى ملفات MP3 (ولا الأخير، إذا أخذنا في الاعتبار Zune الفاشل من Microsoft). لقد كانت غير مريحة تمامًا مثل مشغلات الأقراص المضغوطة، أو كانت تحتوي على محركات أقراص ثابتة صغيرة، أو كان من الصعب تحميلها بالموسيقى. أصبحت مثل هذه الأشياء قديمة في أكتوبر 2001 عندما تم طرح أول أجهزة Apple iPod بسعة 5 جيجابايت في المتاجر. بحجم مجموعة أوراق اللعب تقريبًا، كان يوفر إمكانية تخزين وتشغيل حوالي 1000 أغنية. ستوفر النماذج المستقبلية سعة أقل أو أكثر. وبفضل التكامل مع برنامج إدارة الموسيقى من Apple ومتجر التنزيل عبر الإنترنت، لم يستغرق تحميل جهاز iPod سوى القليل من الوقت والجهد.

كان هذا هو التطور الأخير في التكنولوجيا الموسيقية. قام جهاز iPod بتشغيل تسجيلات رقمية واضحة وعالية الجودة مثل مشغل الأقراص المضغوطة، وكان أصغر من مشغل الكاسيت، ولكنه كان حقًا مغيرًا لقواعد اللعبة بسبب سعة التخزين. لم يعد المستهلكون مضطرين إلى حمل علبة شرائط كاسيت أو محفظة أقراص مضغوطة منسقة بعناية عندما كان لديهم ما لا يقل عن 1000 أغنية يمكن الوصول إليها على الفور في جيوبهم.

لقد تم نسيان حداثة جهاز iPod بمرور الوقت بسبب التكنولوجيا التي خلفته. لقد تم القضاء على هذا الاختراق الذي حدث في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى جانب جميع مشغلات MP3 الأخرى وبعض الأشياء الأخرى، بواسطة الهاتف الذكي، الذي يمكنه الوصول إلى خدمات بث الموسيقى عبر الاشتراك مع خيارات لا حصر لها تقريبًا. تبدو فكرة الألف مسار الآن غريبة تمامًا، لكن يمكن لجهاز iPod أن يدعي أنه الجهاز النهائي والأكثر مثالية الذي تم تصميمه خصيصًا لاستهلاك الموسيقى.