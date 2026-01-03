لماذا كان ثيو جونسون لاعب العمالقة في مباراة نيكس على الرغم من استبعاده بسبب المرض للأسبوع 18

غاب العمالقة الضيقون ثيو جونسون عن مباراة الأسبوع 17 في لاس فيغاس بسبب المرض وقد تم استبعاده بالفعل من نهائيات الموسم يوم الأحد ضد كاوبويز.

ومع ذلك، حضر جونسون مباراة نيكس هوكس ليلة الجمعة في ماديسون سكوير غاردن وابتسم ولوّح عندما ظهر على شاشة Garden Vision.

لماذا كان جونسون يشعر بصحة جيدة بما يكفي لحضور مباراة كرة سلة ولكن ليس بصحة جيدة بما يكفي للعب كرة القدم؟

أثار هذا كل أنواع النظريات الوهمية “العمالقة يتراجعون” على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لو كانوا يتعمدون إبقاء لاعب سليم خارج الملعب لتعزيز فرصهم في الخسارة من أجل الحصول على الاختيار رقم 1 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2026.

حسنًا، كما اتضح، يتعامل جونسون مع عدوى ولكن ليس الأنفلونزا أو كوفيد، حيث يشكل الخروج في الأماكن العامة خطرًا عليه أو على الآخرين.

إنه يعاني من مرض ما، لكنه لم يكن معرضًا لخطر نشر هذا المرض للآخرين.

وكتب جونسون في قصة على موقع إنستغرام في وقت مبكر من صباح السبت، تتضمن تغريدة تظهره وهو يحضر خسارة نيكس 111-99: “أنا لست مريضا”.

جونسون، مسودة الجولة الرابعة لعام 2024 من ولاية بنسلفانيا، احتل المركز الثاني في الفريق (إلى Wan’Dale Robinson) مع 45 حفل استقبال لمسافة 528 ياردة.

لقد قاد الفريق بخمس تمريرات هبوط ، وأدرج Pro Football Focus جونسون بسبع تمريرات سقطت هذا الموسم.

أصيب أربعة من لاعبي العمالقة بالمرض الأسبوع الماضي.

تم إعلان خروج جونسون من المباراة، وتم إدراج المتلقي الواسع جالين حياة على أنه مشكوك فيه، بينما غاب الظهير الخارجي عبد كارتر ومعالجة الأنف دكستر لورانس عن وقت التدريب هذا الأسبوع ولكن ليس لديهما تسمية إصابة للمباراة ضد كاوبويز.