لماذا كان ريك بيتينو “بخيبة أمل شديدة” بعد فوز سانت جون

كان هناك احتفال على أرضية ماديسون سكوير جاردن عندما ضربت الساعة ثلاثية الأصفار ، وقد هرب سانت جون بفوز بعد ظهر يوم السبت.

داخل غرفة خزانة Johnnies ، على الرغم من ذلك ، اتخذ ريك بيتينو المقاربة الزجاجية نصف الفارغة.

“يعتقدون أنني سأقفز لأعلى ولأسفل ، قل ،” يا له من فوز رائع “. وقال بعد أن تم ترحيل القديس جون جون في المرتبة الخامسة “تفقد الألعاب عندما لا تنتبه إلى وظيفتك ، ولم ينتبهوا إلى وظائفهم. نحن محظوظون للغاية وسعداء للغاية ، لكننا نشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي لعبنا بها – ليس بشكل هجومي ، ولكن بشكل دفاعي. “

أمضى بيتينو معظم مؤتمره الصحفي بعد اللعبة الذي ينتقد الأداء. عقدت العاصفة الحمراء (19-3 ، 10-1) تقدمًا 19 نقطة مع 8:32 اليسار وسعت. انهار دفاعهم في المرتبة الرابعة ، حيث تراجع عن إطلاق النار المذهل المكون من 3 نقاط. حقق الرهبان ست لقطات من ثلاث نقاط على مدار الساعة 6:28 ، وكانوا 12 مقابل 28 من المسافة للعبة.

حتى بعد تسديدة ريتشموند ، لم يعجب بيتينو الحيازة الأخيرة بشكل دفاعي. لو كانت بروفيدنس تتأرجح في الكرة ، فقد كان من الممكن أن تعاني من تسديدة مفتوحة ، بدلاً من صلاة بنسلي جوزيف نصف محكمة لم تقترب.

“لا أقصد أن أشعر بخيبة أمل مفرطة. إنها مجرد أشياء صغيرة تثير الجحيم مني “. “مثل المسرحية الأخيرة ، وعدم التقاط رجل يركض على جانبي اليسار بعد أن نجعل دلوًا ، وعدم تشغيل التباعد الأيمن على مسرحية هجومية ، بشكل دفاعي (لا تدعم) أسفل خط النقاط المؤيد. تلك الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. لا يمكنك التحكم في رمية حرة مفقودة ، لا يمكنك التحكم في لقطة مفقودة. ولكن يمكنك التحكم في هذه الأشياء ، ولم نتحكم في ذلك ، وهذا هو الشيء المخيّب للآمال بالنسبة لي. “

شعر بيتينو أن لاعبيه بدأوا يقلقون كثيرًا بشأن الطلقات الفائتة ورميات حرة ، وقد استمرت في الدفاع.

لقد أعطوا فريق إطلاق نار من 3 نقاط مفتوح ، ودفعوا ثمنها تقريبًا بخسارة.

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كان خارج الطابع لهذه المجموعة. غالبًا ما فاز Johnnies هذا الموسم بالدفاع ، حتى في الأيام التي أطلقوا فيها أسوأ مما فعلوا يوم السبت.

ولكن ، كما لديهم طوال العام ، وجدت العاصفة الحمراء طريقة للفوز.

“من الأفضل دائمًا التعلم من الفوز بدلاً من التعلم من الخسارة. لذلك تعلمنا درسًا قيمًا “. “هذا يساعدك. إذا دخلت إلى هناك وأبتسم ، كن سعيدًا ، فسوف نأخذ “L” في مكان ما لأننا لم نفعل وظيفتنا الاستماع بشكل دفاعي. عندما لا تفعل وظيفتك بشكل دفاعي ، تخسر. علينا تنظيف ذلك وسنتعلم درسنا بالفوز “.