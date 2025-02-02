لماذا كان ريك بيتينو “بخيبة أمل شديدة” بعد فوز سانت جون

رياضة
لماذا كان ريك بيتينو "بخيبة أمل شديدة" بعد فوز سانت جون

كان هناك احتفال على أرضية ماديسون سكوير جاردن عندما ضربت الساعة ثلاثية الأصفار ، وقد هرب سانت جون بفوز بعد ظهر يوم السبت.

داخل غرفة خزانة Johnnies ، على الرغم من ذلك ، اتخذ ريك بيتينو المقاربة الزجاجية نصف الفارغة.

“يعتقدون أنني سأقفز لأعلى ولأسفل ، قل ،” يا له من فوز رائع “. وقال بعد أن تم ترحيل القديس جون جون في المرتبة الخامسة “تفقد الألعاب عندما لا تنتبه إلى وظيفتك ، ولم ينتبهوا إلى وظائفهم. نحن محظوظون للغاية وسعداء للغاية ، لكننا نشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي لعبنا بها – ليس بشكل هجومي ، ولكن بشكل دفاعي. “

أمضى بيتينو معظم مؤتمره الصحفي بعد اللعبة الذي ينتقد الأداء. عقدت العاصفة الحمراء (19-3 ، 10-1) تقدمًا 19 نقطة مع 8:32 اليسار وسعت. انهار دفاعهم في المرتبة الرابعة ، حيث تراجع عن إطلاق النار المذهل المكون من 3 نقاط. حقق الرهبان ست لقطات من ثلاث نقاط على مدار الساعة 6:28 ، وكانوا 12 مقابل 28 من المسافة للعبة.

حتى بعد تسديدة ريتشموند ، لم يعجب بيتينو الحيازة الأخيرة بشكل دفاعي. لو كانت بروفيدنس تتأرجح في الكرة ، فقد كان من الممكن أن تعاني من تسديدة مفتوحة ، بدلاً من صلاة بنسلي جوزيف نصف محكمة لم تقترب.

“لا أقصد أن أشعر بخيبة أمل مفرطة. إنها مجرد أشياء صغيرة تثير الجحيم مني “. “مثل المسرحية الأخيرة ، وعدم التقاط رجل يركض على جانبي اليسار بعد أن نجعل دلوًا ، وعدم تشغيل التباعد الأيمن على مسرحية هجومية ، بشكل دفاعي (لا تدعم) أسفل خط النقاط المؤيد. تلك الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. لا يمكنك التحكم في رمية حرة مفقودة ، لا يمكنك التحكم في لقطة مفقودة. ولكن يمكنك التحكم في هذه الأشياء ، ولم نتحكم في ذلك ، وهذا هو الشيء المخيّب للآمال بالنسبة لي. “

شعر بيتينو أن لاعبيه بدأوا يقلقون كثيرًا بشأن الطلقات الفائتة ورميات حرة ، وقد استمرت في الدفاع.

لقد أعطوا فريق إطلاق نار من 3 نقاط مفتوح ، ودفعوا ثمنها تقريبًا بخسارة.

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كان خارج الطابع لهذه المجموعة. غالبًا ما فاز Johnnies هذا الموسم بالدفاع ، حتى في الأيام التي أطلقوا فيها أسوأ مما فعلوا يوم السبت.

ولكن ، كما لديهم طوال العام ، وجدت العاصفة الحمراء طريقة للفوز.

“من الأفضل دائمًا التعلم من الفوز بدلاً من التعلم من الخسارة. لذلك تعلمنا درسًا قيمًا “. “هذا يساعدك. إذا دخلت إلى هناك وأبتسم ، كن سعيدًا ، فسوف نأخذ “L” في مكان ما لأننا لم نفعل وظيفتنا الاستماع بشكل دفاعي. عندما لا تفعل وظيفتك بشكل دفاعي ، تخسر. علينا تنظيف ذلك وسنتعلم درسنا بالفوز “.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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