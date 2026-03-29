لماذا كان عامي 1963 و1969 أكثر سنوات العقد تدميراً بالنسبة لعشاق الموسيقى

في ما قد يرقى في نهاية المطاف وللأسف إلى مهنة امتدت لست سنوات فقط في نظر الجمهور، سجلت باتسي كلاين العديد من الأغاني التي لم تكن مجرد نجاحات في قوائم البوب ​​​​والكانتري ولكنها أصبحت كلاسيكيات دائمة. كلاين، بصوته اللطيف والقوي الذي ينقل مجموعة كاملة من المشاعر بشكل واضح، بث الحياة في جواهر العالم المنهكة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات مثل “Walkin ‘After Midnight”، و”I Fall to Pieces”، و”She’s Got You”، و”Crazy”، وهي أغنية كتبها ويلي نيلسون قبل أن يصبح نجم موسيقى الريف هو نفسه.

في 3 مارس 1963، شاركت باتسي كلاين وفرقتها في حفل خيري في مدينة كانساس سيتي، كانساس، لصالح عائلة جاك كول، وهو منسق أغاني محلي قُتل في حادث سيارة. بعد يومين، غادرت كلاين المدينة على متن طائرة صغيرة ذات محرك واحد تحت قيادة مديرها، راندي هيوز، متوجهة إلى ناشفيل. هبطت الطائرة فجأة وبسرعة، وتحطمت في منطقة غابات خارج كامدن بولاية تينيسي.

توفي جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة على الفور، بما في ذلك هيوز وفناني موسيقى الريف هوكشو هوكينز وكاوبوي كوباس وكلين. كانت تبلغ من العمر 30 عامًا عندما انضمت إلى قائمة الموسيقيين الذين قتلوا بشكل مأساوي في حوادث طائرات. بدأ هذا الحادث شهرًا من وفيات موسيقى الريف. بعد فترة وجيزة، توفي جاك أنجلين، نصف جوني وجاك، في حادث سيارة، وتوفي تكساس روبي في حريق.