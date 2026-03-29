لماذا كان عامي 1963 و1969 أكثر سنوات العقد تدميراً بالنسبة لعشاق الموسيقى

إنه أمر محزن، وشبه حتمي، أن كل عام سيجلب معه وفاة موسيقي مشهور ومحبوب، لكن عامي 1963 و1969 كانا مأساويين بشكل خاص فيما يتعلق بالمعجبين. شهدت تلك السنوات الوفاة المفاجئة وغير القابلة للتفسير والمفاجئة للأيقونات عبر نمطين موسيقيين شائعين. لقد تفاقمت تلك المآسي المروعة لأن أولئك الذين ماتوا كانوا موهوبين بشكل استثنائي ويبدو أنهم بدأوا للتو في حياتهم المهنية كفنانين وفنانين عندما انتهت حياتهم في سن مبكرة بشكل غير عادل.
قبل السلسلة الطويلة من الوفيات في موسيقى الروك والبوب والكانتري التي من شأنها أن تلوث تاريخ موسيقى القرن العشرين، كانت وفاة النجوم الكبار أمرًا نادرًا. كان الأمر أسوأ إلى حد ما بالنسبة لعشاق الموسيقى في الستينيات عندما توفي مغني موسيقى الريف الموهوب بشكل استثنائي باتسي كلاين في عام 1963، وتوفي عازف الجيتار والمهندس المعماري المبدع براين جونز في رولينج ستونز في عام 1969. جعلت الأحداث المروعة التي أحاطت بوفاتهما كلا العامين من أسوأ الأعوام في العقد بأكمله بالنسبة لعشاق الموسيقى.
كانت وفاة باتسي كلاين من بين العديد من مآسي موسيقى الريف
في ما قد يرقى في نهاية المطاف وللأسف إلى مهنة امتدت لست سنوات فقط في نظر الجمهور، سجلت باتسي كلاين العديد من الأغاني التي لم تكن مجرد نجاحات في قوائم البوب والكانتري ولكنها أصبحت كلاسيكيات دائمة. كلاين، بصوته اللطيف والقوي الذي ينقل مجموعة كاملة من المشاعر بشكل واضح، بث الحياة في جواهر العالم المنهكة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات مثل “Walkin ‘After Midnight”، و”I Fall to Pieces”، و”She’s Got You”، و”Crazy”، وهي أغنية كتبها ويلي نيلسون قبل أن يصبح نجم موسيقى الريف هو نفسه.
في 3 مارس 1963، شاركت باتسي كلاين وفرقتها في حفل خيري في مدينة كانساس سيتي، كانساس، لصالح عائلة جاك كول، وهو منسق أغاني محلي قُتل في حادث سيارة. بعد يومين، غادرت كلاين المدينة على متن طائرة صغيرة ذات محرك واحد تحت قيادة مديرها، راندي هيوز، متوجهة إلى ناشفيل. هبطت الطائرة فجأة وبسرعة، وتحطمت في منطقة غابات خارج كامدن بولاية تينيسي.
توفي جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة على الفور، بما في ذلك هيوز وفناني موسيقى الريف هوكشو هوكينز وكاوبوي كوباس وكلين. كانت تبلغ من العمر 30 عامًا عندما انضمت إلى قائمة الموسيقيين الذين قتلوا بشكل مأساوي في حوادث طائرات. بدأ هذا الحادث شهرًا من وفيات موسيقى الريف. بعد فترة وجيزة، توفي جاك أنجلين، نصف جوني وجاك، في حادث سيارة، وتوفي تكساس روبي في حريق.
توفي بريان جونز بعد أسابيع من خروجه من رولينج ستونز
كان بريان جونز عضوًا أصليًا في فرقة رولينج ستونز وساعد في إنشاء صوت الفرقة جنبًا إلى جنب مع ميك جاغر وكيث ريتشاردز، وكان يعزف الجيتار والهارمونيكا والسيتار في هذا العمل الذي يحظى بشعبية كبيرة طوال الستينيات. قام بدمج المزيد من التجارب، مما أدى إلى تطوير المجموعة بعيدًا عن جذور نطاق غلاف R & B.
أعلن جونز، الذي ابتعد عن رولينج ستونز وخالف قانون تهم المخدرات، خروجه في 8 يونيو 1969. وقال في بيان (عبر رولينج ستون): “أريد أن أعزف نوع الموسيقى الخاص بي، الذي لم يعد موسيقى ستونز”. تم تأطير هذا الكسر المدمر المحتمل في الفرقة كقرار متبادل. وقال جاغر لمجلة رولينج ستون: “لم يكن يستمتع بوقته ووصل الأمر إلى مرحلة حيث كان علينا الجلوس والتحدث عن الأمر. لذلك فعلنا ذلك وقررنا أن أفضل شيء له هو الرحيل”.
والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لعشاق موسيقى الروك في عام 1969 هو وفاة جونز بعد أقل من شهر، مما يمثل أحد أكثر الفصول حزنًا في قصة الحياة الحقيقية المأساوية لرولينج ستونز. بعد منتصف ليل الثالث من يوليو عام 1969، تم اكتشاف أن جونز فاقد للوعي في حمام السباحة بمنزله. فشلت محاولات الإنعاش، وكان جونز قد توفي بالفعل بحلول الوقت الذي وصل فيه الطبيب الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث. كان جونز يبلغ من العمر 27 عامًا، وخلص تحقيق الطبيب الشرعي إلى أنها كانت حالة وفاة بسبب مغامرة سيئة، حيث كان جونز تحت تأثير الكحول والمخدرات في ذلك الوقت.