لماذا كسر المؤثر Peighton Tubere الصمت بشأن مزاعم الغش في LSU

قالت المؤثرة Peighton Tubre إنها لا تلوم لاعب الوسط في LSU Garrett Nussmeier لإلغاء متابعتها على Instagram بعد مزاعم كاذبة عن وجود علاقة غرامية بينهما.

أوضحت توبري، وهي من مواطني لويزيانا ومشجعة متشددة لفريق تايجرز، لصحيفة ديلي ميل أنها خاطبت علنًا التقارير الصادرة عن الذكاء الاصطناعي – والتي زعمت أنها دخلت غرفة فندق مع نوسماير قبل إحدى مبارياته – لتبرئة أسمائهما في وقت سابق من هذا الشهر.

قال توبر عن نوسماير، الذي تقدم لخطبة صديقته إيلا سبرينغفيلد، في يوليو/تموز: “كان غاريت يتابعني، في الواقع، على إنستغرام، وبعد ذلك، ألغى متابعتي”.

“لا أريده أن يعتقد أنني كنت وراء أي من هذا، ولذا فأنا لا ألومه على الإطلاق لأنه ألغى متابعتي. أعتقد أنه فعل الشيء الصحيح. إنه مخطوب. أردت فقط، كما تعلمون، ليس فقط تبرئة اسمي، بل تبرئة اسمه أيضًا”.

أعلن Nussmeier، وهو نجل لاعب الوسط السابق في NFL Doug Nussmeier، وSpringfield، أحد خريجي LSU، عن خطوبتهما في منشور مشترك على Instagram في يوليو.

ولم يتناول نوسماير وسبرينغفيلد هذا الوضع علنًا بعد.

ورد توبر على مزاعم القضية في مقطع فيديو على موقع إنستغرام نُشر يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال توبري: “أود أن أتناول بعض الأخبار الكاذبة التي تم تداولها عني على الإنترنت”. “مؤخرًا، تم نشر مقال على فيسبوك يقول إنني كنت على علاقة غرامية مع غاريت نوسماير، وأننا شوهدنا ندخل غرفة فندق معًا في الليلة التي سبقت إحدى مبارياته.

“عندما رأيت هذا المنشور لأول مرة على فيسبوك، حصل على 30 إعجابًا وقلت لنفسي: “أتعلم، لن أجذب الانتباه إلى هذا، هذا غبي”. كنت أتمنى أن يختفي وألا يراه أحد.

“تنبيه المفسد، لقد شاهده الجميع. لقد شاهده الجميع. الناس يفجرون هاتفي ويتواصلون مع أفراد عائلتي وهو أمر غريب حقًا.”

أضاف توبري في التعليقات: “إنهم يزعمون أنهم صفحة معجبين بـ LSU… لكن نشر هذا خلال أسبوع باما هو سلوك معارض 🤦🏼‍♀️.”

سقط النمور أمام المد القرمزي في 20-9 يوم 8 نوفمبر.

قالت توبر أيضًا إن شخصًا ما أرسل لها مقالًا آخر يزعم أن “غاريت أرسل لي صورًا غير مرغوب فيها جعلتني أشعر بعدم الارتياح ونشرت لقطات الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف توبري: “إذا تابعتني، فأنت تعلم أنني لم أنشر شيئًا كهذا.

“إنها مجرد مزيفة. كل شيء مزيف.”