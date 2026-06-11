لماذا لا تتفتح نباتات إبرة الراعي لديك – وكيفية إصلاحها

عندما تصبح أيام الصيف حارة، لا يوجد شيء نحبه أكثر من الجلوس بالقرب من حدائقنا في المساء، والتحديق في الأزهار الكبيرة الجميلة في نبات إبرة الراعي (Geranium spp.)، والتي تبدو وكأنها نباتات الطقس الحار المطلقة. إذا لم يزدهر نباتك، فلا شك أنك ستصاب بخيبة أمل كبيرة وتتساءل عن كيفية حل المشكلة. هناك عوامل مختلفة يمكن أن تتسبب في فشل هذه النباتات الصيفية الجميلة في إنتاج أزهارها الرائعة، بما في ذلك الإفراط في استخدام الأسمدة النباتية، ونقص التقليم، وظروف الرطوبة أو الإضاءة الأقل من المثالية.

تُحب نباتات إبرة الراعي في المقام الأول بسبب مجموعاتها الكبيرة المبهرجة من الزهور الملونة. من المحتمل أن تشعر بنفس الشعور، وبما أن نبات إبرة الراعي من بين النباتات الحولية المزهرة التي ستستمر طوال الصيف، فإن تفويتها يمكن أن يجعلك تشعر بالغش. سواء كان اللون المفضل لديك هو الأحمر، أو الوردي، أو الأبيض، أو أي شيء بينهما، فسوف ترغب في معرفة الأسباب التالية التي يمكن أن تمنع براعمها الجميلة من التشكل والانفتاح.