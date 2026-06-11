لماذا لا تتفتح نباتات إبرة الراعي لديك – وكيفية إصلاحها

عندما تصبح أيام الصيف حارة، لا يوجد شيء نحبه أكثر من الجلوس بالقرب من حدائقنا في المساء، والتحديق في الأزهار الكبيرة الجميلة في نبات إبرة الراعي (Geranium spp.)، والتي تبدو وكأنها نباتات الطقس الحار المطلقة. إذا لم يزدهر نباتك، فلا شك أنك ستصاب بخيبة أمل كبيرة وتتساءل عن كيفية حل المشكلة. هناك عوامل مختلفة يمكن أن تتسبب في فشل هذه النباتات الصيفية الجميلة في إنتاج أزهارها الرائعة، بما في ذلك الإفراط في استخدام الأسمدة النباتية، ونقص التقليم، وظروف الرطوبة أو الإضاءة الأقل من المثالية.
تُحب نباتات إبرة الراعي في المقام الأول بسبب مجموعاتها الكبيرة المبهرجة من الزهور الملونة. من المحتمل أن تشعر بنفس الشعور، وبما أن نبات إبرة الراعي من بين النباتات الحولية المزهرة التي ستستمر طوال الصيف، فإن تفويتها يمكن أن يجعلك تشعر بالغش. سواء كان اللون المفضل لديك هو الأحمر، أو الوردي، أو الأبيض، أو أي شيء بينهما، فسوف ترغب في معرفة الأسباب التالية التي يمكن أن تمنع براعمها الجميلة من التشكل والانفتاح.
الأشياء التي يجب التحقق منها عندما لا تتفتح نباتات إبرة الراعي
يعد الإفراط في التسميد أحد العوامل المفاجئة التي قد تكون السبب وراء عدم ازدهار نباتات إبرة الراعي. قد لا تحتاج إلى تسميد هذه النباتات على الإطلاق إلا إذا كنت تزرعها في أوعية. إذا اخترت إطعامهم، فاختر سمادًا متوازنًا واستخدمه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. إذا كان لديك بالفعل بعض الأزهار ولكنك لا تحصل على تدفق جديد من الزهور، فهذه علامة تشير إلى أن الوقت قد حان للتوقف. إذا فشلت في تذكر مهمة البستنة هذه، فقد تنتج نباتاتك البذور بدلاً من محصول الزهور الطازج.
إذا لم يكن أي من هذين يمثل مشكلة بالنسبة لك وتحتاج إلى مواصلة البحث في كيفية حل المشكلة، فاعلم أن هناك طريقة أخرى للحصول على تلك الأزهار وهي توفير المزيد من الضوء. تحتاج هذه النباتات الجميلة إلى شمس كاملة حتى تزهر، لذلك إذا كنت تحتفظ بنباتك في الظل أو الظل الجزئي، فقد لا تحصل على الزهور التي تتوقعها. امنحهم ما لا يقل عن ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة لتجنب خيبة الأمل. أخيرًا، إذا كانت نباتات إبرة الراعي تموت نتيجة أحد الأسباب المختلفة، بما في ذلك الإفراط في الري، فقد تفشل نباتاتك أيضًا في عرض الأزهار.