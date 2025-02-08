لماذا لا تفقد بعض الأشجار أوراقها خلال فصل الشتاء؟

قد يجعلك صوت الريح يهمس بلطف من خلال أوراق الأشجار خلال فصل الشتاء تعتقد أنك سافرت في الوقت المناسب بحلول شهرين. لماذا يتم تجفيف الأوراق الميتة التي تتشبث بفروع بعض الأشجار عندما يتخلص سكان الغابات المتساقطون الآخرين قبل أشهر؟ لا تقلق: إنها ليست علامة على شجرة مريضة. هناك وظيفة علمية بسيطة تشرح سبب تمسك بعض الأشجار بأوراقها في فصل الشتاء ، لكنها لا تعالج الغرض الأعمق لهذه الظاهرة. في الواقع ، لا يوجد غرض واضح لشجرة أن تتمسك بأوراقها الميتة ، على الرغم من أن العلماء لديهم نظرياتهم.
على الجبهة المادية ، نعلم أن الأشجار التي تمسك بأوراقها بطيئة فقط في إنتاج طبقة من الخلايا التي تسمح لها بالإخلاء بأمان وحماية من البرد ، ومنع من إرسال العناصر الغذائية إلى أوراقها. ولكن أعمق “لماذا” يبقى. هل هذه الأوراق تساعد الشجرة بأي شكل من الأشكال؟ حتى الآن ، ربما يكون الجواب.
لماذا لا داعي للقلق بشأن الاحتفاظ بأوراق الشتاء في الأشجار
هناك اسم شعري لظاهرة الاحتفاظ بأوراق الشتاء في الأشجار ، “Marcescence”. هذه الكلمة تأتي من الفعل اللاتيني “إلى النزوح”. وتقلل هذه الأوراق ، لكن لا تسقط. أو على الأقل ليس كل منهم. (غالبًا ما تظهر الأشجار المارس في فروعها السفلية فقط.) من المرجح أن تبقي الأشجار الصغيرة – أو الأجزاء غير الناضجة من الشجرة – أوراقها في فصل الشتاء من الأشجار الناضجة ، لكنها تميل إلى الخروج من هذا السلوك بعد بضع سنوات. بمجرد أن تتعلم الأشجار الجديدة طرق العالم ، فإنها غالبًا ما تتخلص من هذه الخاصية مع أوراقها المذبح.
في معظم الأشجار المتساقطة ، تنمو مجموعة من الخلايا بين الفروع والأوراق ، تسمى طبقة الرفض ، وتعمل كنوع من الصمامات للمياه والمواد المغذية بمجرد أن يبدأ ضوء النهار. عندما ينتهي موسم النمو ، وتترك يترك للرياح والجاذبية ، تساعد طبقة الرفض على حماية الفروع من البرد والجفاف. لا تنتهي الأشجار التي تظهر marcescence من تطوير هذه الطبقة حتى الربيع ، عندما تكون جاهزة أخيرًا للمظلة الجديدة اللامعة.
ما هو السبب الأعمق للضوء؟
هناك بعض الأنواع التي تظهر المزيد من marcescence من غيرها ، مثل البلوط والزان والهش الساحرة والقرن. واحدة من النظريات الأكثر شيوعًا هي أن Marcescence هو وسيلة للأشجار للحفاظ على آمنة من الحيوانات خلال فصل الشتاء ؛ قد تحمي التشبث بالأوراق الميتة براعم جديدة من الحياة البرية الجائعة وكذلك الطقس القاسي.
ومع ذلك ، هناك بعض العوامل الأخرى- سواء ذات الصلة بالبشر أو الطقس- والتي يمكن أن تسبب الأشجار والأشجار القديمة خارج هذه الأنواع لتثبيتها على أوراقها. يعد تغذية الأشجار الكثير من الأسمدة خطأً شائعًا خلال موسم النمو. إذا قمت بذلك عن طريق الخطأ ، فقد تكون أشجارك مرتبكة بعض الشيء عندما ينتهي موسم النمو. أيضًا ، إذا كان الخريف السابق دافئًا بشكل غير عادي أو كان هناك انقطاع بارز مبكر ، فقد تمسك الأشجار بأوراقها أطول من المعتاد. ومع ذلك ، لا يوجد سبب للقلق. ستسقط الأوراق القديمة بمجرد أن تدفع أوراق الربيع الجديدة إلى العالم – والتي ، بالمناسبة ، يمكن أن تتصرف مثل المهاد أو السماد العضوي ، مما يؤدي إلى إطعام التربة حول الشجرة.