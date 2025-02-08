لماذا لا تفقد بعض الأشجار أوراقها خلال فصل الشتاء؟

قد يجعلك صوت الريح يهمس بلطف من خلال أوراق الأشجار خلال فصل الشتاء تعتقد أنك سافرت في الوقت المناسب بحلول شهرين. لماذا يتم تجفيف الأوراق الميتة التي تتشبث بفروع بعض الأشجار عندما يتخلص سكان الغابات المتساقطون الآخرين قبل أشهر؟ لا تقلق: إنها ليست علامة على شجرة مريضة. هناك وظيفة علمية بسيطة تشرح سبب تمسك بعض الأشجار بأوراقها في فصل الشتاء ، لكنها لا تعالج الغرض الأعمق لهذه الظاهرة. في الواقع ، لا يوجد غرض واضح لشجرة أن تتمسك بأوراقها الميتة ، على الرغم من أن العلماء لديهم نظرياتهم.

على الجبهة المادية ، نعلم أن الأشجار التي تمسك بأوراقها بطيئة فقط في إنتاج طبقة من الخلايا التي تسمح لها بالإخلاء بأمان وحماية من البرد ، ومنع من إرسال العناصر الغذائية إلى أوراقها. ولكن أعمق “لماذا” يبقى. هل هذه الأوراق تساعد الشجرة بأي شكل من الأشكال؟ حتى الآن ، ربما يكون الجواب.