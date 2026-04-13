لماذا لا توجد حاجة لثلاجة ذكية؟

مع تطور العالم السريع لتكنولوجيا جديدة، ليس من المستغرب أن تجد الأجهزة والأجهزة الكلاسيكية القديمة يتم تحويلها إلى شيء “ذكي” مع إضافة أجراس وصفارات. بعد كل شيء، هيمنت بعض اتجاهات أجهزة المطبخ عالية التقنية على السنوات الأخيرة. بالنسبة لبعض الأجهزة، تكون هذه الميزات مفيدة جدًا، مثل إرسال غسالتك رسائل إلى هاتفك عند الانتهاء من التحميل. ومع ذلك، فإن الأجهزة الأخرى ليست مفيدة بنفس القدر ولا تفعل شيئًا أكثر من زيادة تكلفة الجهاز، دون تقديم الكثير من الفوائد العملية في المقابل. أنا أتحدث على وجه التحديد عن الثلاجات الذكية.

قبل أن تفترض أنني أكره المنزل الذكي، دعني أكون واضحًا. لقد احتضنت بعضًا من هذه الأجهزة، بما في ذلك الغسالة والمجفف والفرن، وكلها تتضمن ميزات ذكية أستمتع بها وأستخدمها بانتظام. هل هي ضرورية؟ لا على الإطلاق، لكنه يساعد شخصًا كثير النسيان مثلي على التأكد من أن الفرن الخاص بي متوقف عن العمل، وأنني لم أنس إخراج كمية كبيرة من الغسيل قبل أن تبدأ رائحته الكريهة. يمكنني حتى تسخين الفرن الخاص بي دون النهوض من السرير.

ومع ذلك، فإن الثلاجات الذكية لا تقدم نفس الفوائد. من المؤكد أن لديهم بعض الميزات الرائعة التي قد تبدو مفيدة في البداية، ولكن عندما تبدأ في التفكير في الأمر حقًا، فهي ليست ضرورية. إنهم يشعرون وكأنهم أكثر من مجرد الاستيلاء على الأموال أو الشركات التي تقفز على العربة “الذكية” أكثر من الأجهزة التي تقدم ميزات مفيدة وعملية بالفعل – خاصة عندما تكلف ما يزيد عن 2000 دولار.