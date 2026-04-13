لماذا لا توجد حاجة لثلاجة ذكية؟

مع تطور العالم السريع لتكنولوجيا جديدة، ليس من المستغرب أن تجد الأجهزة والأجهزة الكلاسيكية القديمة يتم تحويلها إلى شيء “ذكي” مع إضافة أجراس وصفارات. بعد كل شيء، هيمنت بعض اتجاهات أجهزة المطبخ عالية التقنية على السنوات الأخيرة. بالنسبة لبعض الأجهزة، تكون هذه الميزات مفيدة جدًا، مثل إرسال غسالتك رسائل إلى هاتفك عند الانتهاء من التحميل. ومع ذلك، فإن الأجهزة الأخرى ليست مفيدة بنفس القدر ولا تفعل شيئًا أكثر من زيادة تكلفة الجهاز، دون تقديم الكثير من الفوائد العملية في المقابل. أنا أتحدث على وجه التحديد عن الثلاجات الذكية.
قبل أن تفترض أنني أكره المنزل الذكي، دعني أكون واضحًا. لقد احتضنت بعضًا من هذه الأجهزة، بما في ذلك الغسالة والمجفف والفرن، وكلها تتضمن ميزات ذكية أستمتع بها وأستخدمها بانتظام. هل هي ضرورية؟ لا على الإطلاق، لكنه يساعد شخصًا كثير النسيان مثلي على التأكد من أن الفرن الخاص بي متوقف عن العمل، وأنني لم أنس إخراج كمية كبيرة من الغسيل قبل أن تبدأ رائحته الكريهة. يمكنني حتى تسخين الفرن الخاص بي دون النهوض من السرير.
ومع ذلك، فإن الثلاجات الذكية لا تقدم نفس الفوائد. من المؤكد أن لديهم بعض الميزات الرائعة التي قد تبدو مفيدة في البداية، ولكن عندما تبدأ في التفكير في الأمر حقًا، فهي ليست ضرورية. إنهم يشعرون وكأنهم أكثر من مجرد الاستيلاء على الأموال أو الشركات التي تقفز على العربة “الذكية” أكثر من الأجهزة التي تقدم ميزات مفيدة وعملية بالفعل – خاصة عندما تكلف ما يزيد عن 2000 دولار.
الميزات التي توفرها الثلاجة الذكية ليست مفيدة جدًا
تتضمن بعض الميزات البارزة للعديد من الثلاجات الذكية أشياء مثل تتبع كمية الطعام لديك وما قد يحتاج إلى استبداله، ومعرفة عاداتك، وتقديم أفكار للوصفات، وامتلاك كاميرات حتى تتمكن من رؤية ما بداخلها حتى عندما لا تكون بالمنزل. بل إن بعضها ذكي بما يكفي لتتبع تواريخ انتهاء الصلاحية ويطلب منك استخدام شيء ما قبل أن يصبح سيئًا.
في البداية، تبدو هذه الميزات رائعة، ولكن السؤال هو: ما مدى أهميتها حقًا؟ أعتقد أنه بالنسبة لغالبية الناس، ليس هناك فائدة من الحصول عليها. بالتأكيد، يبدو من المفيد جدًا أن يكون لديك جهاز يمكنه إنشاء قائمة التسوق الخاصة بك لك. لكنه في الحقيقة يجعلك شخصًا جزئيًا فقط، وهذا ينطبق على كيفية مساعدتك في العثور على الوصفات. يقوم بذلك بناءً على ما لديك في الثلاجة فقط، وليس على الخزانات ومخزن المؤن، مما يجعله غير مفيد في بعض الأحيان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ثلاجة، أو إعداد قائمة أو تتبع العادات لتحديد ما قد تريده، لن يكون مفيدًا إلا إذا كنت شخصًا يشتري نفس العناصر أسبوعًا بعد أسبوع. في تلك المرحلة، ربما لا تحتاج إلى ثلاجتك لإعداد القائمة. وبالنسبة لأي شخص يقوم بتجميد العناصر وسحبها حسب الحاجة، فإن التحذيرات الخاصة بتواريخ انتهاء الصلاحية قد لا تكون مفيدة أيضًا.
الميزات ليست فقط في حدها الأدنى، ولكنها لا تدوم طويلاً
ليست الثلاجات الذكية ليست ضرورية لمعظم الناس فحسب، بل إنها أيضًا غير عملية. بعيدًا عن التفضيلات الشخصية، هناك عدة أسباب لتجنب شراء الثلاجة الذكية بدلاً من الخيار التقليدي. شراء واحدة يعني أنك ستنفق ضعف السعر تقريبًا. وهذا مجرد أحد الجوانب السلبية للثلاجات الذكية.
بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع الأجهزة الأخرى، غالبًا ما تتوقف الشركات عن استخدام البرامج، مما يعني أن هذه الثلاجة الباهظة الثمن قد تفقد العديد من ميزاتها في غضون سنوات قليلة. لا أشعر بالقلق (كثيرًا) من دفع الكثير من المال مقابل الأجهزة الذكية وتعليق برامجها إذا كنت أستخدم هذه الميزات طوال الوقت. ولكن بالنسبة لجهاز يتم استخدامه بشكل متقطع، فإن تكلفة مثل هذا العمر القصير ليست عملية، خاصة عندما يمكنك شراء ثلاجة موثوقة بأقل من 500 دولار والتي ستستمر لفترة طويلة. ولا تجعلني أبدأ في الإعلانات.
أعتقد أن بعض الثلاجات الذكية تحرز تقدمًا نحو أن تصبح أكثر وظيفية، مثل تلك التي يمكنك فتحها بصوتك فقط إذا كانت يديك فوضوية أو ممتلئة. بالطبع، أعلم أنه ليس الجميع متماثلين، وقد تكون بعض هذه الميزات مثالية لبعض الأشخاص. ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن القليل من المساعدة التي قد تقدمها هذه الثلاجات الذكية لا يستحق التكلفة الأولية الباهظة، والعمر القصير، والصداع الذي يأتي مع هذه الأجهزة.