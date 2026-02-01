لماذا لا يتقبل الأمير هاري تساقط شعره؟ يشرح البحث لماذا ليس وحيدا

يشترك الأخوان الملكيان الأمير ويليام والأمير هاري في تاريخ من الصلع الذكوري، وهي حالة يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى نصف الرجال وغالبًا ما يكون لها ارتباط وراثي. ومع ذلك، في حين بدا أن الأول يتقبل تساقط شعره (فقد حلق رأسه في عام 2018)، فإن الأخير لم يكن على استعداد لتوديع خصلات شعره. ومن الأمثلة على ذلك التحول المذهل الذي طرأ على شعر هاري في مهرجان صندانس السينمائي في عام 2026.

قبل يومين من الحدث، تم تصوير هاري وهو يظهر الكثير من فروة الرأس في أعلى رأسه. ومع ذلك، في هذا الحدث، بدا شعره أكثر كثافة، مما دفع بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل إلى التكهن بأنه ربما استخدم صبغة الشعر (والتي كان من الممكن أن تصبغ فروة رأسه أيضًا)، أو رذاذ ألياف الشعر، أو مزيجًا من كلا الاستراتيجيتين (عبر حسنًا!).

تتصدر قرارات هاري عناوين الأخبار بسبب مكانته. بالإضافة إلى ذلك، فقد انتقد ذات مرة صلع أخيه بصراحة تامة، ووصف تساقط الشعر بأنه “مثير للقلق” في مذكراته لعام 2023 (عبر الصفحة السادسة). ومع ذلك، فهو ليس الرجل الأول أو الأخير على وجه الأرض الذي يرغب في الحصول على المزيد من شعر فروة الرأس (أو يبدو أنه يمتلكه). في الواقع، تظهر الأبحاث أن فقدان الشعر والأعراض الخارجية التي يسببها، على الرغم من أنها ليست غير عادية، يمكن أن تظل عاطفية تمامًا بالنسبة للرجال.