لماذا لا يتقبل الأمير هاري تساقط شعره؟ يشرح البحث لماذا ليس وحيدا

يشترك الأخوان الملكيان الأمير ويليام والأمير هاري في تاريخ من الصلع الذكوري، وهي حالة يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى نصف الرجال وغالبًا ما يكون لها ارتباط وراثي. ومع ذلك، في حين بدا أن الأول يتقبل تساقط شعره (فقد حلق رأسه في عام 2018)، فإن الأخير لم يكن على استعداد لتوديع خصلات شعره. ومن الأمثلة على ذلك التحول المذهل الذي طرأ على شعر هاري في مهرجان صندانس السينمائي في عام 2026.
قبل يومين من الحدث، تم تصوير هاري وهو يظهر الكثير من فروة الرأس في أعلى رأسه. ومع ذلك، في هذا الحدث، بدا شعره أكثر كثافة، مما دفع بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل إلى التكهن بأنه ربما استخدم صبغة الشعر (والتي كان من الممكن أن تصبغ فروة رأسه أيضًا)، أو رذاذ ألياف الشعر، أو مزيجًا من كلا الاستراتيجيتين (عبر حسنًا!).
تتصدر قرارات هاري عناوين الأخبار بسبب مكانته. بالإضافة إلى ذلك، فقد انتقد ذات مرة صلع أخيه بصراحة تامة، ووصف تساقط الشعر بأنه “مثير للقلق” في مذكراته لعام 2023 (عبر الصفحة السادسة). ومع ذلك، فهو ليس الرجل الأول أو الأخير على وجه الأرض الذي يرغب في الحصول على المزيد من شعر فروة الرأس (أو يبدو أنه يمتلكه). في الواقع، تظهر الأبحاث أن فقدان الشعر والأعراض الخارجية التي يسببها، على الرغم من أنها ليست غير عادية، يمكن أن تظل عاطفية تمامًا بالنسبة للرجال.
تساقط الشعر المفرط يزيد من خطر تدهور الصحة العقلية
على سبيل المثال، كشفت مراجعة أجريت عام 2022 لـ 13 دراسة ونُشرت في مجلة الأمراض الجلدية عن وجود علاقة قوية بين الضيق النفسي وتساقط الشعر. في إحدى الدراسات، قال ما يقرب من ثلث الرجال إنهم كانوا منشغلين بتساقط شعرهم وتعاملوا مع ذلك من خلال محاولة تغطية صلعهم بالقبعات أو مجرد ارتداء ملابس جميلة، من بين حلول تكيفية أخرى. كان الإجماع العام لفريق المراجعة هو أن تساقط الشعر يميل إلى التأثير سلبًا على نوعية الحياة.
جاءت نتائج مماثلة من مراجعة عام 2021 لـ 41 دراسة متاحة في JAMA Dermatology. وخلصت المراجعة إلى وجود علاقة بين الصلع والعجز في الصحة العاطفية والجسدية. وأوصت المراجعة بدعم الصحة العقلية كعلاج محتمل. وبالمثل، أظهرت مراجعة عام 2025 في مجلة SSRN انخفاضًا في احترام الذات (يصل إلى 35٪) وزيادة معدل الاكتئاب (يصل إلى 25٪) لدى الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر.
العلاقة المتشابكة بين التوتر واستمرار تساقط الشعر
تكشف هذه الدراسات وغيرها ما يعرفه الكثير من الناس على مستوى أعمق: نحن نولي أهمية كبيرة للشعر. والأسوأ من ذلك هو أنه عندما تتأثر صحتنا العقلية بمشاعرنا، فإن صحتنا الجسدية يمكن أن تتضاءل. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يكون للاكتئاب الدائم آثار صحية غير مرغوب فيها على القلب والأوعية الدموية والأنظمة البشرية الأخرى. وقد قال الأمير هاري بصراحة إنه يعاني من القلق والاكتئاب على أي حال.
الأمر المثير للسخرية بشكل خاص حول الارتباط بين تساقط الشعر والتوتر هو أن التجربة لا تنطوي فقط على إمكانية إيذاء شخص ما من الداخل. ويمكن أن ينتج عنه تعبيرات مرئية أيضًا، بما في ذلك فقدان المزيد من الشعر. وتشير المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة إلى أن الشعر يمكن أن يبدأ في التساقط عندما يرتفع التوتر، وهو اضطراب يسمى التساقط الكربي. لذلك، كلما زاد الضغط الذي يشعر به الشخص بشأن تساقط شعره، كلما أصبحت المشكلة أسوأ. على الرغم من أن التأثيرات الخارجية (على سبيل المثال، ترقق الشعر) للتساقط الكربي يمكن عكسها بينما يستمر تساقط الشعر المرتبط وراثيًا (مثل ما حدث مع ويليام وهاري) عادةً.