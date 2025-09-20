لماذا لا يجب أن تقطع زهور Aster في أواخر الصيف (ولماذا يهم كثيرًا)

Asters هم أعضاء رائعون من عائلة Daisy التي تضيء مشهد الخريف مع أزهارها البيضاء أو الأرجواني أو الأزرق ، وهي توفر مصدرًا ممتازًا للطعام للحياة البرية. إذا قمت بقطع هؤلاء المتسابقين مع التقليم المعمرة الأخرى في أواخر الصيف ، فسوف تفوت إطعام الملقحات الأساسية مثل فراشات Monarch. في الواقع ، حتى أن هذه الزهور المشتركة هي خطأ إذا كنت تريد تشجيع كل أنواع الحياة البرية على الازدهار في فناءك في نهاية موسم النمو.

تتحمل النمش الزهور من أواخر الصيف حتى السقوط. العديد من النجمة هي النباتات الأصلية المعمرة التي توفر طعامًا للنحل المحلي والفراشات والطيور الطنانة والطيور المغردة ، وهي واحدة من أفضل النباتات لجذب فراشات الملك (وتفتيح الفناء الخاص بك). إن نيو إنجلاند أسترز (Symphyotrichum novae-angliae) فعالة بشكل خاص في جذب الملوك ، مما يوفر لهم الرحيق أثناء شروعهم في هجراتهم السنوية في الخريف.

في الواقع ، فإن بعض أهم الزهور للملقحات في الخريف هي النمش وعباد الشمس – لذا من الواضح أن أواخر الصيف هو وقت لا ينبغي أن يقلل فيه البستانيون من هذه النباتات. في الحديقة ، تبدو ASTERS رائعة مع Goldenrod ، وموسم آخر في أواخر الموسم وواحد من أهم مصانع السقوط للملقحات ، والتي لا ينبغي أن تكون تقليم في الصيف أيضًا. عدد قليل من الزهور في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يمكن أن يهم الكثير لترحيل الحياة البرية مثل الملوك.