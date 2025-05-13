لماذا لا يجب أن تنمو التوت الأسود والتوت الأحمر في نفس التصحيح

بعد أن استمتعت بأول حصاد لتوت العليق العصير ، قد يتم إغراء زرع شجيرة أخرى – التوت الأكثر لذيذًا ، كان ذلك أفضل. لكن التوت يأتي في عدة أنواع مختلفة ، ومن الأفضل عدم زراعةها في نفس التصحيح أو تخاطر بتشغيل الأمراض الضارة والقابلة للشفاء.
يتم تصنيف التوت من خلال لون ثمارها: الأحمر والأسود والأرجواني والأصفر. يتذوق كل طعم مختلفًا قليلاً ، لكنهم جميعًا لذيذ ومغذي ، بمثابة مصدر جيد للفيتامينات A و C وكذلك مضادات الأكسدة والمعادن. الأحمر والأسود هما أكثر أنواع التوت شيوعًا. التوت الأرجواني هي الهجينة من الاثنين. من المفهوم أن ترغب في إضافة نوعين مختلفين في متناول اليد لإضافة المزيد من التنوع والاهتمام إلى الفناء (والمطبخ).
ومع ذلك ، فإن التوت الأحمر المتزايد في نفس التصحيح مثل التوت الأسود هو فكرة سيئة. يمكن لأولئك الموجودين في الفئة الحمراء أن يحملوا العديد من الأمراض الخطرة دون إظهار أي أعراض. يمكنهم بعد ذلك نشر هذه الأمراض إلى التوت الأسود ، والتي تكون أكثر عرضة للخطر وقد تعاني من أضرار دائمة. نفس الضعف يؤثر على التوت الأرجواني.
لماذا التوت الأحمر محفوف بالمخاطر للآخرين
التوت بشكل عام عرضة لمجموعة من الفيروسات وغالبا ما تحتاج إلى استبدال في النهاية نتيجة لذلك. الأكثر شيوعًا وإضرارًا هو مجمع مرض فسيفساء التوت ، والذي يتكون من العديد من الفيروسات التي تسبب تأثيرًا يشبه الفسيفساء في الأوراق. تشمل الفيروسات في مجمع المرض هذا فيروس نخر التوت الأسود ، وفيروس Mottle لورق التوت ، وفيروس بقعة ورقة التوت ، وفيروس صافي روبوس. لا يمكنك معرفة بالضبط أي الفيروس المتورط دون اختبار ، وغالبًا ما يكون مضاعفًا في وقت واحد.
يمكن أن يصاب التوت الأحمر بأمراض فسيفساء التوت دون إظهار أي أعراض. ومع ذلك ، فإن التوت الأسود والأرجواني أكثر عرضة للخطر ، ولهذا السبب من المهم إبقائهم بعيدًا عن بعضهم البعض. لا توجد علاجات لقتل فيروسات الفسيفساء. بمجرد إصابة المصنع بأحدها ، من المؤكد أن تقتل التوت. تشمل الأعراض مزيج أخضر فاتح في الأوراق ، والبخور ، والنمو المتوقف ، والفواكه المتفتتة. في النهاية ، سوف تموت العصي وتتوقف عن الإنتاج. ومما زاد الطين بلة ، ينتقل مرض الفسيفساء التوت بواسطة المن ، والذي يستحيل السيطرة عليه بالكامل.
خارج مرض فسيفساء التوت ، يمكن للعديد من الفيروسات الأخرى وكذلك الأمراض الفطرية أن تصيب النبات. ينتشر بعضها عن طريق حبوب اللقاح أو البذور أو التربة بدلاً من المن. ومثل مرض فسيفساء التوت ، فإن عدد قليل من هذه الفيروسات والأمراض الفطرية غير أعراض في التوت الأحمر ولكنها خطرة في التوت الأسود أو الأرجواني ، مثل الصدأ البرتقالي.
كيف تلعبها بأمان
منفصل التوت الأحمر عن التوت الأسود أو الأرجواني مع مسافة كبيرة كما تسمح حديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، زرع التوت الأسود أو الأرجواني في اتجاه الريح من التوت الأحمر بحيث يكون أي من المنقذ في الفيروسات أقل عرضة لتفجير طريقها. إذا لم تكن قد زرعت أي توت العليق على الإطلاق ، فابحث عن أصناف مقاومة للأمراض بسبب مقاومة المن ، مثل Canby أو Titan أو Royalty. من المهم أيضًا تسوق الأسهم الخالية من الأمراض بشكل عام.
الاحتياطات الأخرى مفيدة أيضًا في منع عدوى التوت. تجنب زراعة التوت والتوت معًا ، حيث يمكن أن يحمل العليق فيروس حليقة – فيروس شائع آخر يؤثر أيضًا على التوت – دون أي أعراض. تجنب زراعة التوت بالقرب من أي brambles البرية ، بما في ذلك التوت والتوت. أخيرًا ، عندما يكون ذلك ممكنًا ، تجنب زراعة التوت حيث نما الآخرون سابقًا ، حيث يمكن أن تنتشر بعض الأمراض عبر التربة.
طالما أنك تأخذ هذه الاحتياطات في الاعتبار قبل أن تزرع شجيرة التوت ، فإن التوت هو نبات مجزٍ وسهل النمو. يزدهرون في الحاويات وكذلك الأسرة المرتفعة. أنها تتطلب التربة التي ترفع جيدا ، على الجانب الرملي الطمي ، وغنية بالمواد العضوية. يبدأون في الإنتاج في أقل من عام أو عامين ، وسيستمرون في الإنتاج لسنوات عديدة قادمة إذا أبقى خاليًا من الأمراض.