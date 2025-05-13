لماذا لا يجب أن تنمو التوت الأسود والتوت الأحمر في نفس التصحيح

بعد أن استمتعت بأول حصاد لتوت العليق العصير ، قد يتم إغراء زرع شجيرة أخرى – التوت الأكثر لذيذًا ، كان ذلك أفضل. لكن التوت يأتي في عدة أنواع مختلفة ، ومن الأفضل عدم زراعةها في نفس التصحيح أو تخاطر بتشغيل الأمراض الضارة والقابلة للشفاء.

يتم تصنيف التوت من خلال لون ثمارها: الأحمر والأسود والأرجواني والأصفر. يتذوق كل طعم مختلفًا قليلاً ، لكنهم جميعًا لذيذ ومغذي ، بمثابة مصدر جيد للفيتامينات A و C وكذلك مضادات الأكسدة والمعادن. الأحمر والأسود هما أكثر أنواع التوت شيوعًا. التوت الأرجواني هي الهجينة من الاثنين. من المفهوم أن ترغب في إضافة نوعين مختلفين في متناول اليد لإضافة المزيد من التنوع والاهتمام إلى الفناء (والمطبخ).

ومع ذلك ، فإن التوت الأحمر المتزايد في نفس التصحيح مثل التوت الأسود هو فكرة سيئة. يمكن لأولئك الموجودين في الفئة الحمراء أن يحملوا العديد من الأمراض الخطرة دون إظهار أي أعراض. يمكنهم بعد ذلك نشر هذه الأمراض إلى التوت الأسود ، والتي تكون أكثر عرضة للخطر وقد تعاني من أضرار دائمة. نفس الضعف يؤثر على التوت الأرجواني.