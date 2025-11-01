لماذا لا يجب عليك أبدًا تخزين ورق التواليت في خزانة الحمام؟

هناك مواقف قليلة أسوأ من الجلوس في الحمام، والقيام بأعمالك، والوصول إلى ورق التواليت للعثور على لفة من الورق المقوى الفارغة. سواء كنت بحاجة إلى الاتصال بشخص ما ليحضر لك لفة أو معرفة كيفية الحصول على واحدة من مخزون الإضافات لديك، فإن الأمر كريه. إذا وجدت نفسك في هذا الوضع من قبل، فمن المحتمل أنك غيرت نظام التخزين الخاص بك بحيث تصبح اللفات الإضافية في متناول المرحاض. إذا كان الحل الجديد الخاص بك هو تكديس الإضافات في خزانة الحمام، فقد تعرض اللفات الإضافية لخطر التدهور أو التشوه بمرور الوقت. هناك بعض المشكلات الخفية التي يجب مراعاتها قبل تخزين ورق التواليت الإضافي في حمامك.

ورق التواليت لم يُصنع ليدوم إلى الأبد. في الظروف الخاطئة، يمكن أن ينكسر ورق التواليت، ويمكن أن يفقد أنبوب الورق المقوى الموجود بداخله شكله، مما يقلل من الجودة الإجمالية لفافات ورق التواليت. في خزانة الحمام الدافئة والرطبة، سوف تتحلل الألياف الموجودة في ورق التواليت بسرعة أكبر. تم تصميم ورق التواليت بحيث يتحلل أو يذوب عند تعرضه للماء لمنع الانسداد، ولكن إذا كان هناك الكثير من الرطوبة في الهواء، فقد تبدأ العملية مبكرًا. لن يكون أنبوب الورق المقوى الداخلي أفضل حالًا عند تخزينه في ظروف الحمام الرطبة. ستتسبب الرطوبة العالية في اعوجاج لفات الورق المقوى، كما أن شد ورق التواليت أثناء التصاق أنبوب الورق المقوى المشوه مرارًا وتكرارًا ليس بالأمر المثالي – خاصةً لأنه من المحتمل أن ينقطع بسهولة أكبر أيضًا.