لماذا لا يجب عليك أبدًا تخزين ورق التواليت في خزانة الحمام؟

هناك مواقف قليلة أسوأ من الجلوس في الحمام، والقيام بأعمالك، والوصول إلى ورق التواليت للعثور على لفة من الورق المقوى الفارغة. سواء كنت بحاجة إلى الاتصال بشخص ما ليحضر لك لفة أو معرفة كيفية الحصول على واحدة من مخزون الإضافات لديك، فإن الأمر كريه. إذا وجدت نفسك في هذا الوضع من قبل، فمن المحتمل أنك غيرت نظام التخزين الخاص بك بحيث تصبح اللفات الإضافية في متناول المرحاض. إذا كان الحل الجديد الخاص بك هو تكديس الإضافات في خزانة الحمام، فقد تعرض اللفات الإضافية لخطر التدهور أو التشوه بمرور الوقت. هناك بعض المشكلات الخفية التي يجب مراعاتها قبل تخزين ورق التواليت الإضافي في حمامك.
ورق التواليت لم يُصنع ليدوم إلى الأبد. في الظروف الخاطئة، يمكن أن ينكسر ورق التواليت، ويمكن أن يفقد أنبوب الورق المقوى الموجود بداخله شكله، مما يقلل من الجودة الإجمالية لفافات ورق التواليت. في خزانة الحمام الدافئة والرطبة، سوف تتحلل الألياف الموجودة في ورق التواليت بسرعة أكبر. تم تصميم ورق التواليت بحيث يتحلل أو يذوب عند تعرضه للماء لمنع الانسداد، ولكن إذا كان هناك الكثير من الرطوبة في الهواء، فقد تبدأ العملية مبكرًا. لن يكون أنبوب الورق المقوى الداخلي أفضل حالًا عند تخزينه في ظروف الحمام الرطبة. ستتسبب الرطوبة العالية في اعوجاج لفات الورق المقوى، كما أن شد ورق التواليت أثناء التصاق أنبوب الورق المقوى المشوه مرارًا وتكرارًا ليس بالأمر المثالي – خاصةً لأنه من المحتمل أن ينقطع بسهولة أكبر أيضًا.
كيفية تخزين ورق التواليت الزائد بشكل صحيح
على الرغم من أن الأمر قد يبدو مغريًا، فمن الأفضل تجنب تخزين لفات ورق التواليت الاحتياطية في الحمام إذا كنت تريد تجنب اللفة المشوهة بشكل محبط. بغض النظر عن مدى جودة تهوية حمامك، فإنه سيظل يشهد ارتفاعًا في الرطوبة عند الاستحمام بماء ساخن. من المرجح أن يتراوح مستوى الرطوبة في بقية منزلك بين 30 و50 بالمائة، وهو ما يجب أن يكون أقل ضررًا لفافات ورق التواليت الإضافية. للحصول على أفضل جودة وطول عمر لورق التواليت، اختر خزانة أو خزانة في غرفة أو ردهة أخرى ستكون معرضة لرطوبة أقل. أيضًا، احتفظ بالورقة في بيئة باردة، وفي عبوتها الأصلية، وقلل من تعرضها لأشعة الشمس.
إذا كنت قلقًا من أن تقطعت بك السبل بدون لفة، يمكنك تخزين لفة واحدة في خزانة أو درج أو سلة في حالة الطوارئ. تجربة حل ايكيا الصديق للميزانية لتخزين ورق التواليت الأنيق في حمامك يمكن أن يحول تخزين لفافة الطوارئ الخاص بك إلى مظهر أنيق أيضًا. تأكد من استبدال سجل الطوارئ الخاص بك عند استخدامه ولا تتركه لفترة كافية حتى يتدهور. بالنسبة لبقية اللفات، يمكنك إنشاء واحدة من العديد من الأعمال اليدوية العبقرية لتخزين المناشف الورقية وورق التواليت خارج الحمام.