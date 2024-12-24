لماذا لا يريدنا الأطباء أن نجلس على المرحاض لأكثر من 10 دقائق؟

إذا سبق لك أن أخذت هاتفك معك إلى الحمام وجلست على المرحاض تتصفح، فأنت من الأغلبية. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Vioguard, Inc. في يونيو 2021 (عبر PR Newswire)، اعترف 73% من الأشخاص باستخدام هواتفهم في المرحاض. في حين أنه قد يكون من المنطقي بالنسبة للبعض القيام بمهام متعددة، إذا جاز التعبير، فإن الجلوس على المرحاض لفترة طويلة يعد مشكلة في الواقع. في الواقع، ينصح الأطباء بإزالة مؤخرتك قبل مرور 10 دقائق.

لا يقتصر الأمر على مشكلة البكتيريا التي تتلامس مع هاتفك (على الرغم من أن دراسة أجرتها جامعة ميشيغان عام 2017 وجدت أن الهواتف المحمولة أقذر بعشر مرات من مقعد المرحاض)، ولكن جسمك ببساطة لا يستطيع التعامل معها. بقدر ما يبدو الجلوس، حتى من دون إجهاد أو دفع للتبرز، بريئًا بدرجة كافية، إلا أنه قد يتسبب في تفاقم البواسير. “البواسير هي مجموعة من الأوردة داخل وخارج فتحة الشرج. كل شخص لديه البواسير. نحن نولد بها،” قالت الدكتورة كارين زغيان، جراح القولون والمستقيم، لـ “هيلث لاين”. “(الجلوس لفترة طويلة يمكن أن) يتسبب في امتلاء البواسير بالدم، مما يسبب أعراض مثل الألم أو التورم أو النزيف.” على الرغم من ندرتها، يمكن أن تؤدي البواسير إلى فقر الدم و/أو جلطات الدم، وفقًا لمايو كلينك.

نظرًا لأن البواسير ليست الشيء الوحيد الذي ستعاني منه بسبب الجلوس في المرحاض لفترة طويلة، فقد تحدثت مجلة Health Digest حصريًا مع الدكتور جيسون سينغ، وهو كبير الأطباء والطبيب في شركة One Oak Medical، حول المخاطر المحتملة الأخرى. من المؤكد أنك ستصعد وتخرج من المرحاض بأسرع ما يمكن بمجرد أن تعرف ما قد يكون في طريقك.