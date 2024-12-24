لماذا لا يريدنا الأطباء أن نجلس على المرحاض لأكثر من 10 دقائق؟

إذا سبق لك أن أخذت هاتفك معك إلى الحمام وجلست على المرحاض تتصفح، فأنت من الأغلبية. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Vioguard, Inc. في يونيو 2021 (عبر PR Newswire)، اعترف 73% من الأشخاص باستخدام هواتفهم في المرحاض. في حين أنه قد يكون من المنطقي بالنسبة للبعض القيام بمهام متعددة، إذا جاز التعبير، فإن الجلوس على المرحاض لفترة طويلة يعد مشكلة في الواقع. في الواقع، ينصح الأطباء بإزالة مؤخرتك قبل مرور 10 دقائق.
لا يقتصر الأمر على مشكلة البكتيريا التي تتلامس مع هاتفك (على الرغم من أن دراسة أجرتها جامعة ميشيغان عام 2017 وجدت أن الهواتف المحمولة أقذر بعشر مرات من مقعد المرحاض)، ولكن جسمك ببساطة لا يستطيع التعامل معها. بقدر ما يبدو الجلوس، حتى من دون إجهاد أو دفع للتبرز، بريئًا بدرجة كافية، إلا أنه قد يتسبب في تفاقم البواسير. “البواسير هي مجموعة من الأوردة داخل وخارج فتحة الشرج. كل شخص لديه البواسير. نحن نولد بها،” قالت الدكتورة كارين زغيان، جراح القولون والمستقيم، لـ “هيلث لاين”. “(الجلوس لفترة طويلة يمكن أن) يتسبب في امتلاء البواسير بالدم، مما يسبب أعراض مثل الألم أو التورم أو النزيف.” على الرغم من ندرتها، يمكن أن تؤدي البواسير إلى فقر الدم و/أو جلطات الدم، وفقًا لمايو كلينك.
نظرًا لأن البواسير ليست الشيء الوحيد الذي ستعاني منه بسبب الجلوس في المرحاض لفترة طويلة، فقد تحدثت مجلة Health Digest حصريًا مع الدكتور جيسون سينغ، وهو كبير الأطباء والطبيب في شركة One Oak Medical، حول المخاطر المحتملة الأخرى. من المؤكد أنك ستصعد وتخرج من المرحاض بأسرع ما يمكن بمجرد أن تعرف ما قد يكون في طريقك.
الجلوس على المرحاض لفترة طويلة يؤدي إلى هبوط المستقيم
عندما تجلس في فتحة المرحاض ذات الشكل البيضاوي، تلعب الجاذبية دورًا. بينما تكون مؤخرتك على المقعد، يحدث ضغط للأسفل، حتى لو لم تدرك ذلك. وهذا، بطبيعة الحال، يساعد في تمرير النفايات. لكنه يسبب أيضًا حركة سحب على المستقيم، وهو جزء من الجسم لا ترغب في سحبه لفترة طويلة، لأنك تريده أن يبقى في مكانه.
وقال سينغ: “يمكن أن يحدث هبوط المستقيم كخطر من الجلوس لفترات طويلة مع إجهاد نحو الأسفل لأن ذلك يزيد الضغط داخل البطن، ويضعف الأربطة الداعمة والعضلات حول المستقيم”. “بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى بروز جدار المستقيم من خلال فتحة الشرج.” بمعنى آخر، عندما يهبط المستقيم، قد تتمكن من رؤيته.
على الرغم من أن تقديرات كليفلاند كلينيك تشير إلى أن 2.5 من كل 1000 شخص فقط سيعانون من هبوط المستقيم، وهي ليست مسألة خطيرة في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تكون غير مريحة للغاية وتؤدي إلى سلس البراز. الجراحة فقط هي التي ستصلح الوضع إذا كنت بالغًا؛ في الطفل، قد يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها. والأكثر عرضة للإصابة بهبوط المستقيم، بحسب سينغ، هم كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن، والذين في مرحلة ما بعد الولادة.
كما يمكن أن يضعف عضلات قاع الحوض
إذا كنت قد سمعت عن تمارين كيجل — حتى لو لم تجعلها جزءًا من روتينك اليومي بعد — فمن المحتمل أنك تعلم أنها تُمارس لتقوية قاع الحوض. ومع ذلك، إذا كنت تمارس تمارين كيجل بانتظام، ولكنك تجلس أيضًا بشكل متكرر على المرحاض لمدة تزيد عن 10 دقائق، فيمكنك اعتبار هذه التمارين بمثابة غسيل.
وقال سينغ: “إن الجلوس لفترة طويلة في المرحاض، خاصة مع الإجهاد، يؤدي إلى إرهاق عضلات قاع الحوض”. “تدعم هذه العضلات الأعضاء الحيوية وتحافظ على القدرة على التحكم. والتمدد المستمر يضعف التوتر والانقباض.” كما هو الحال مع هبوط المستقيم، يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر من غيرهم عندما يتعلق الأمر بضعف عضلات قاع الحوض. في هذه الحالة، يلعب العمر والحمل دورًا أيضًا، وكذلك السمنة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن وجود قاع حوضي قوي يمكن أن يزيد من الرضا الجنسي. وفقا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة جراحة المسالك البولية الاستقصائية والسريرية، هناك صلة مباشرة بين قوة عضلات قاع الحوض (PFMS) وتحقيق النشوة الجنسية لدى أولئك الذين لديهم الفرج. وجدت دراسة نشرت عام 2014 في Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia أن الوظائف الجنسية – بما في ذلك الرغبة والإثارة ونشوة الجماع والتزليق – تكون أعلى لدى أولئك الذين لديهم عضلات قاع الحوض أقوى (فقط في حالة احتياجك إلى سبب إضافي لتقليل وقت استخدام المرحاض). .
الحد من وقت استخدام المرحاض لمنع سلس البول
نظرًا لأننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن سلس البول على أي مستوى – البول أو البراز – هو حالة كابوسية ولا أحد يريد أن يكون الجزء الداخلي من جسمه من الخارج، فيمكنك القيام بشيء اليوم لتقليل فرص حدوث مثل هذه الأشياء: اخرج من المرحاض. وقال سينغ: “حدد وقت المرحاض بخمس دقائق كحد أقصى واستخدم الوضع المناسب”. وهذا يعني رفع القدمين، بشكل مثالي على مقعد القرفصاء أو شيء مشابه، ويميل قليلاً إلى الأمام.
أنت تريد أيضًا التأكد من أن نمط حياتك لا يقف في طريقك، بل يساعدك بدلاً من ذلك على الذهاب إلى الحمام بسرعة. إن تناول نظام غذائي غني بالألياف، والبقاء رطبًا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل “حركة الأمعاء”، وفقًا لما ذكره سينغ، يعد أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في الحد من وقت المرحاض. كن أيضًا على دراية بجسدك وما يفعله، حتى تتمكن من تجنب أي مشاكل. وأضاف: “التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية”. “أي أعراض مثل الانتفاخ أو الضغط أو صعوبة حركات الأمعاء تتطلب عناية طبية فورية.”