لماذا لا يزال فريق ليكرز بحاجة إلى الملك، وليس تاجه؟

لوس أنجلوس أفضل عندما يتدحرج فريق ليكرز.

المدينة تبدو أكثر حيوية. الأضواء تصبح أكثر إشراقا. النجوم تخرج. الحشد كهربائي، مثل شبكة الكهرباء قبل عاصفة رعدية.

وفي الوقت الحالي، مع عدم وجود ليبرون جيمس في الملعب، فإن فريق ليكرز يتدحرج.

ثلاثة انتصارات متتالية. سجل 10-2 هذا الموسم بدون ليبرون. انتصارات على المتنافسين بما في ذلك نيكس وتمبروولفز. وفجأة، طرحت البرامج الإذاعية الحوارية الرياضية سؤالاً لم يكن من الممكن تصوره في لوس أنجلوس:

هل الليكرز أفضل بدون ليبرون؟

دعونا نقتل هذا الهراء هنا.

لا، بالتأكيد لا.

ربما يلعب فريق ليكرز كرة سلة أكثر حرية خلال هذه الفترة، لكن لا تخطئوا: إذا كان هذا الفريق يريد الوصول إلى سقفه المطلق – وليس فقط الفوز ببعض مباريات الموسم العادي – فهو يحتاج إلى ليبرون جيمس على الأرض. بشكل سيء.

وإذا كنت تعتقد أن الإجابة هي إخراج أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين من مقاعد البدلاء، فأنت بحاجة إلى فحص عقلك.

ليبرون جيمس هو الهداف التاريخي للدوري الاميركي للمحترفين. يمكن القول إنه يتمتع بأكبر معدل ذكاء في كرة السلة شهدته هذه الرياضة على الإطلاق. لا يمكنك نقل مثل هذا التفكير إلى دقائق الرجل السادس لأن الفريق لعب بشكل جيد في ثلاث مباريات في مارس.

هذه ليست استراتيجية.

هذا رد فعل مبالغ فيه.

حتى مدرب ليكرز جي جي ريديك اعترف بوجود الفيل الذي يبلغ طوله 6 أقدام و9 بوصات في الغرفة قبل تفكيك تيمبروولفز 120-106 يوم الثلاثاء.

“من الواضح أننا نريده في التشكيلة. هناك عنصر بشري في كل هذا. هذا ما يرتاحون للقيام به كلاعبي كرة سلة. وقال ريديك: “لقد سجل أحد هؤلاء اللاعبين أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين وهو يفعل ذلك منذ 23 عامًا. لقد كانت الكرة بين يديه دائمًا”.

“بالنسبة لرجل آخر (لوكا دونسيتش)، الذي كان لديه خمسة فرق أولى في الدوري الاميركي للمحترفين، وينبغي أن يكون لديه لاعب آخر هذا العام، فقد كانت الكرة في يديه دائمًا، وصعد أوستن ريفز إلى مستوى كل النجوم ويحتاج أيضًا إلى الكرة في يديه. النضال البشري من أجل الحصول على ما تريد، مع التمتع أيضًا بالنضج العاطفي المتمثل في وجود شخص بجوارك. لم يكن الأمر نظيفًا”.

لم يكن ريديك يتهرب من السؤال. لقد كان يجيب عليه بأكثر الطرق صدقًا وبلاغة وصدقًا.

لا يتعلق الأمر بإزالة ليبرون من المعادلة. يتعلق الأمر بتحديد المعادلة بشكل صحيح.

لأن قضية ليكرز لم تكن أبدا الموهبة. كان الأمر يتعلق بالثلاثة الكبار الذين يقضون ما يكفي من الوقت معًا في الملعب مع لاعبيهم الجدد لتأسيس الإيقاع والتناغم. لإنشاء نظام مهاجمي واضح. فهم كيفية اللعب معًا حتى يتمكن الجميع من اللعب بحرية وبشكل عضوي. ردة الفعل في اللحظة الحالية، وليس الإفراط في التفكير في كل لحظة.

ثلاثة من نخبة المبدعين – لوكا دونسيتش، وليبرون جيمس، وأوستن ريفز – قضوا حياتهم المهنية في تنظيم الهجمات والكرة في أيديهم. هؤلاء ثلاثة قادة فرق موسيقية يحاولون قيادة نفس الأوركسترا. وبطبيعة الحال، كانت هناك لحظات هذا الموسم حيث بدت الموسيقى فوضوية بعض الشيء.

ضرب ريديك المسمار في رأسه عندما أطلق عليه اسم “العنصر البشري”.

وغاب ليبرون عن المعسكر التدريبي بسبب إصابة في عرق النسا. ريفز غاب عن الوقت في وقت سابق من العام. لم يكن لدى الثلاثي ببساطة ما يكفي من الدقائق المشتركة لتطوير الكيمياء الغريزية. كرة السلة – مثل موسيقى الجاز – تتطلب التكرار قبل أن يصبح الارتجال جميلاً.

وقال ريديك المتفائل: “أعتقد أننا بدأنا في فهم ذلك الآن”. “هناك ترتيب مهاجمي واضح عندما يكون كل من Luka و LeBron و AR (Austin Reaves) على الأرض معًا. هذه هي طبيعة كل 3 كبير كان موجودًا على الإطلاق. سنصل إلى هناك “.

كيف وصل ليكرز إلى هناك هو السؤال الكبير.

لكن المخطط أصبح واضحا.

ويبدأ الأمر بحقيقة واحدة غير مريحة.

يجب على لوكا دونسيتش أن يأكل أولاً.

ليس لأن ليبرون غير قادر على تحمل الهجوم – فهو كذلك بالتأكيد – ولكن لأن دونسيتش هو الآن محرك هذا الفريق. إنه حاضر ومستقبل الامتياز. عندما يكون لوكا في إيقاعه، يتحول هجوم ليكرز إلى شيء لا يمكن حراسته.

أسوأ شيء يمكن أن يفعله لوكا عندما يعود ليبرون هو التأجيل.

إذا كان دونسيتش يقف على الجناح وهو يفكر: “هذا هو ليبرون جيمس، ربما ينبغي لي أن أعطيه الكرة”، فإن هجوم ليكرز سيتوقف مرة أخرى.

يجب على لوكا أن يلعب مثل ملك القلعة. وهو أمر صعب عندما عين أحد الثلاثة نفسه بالفعل على أنه “الملك”.

مما يؤدي إلى المفاجأة القادمة.

يجب أن يحتل أوستن ريفز المركز الثاني في الترتيب.

نعم ثانيا.

لقد ازدهر Reaves ليصبح لاعبًا هجوميًا من عيار كل النجوم عندما يكون عدوانيًا ويتدفق بحرية. الأرقام تدعم ذلك، ولكن الأهم من ذلك أن اختبار العين يوضح ذلك. عندما يهاجم ريفز دون تردد – فحص الدفاعات، ورسم الأخطاء، وخلق الفوضى – يصبح هجوم ليكرز متعدد الطبقات ولا يمكن التنبؤ به.

عندما يؤجل أكثر من اللازم، يصبح فريق ليكرز أسهل في الحراسة.

لذا دعه يطبخ.

مما يترك ليبرون جيمس كخيار ثالث.

وهذا ليس عدم احترام.

إنه مجرد تطور.

لم يعد ليبرون بحاجة إلى 30 نقطة في الليلة للسيطرة على مباراة كرة السلة بعد الآن. يمكنه تشريح الدفاعات مثل الجراح حيث تتحرك الكرة من خلاله بدلاً من التوقف معه.

فكر في الطريقة التي لعب بها روي هاتشيمورا أثناء غياب ليبرون. اكتشاف في الزوايا. القطع لفتح الممرات. تحطم الزجاج. عدم التطابق الهجومي.

لا يوجد عالم يعتبر فيه روي هاشيمورا لاعب كرة سلة أفضل من ليبرون جيمس.

ولكن هناك درسا هناك.

يمكن أن يؤثر LeBron على الفوز دون السيطرة على الاستخدام.

في وقت سابق من هذا الموسم في تورونتو، سجل ثماني نقاط فقط – ليقطع خط تسجيله التاريخي المكون من رقمين – وما زال فريق ليكرز يفوز لأنه قام بتنسيق كل شيء آخر.

هذه هي النسخة الحديثة من ليبرون جيمس.

العالم.

المتلاعب بالفضاء.

يقوم فيلسوف كرة السلة بتحريك القطع عبر الملعب مثل أستاذ كبير يحدق في رقعة الشطرنج.

وستكون مهمة Redick الأخيرة هي تنفيذ دقائق مذهلة بحكمة.

يجب أن تكون هناك فترات حيث يدير لوكا الهجوم بمفرده. لحظات حيث ريفز يسيطر. Windows حيث يصبح LeBron هو معالج الكرة الأساسي مرة أخرى.

الجميع يحصل على الأكسجين.

الجميع يبقى خطيرا.

لأن الحقيقة بسيطة: النجاح الأخير الذي حققه فريق ليكرز بدون ليبرون ليس دليلاً على أنهم أفضل بدونه.

إنه دليل على أنهم يتعلمون كيفية اللعب بالطريقة الصحيحة.

الآن تأتي الخطوة النهائية.

أضف الملك مرة أخرى إلى الأوركسترا – ليس كآلة موسيقية أعلى صوتًا ولكن كموسيقي يعرف بالضبط متى يجب أن ترتفع الموسيقى.

ومتى ينقر هذا الانسجام أخيرًا؟

قد تكتشف بقية دول المؤتمر الغربي شيئًا مرعبًا.

لم يكن فريق ليكرز أفضل بدون ليبرون.

لقد كانوا يتدربون فقط للنهائي الكبير.