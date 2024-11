لماذا لا يستطيع جيلي رول و ماشين غان كيلي الوقوف مع بعضهما البعض

بعد إصدار “Lonely Road” وتحسبًا لإصدار ألبوم Jelly Roll لعام 2024 “Beautiful Broken”، ظهر Machine Gun Kelly مع مغني الريف في البث الصوتي “Countdown To” على Spotify. واعترف كيلي قائلاً: “إنه أمر مضحك للغاية كم أحبك الآن، لأن يا إلهي، لقد كرهتك كثيراً في ذلك الوقت”، أي عندما كانا مغنيي راب يحاولان بدء حياتهما المهنية.

لكن الكراهية لم تكن كلها قادمة من ماشين غان كيلي. قبل أن يتبنى جيلي رول هذا النوع من الموسيقى الريفية، أمضى سنوات عديدة من حياته المهنية المبكرة يحاول أن يصبح مغني راب. شوهدت أغنيته “Malibu’s Most Wanted” لعام 2012 على نطاق واسع على أنها معارضة لـ Machine Gun Kelly. لقد حصلت على القليل من الاهتمام في ذلك الوقت، لكنها كانت بمثابة قطعة أثرية من الكراهية التاريخية بين مغنيي الراب لمرة واحدة. “F *** Machine Gun Kelly and his mohawk،” صرحت جيلي رول ذات مرة علنًا، وفقًا لمجلة Us Weekly.

أثناء ظهورهما في برنامج “Countdown To”، وصف جيلي رول أساس عداوته تجاه كيلي في الأيام الأولى واعترف: “لقد كنت مجرد رجل حاقد ومرير قليلاً. … لقد كنت مجرد مثل النحيل والوسيم كنت مجرد كاره.” وخلص الثنائي إلى أن كونهما مغنيي راب من البيض في وقت كانا فيه أقل شيوعًا في صناعة الموسيقى، زاد من التوتر بينهما وجعلهما تنافسيين بشدة، حيث قال كيلي إنهما “نشأا على كره بعضهما البعض”.

