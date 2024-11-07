لماذا لا يستطيع جيلي رول و ماشين غان كيلي الوقوف مع بعضهما البعض

غالبًا ما تخرج الخلافات بين الموسيقيين عن السيطرة، لكن قصة فنانين وعلاقة العمل بينهما هي شهادة على حقيقة أن التغيير الإيجابي ممكن، حتى عندما تكون الكراهية متبادلة. جيلي رول المولودة في ناشفيل والمرشحة لجائزة جرامي وماشين غان كيلي من هيوستن هما فنانان تغلبا على حياة مبكرة صعبة لرؤية ملفاتهما الشخصية تنفجر في صناعة الموسيقى. على الرغم من أن كلاهما دخلا المشهد الموسيقي كمغني راب، إلا أن كلاهما واصل تحقيق النجاح من خلال العبور إلى أنواع أخرى. أصبحت جيلي رول نجمة موسيقى الريف، وقام ماشين غان كيلي بتجربة موسيقى البوب بانك والروك البديلة، وأصبح مشهورًا بشكل كبير في هذه العملية.
إعلان
في يوليو 2024، أطلق الاثنان أغنية “Lonely Road”، وهي إعادة صياغة لأغنية الريف الكلاسيكية لجون دنفر ونشيد مهرجان أكتوبر غير المتوقع “Take Me Home, Country Roads”. حقق المسار الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث قدم دفعة مهنية لكلا الفنانين. ومع ذلك، ربما تفاجأ أولئك المطلعون على قصصهم الدرامية بأن الثنائي قد أتى بثماره. بعد كل شيء، من المعروف أن جيلي رول وماشين غان كيلي كان لديهما كراهية متبادلة لبعضهما البعض والتي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن – ويبدو أن كل ذلك نابع من المنافسة والغيرة..
كان جيلي رول وماشين غان كيلي يكرهان بعضهما البعض باعتبارهما مغنيي راب طموحين
بعد إصدار “Lonely Road” وتحسبًا لإصدار ألبوم Jelly Roll لعام 2024 “Beautiful Broken”، ظهر Machine Gun Kelly مع مغني الريف في البث الصوتي “Countdown To” على Spotify. واعترف كيلي قائلاً: “إنه أمر مضحك للغاية كم أحبك الآن، لأن يا إلهي، لقد كرهتك كثيراً في ذلك الوقت”، أي عندما كانا مغنيي راب يحاولان بدء حياتهما المهنية.
إعلان
لكن الكراهية لم تكن كلها قادمة من ماشين غان كيلي. قبل أن يتبنى جيلي رول هذا النوع من الموسيقى الريفية، أمضى سنوات عديدة من حياته المهنية المبكرة يحاول أن يصبح مغني راب. شوهدت أغنيته “Malibu’s Most Wanted” لعام 2012 على نطاق واسع على أنها معارضة لـ Machine Gun Kelly. لقد حصلت على القليل من الاهتمام في ذلك الوقت، لكنها كانت بمثابة قطعة أثرية من الكراهية التاريخية بين مغنيي الراب لمرة واحدة. “F *** Machine Gun Kelly and his mohawk،” صرحت جيلي رول ذات مرة علنًا، وفقًا لمجلة Us Weekly.
أثناء ظهورهما في برنامج “Countdown To”، وصف جيلي رول أساس عداوته تجاه كيلي في الأيام الأولى واعترف: “لقد كنت مجرد رجل حاقد ومرير قليلاً. … لقد كنت مجرد مثل النحيل والوسيم كنت مجرد كاره.” وخلص الثنائي إلى أن كونهما مغنيي راب من البيض في وقت كانا فيه أقل شيوعًا في صناعة الموسيقى، زاد من التوتر بينهما وجعلهما تنافسيين بشدة، حيث قال كيلي إنهما “نشأا على كره بعضهما البعض”.
إعلان
أصدر Jelly Roll وMGK أغنية حائزة على جوائز معًا
استغرق التعاون الأخير بين Jelly Roll وMachine Gun Kelly، “Lonely Road”، عامين حتى يكتمل، وعملا في ثمانية استوديوهات مختلفة خلال تلك الفترة. إنها شهادة على الصداقة التي تدعم الآن علاقة العمل بينهما، والتي كانت مثمرة للغاية بالنسبة للموسيقيين. حققت الأغنية المتقاطعة نجاحًا كبيرًا على قوائم بيلبورد، حيث وصلت إلى 10 أرقام مختلفة عند إصدارها، ووصلت إلى المركز الأول على مخطط مبيعات Rock Digital Song، وافتتحت في المركز 33 على Billboard Hot 100. كما حصل الثنائي أيضًا على جائزة People’s Choice Country المرموقة للأغنية المتقاطعة، والتي كان كيلي حاضرًا لاستلامها بامتنان في الحفل الذي أقيم في Grand Ole Opry، ناشفيل، في 26 سبتمبر 2024..
إعلان
في الواقع، عند استلام الجائزة، أدلى ماشين غان كيلي بمزيد من الملاحظات حول ماضيه الصعب وماضي جيلي رول وألقى رسالة مشجعة حول التغلب على الغيرة والنزعة الإقليمية. وقال للحشد (لكل لنا أسبوعيا): “لقد ذهبنا منذ 10 سنوات من كره بعضنا البعض إلى رفع مستوى بعضنا البعض”. “المقارنة هي لص الفرح. هناك مساحة كافية على الأريكة للجميع. لقد وجدنا الصداقة الحميمة في الفوضى في العام الماضي، كنت هناك، جالسًا في ذلك المقعد، أشاهد ابني وهو يعزف على تلك المسرح. وكنت مثل، “يا رجل، أتمنى أن نكون هناك في يوم من الأيام.” ونحن هنا!”