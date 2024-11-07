لماذا لا يستطيع جيلي رول و ماشين غان كيلي الوقوف مع بعضهما البعض

غالبًا ما تخرج الخلافات بين الموسيقيين عن السيطرة، لكن قصة فنانين وعلاقة العمل بينهما هي شهادة على حقيقة أن التغيير الإيجابي ممكن، حتى عندما تكون الكراهية متبادلة. جيلي رول المولودة في ناشفيل والمرشحة لجائزة جرامي وماشين غان كيلي من هيوستن هما فنانان تغلبا على حياة مبكرة صعبة لرؤية ملفاتهما الشخصية تنفجر في صناعة الموسيقى. على الرغم من أن كلاهما دخلا المشهد الموسيقي كمغني راب، إلا أن كلاهما واصل تحقيق النجاح من خلال العبور إلى أنواع أخرى. أصبحت جيلي رول نجمة موسيقى الريف، وقام ماشين غان كيلي بتجربة موسيقى البوب ​​بانك والروك البديلة، وأصبح مشهورًا بشكل كبير في هذه العملية.

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في يوليو 2024، أطلق الاثنان أغنية “Lonely Road”، وهي إعادة صياغة لأغنية الريف الكلاسيكية لجون دنفر ونشيد مهرجان أكتوبر غير المتوقع “Take Me Home, Country Roads”. حقق المسار الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث قدم دفعة مهنية لكلا الفنانين. ومع ذلك، ربما تفاجأ أولئك المطلعون على قصصهم الدرامية بأن الثنائي قد أتى بثماره. بعد كل شيء، من المعروف أن جيلي رول وماشين غان كيلي كان لديهما كراهية متبادلة لبعضهما البعض والتي امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن – ويبدو أن كل ذلك نابع من المنافسة والغيرة..