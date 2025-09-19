لماذا لا يسمح القادة كليف كينجسبري

من المؤكد أن Kliff Kingsbury يبدو كما لو كان قد استمتع بقضاء الوقت مع غرفة قورتربك للقادة هذا الموسم ، لدرجة أنه سيعطي أيًا منهم موافقة على “الزواج من ابنتي الافتراضية”.

سيكون ذلك باستثناء لاعب فريق التدريب سام هارتمان.

وقال كينجسبري للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي يوم الخميس: “إنه ذو مظهر جيد للغاية”.

لم يظهر هارتمان ، الذي وقع مع القادة كوكيل حر غير محصور بعد مسيرته الجماعية في ويك فورست ونوتردام ، في لعبة اتحاد كرة القدم الأميركي ولكن تم التنازل عنها وتوقيعها – وتنازل عنها وتوقيعها – من قبل واشنطن طوال كل من الموسمين الأخيرين.

هذا العام ، بدأ الحملة وراء جايدن دانيلز وماركوس ماريوتا وجوش جونسون في قاعة قورتربك.

وقال كينجسبيري عندما سئل عن رابطة غرفة قائدي قائد القادة: “أعتقد أنه ضخم ولديك إعطاء (مدرب قورتربك) تافيتا بريتشارد ، مدرب قورتربك ، الكثير من الفضل في بناء هذا النوع من الصداقة الحميمة في تلك الغرفة”. “و (مساعد مدرب قورتربك) ديفيد بلوف أيضًا ، مدرب قورتربك المساعد ، فقط الرجال الطيبين حقًا مثل بعضهم البعض … … مجرد أشخاص رائعين قبل كل شيء ، العمال الشاقون ، والمهنيون ، وهم فرحة حقًا في كل يوم.”

إنها نواة الوحدة التي ساعدت Kingsbury على إحياء مسيرته التدريبية بعد أن تم طردها كمدرب رئيسي للكرادلة بعد موسم 2022.

احتل القادة المركز الخامس في اتحاد كرة القدم الأميركي في التسجيل لكل لعبة (28.5 نقطة) وجمعوا سابع أكثر ياردة لكل لعبة (369.6) في طريقهم إلى الوقوع في مباراة بطولة NFC ضد النسور.

بينما كان هارتمان لا يزال ينتظر فرصة لإبداء ظهوره الرسمي في اتحاد كرة القدم الأميركي ، لعب في جميع مباريات ما قبل الموسم الثلاثة لواشنطن هذا العام-حيث أنهى 25 من 46 تمريرة مقابل 207 ياردة وأربعة اعتراضات.

بعد بداية 1-1 ، سيحتاج Kingsbury والهجوم إلى التكيف يوم الأحد-عندما يستضيفون Raiders-بعد أن تعرض Daniels على التواء في الركبة خلال خسارته في الأسبوع الثاني وتم استبعاده رسميًا يوم الجمعة بعد أن فقد التدريبات طوال الأسبوع.

من المقرر أن تبدأ Mariota ، الاختيار رقم 2 السابق في عام 2015.

وقال كينجسبيري عن ماريوتا: “في أي وقت يطلب فيه اللعب أو التدريب أو حتى في فريق الكشافة ، فقد كان هائلاً”. “لذا فهو يعاملها مثل المحترف كقائد في الفريق على الرغم من عدم كونه بداية ، وهو أمر يصعب القيام به ولا يمكنه قول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. لذا إذا اضطر إلى الذهاب ، فأنا متأكد من أنه سيكون مستعدًا”.