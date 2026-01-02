لماذا لا يعتبر Mets فريق NL East الوحيد الذي يطلب المزيد من تحركاته

رياضة
لماذا لا يعتبر Mets فريق NL East الوحيد الذي يطلب المزيد من تحركاته

سقطت الكرة في تايمز سكوير مساء الأربعاء، مما يشير ليس فقط إلى بداية عام 2026 ولكن أيضًا إلى الشهر التقويمي الأخير قبل استئناف لعبة البيسبول.

إذن، حان وقت الوكالة المجانية، أليس كذلك؟

نعم ولا. في حين أنه سيتم التوقيع مع غالبية الوكلاء الأحرار بحلول بداية التدريب الربيعي (بالنسبة لفريق ميتس، هذا التاريخ هو 9 فبراير للرماة والصيادين)، يشير التاريخ الحديث إلى أنه ستكون هناك أسماء مهمة متاحة بعد تواريخ التقارير المعنية وربما في عمق المعسكرات.

لا يزال هناك الكثير من المخزون متاحًا في هذا الموسم المتثاقل، حيث يتصدر كايل تاكر وكودي بيلينجر قائمة القطع الهجومية التي لا تزال غير موقعة. من بين أفضل الأسماء المتاحة في مجال الترويج: فرامبر فالديز، ورينجر سواريز، وزاك جالن.

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

