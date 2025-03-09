لماذا لا يمكنك أن تتأرجح في إجازة (وأفضل الطرق لجعل نفسك تذهب)

بقدر ما تحتاج إلى استراحة من روتينك اليومي ، يزدهر جسمك على الاتساق. قد تعني الإجازة البقاء مستيقظًا أو الاستيقاظ مبكراً للقبض على شروق الشمس المثالي ، لكن جسمك قد يتراجع عندما يتم إلقاء جدول نومك. في حين أن معظم الناس يربطون الإيقاعات اليومية بالنوم ، فإن أمعائك تتبع جدولًا يوميًا أيضًا. وفقًا لمقال عام 2020 في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريري ، يأخذ نظامك الهضمي العظة من بيئتك ، مثل ضوء النهار وأوقات الوجبات. عندما يخرج هؤلاء عن المزامنة ، وكذلك روتين حمامك.

تعد تجربة الأطعمة الجديدة جزءًا من متعة السفر أيضًا ، لكن أمعائك قد لا توافق دائمًا على ذلك. إن الانغماس في الأطعمة الغنية أو غير المألوفة يمكن أن يبطئ الأمور ، وإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فهذا يجعل الأمور أسوأ. يمكن أن يجعل السفر من الصعب البقاء رطبًا-فقد لا تكون زجاجة المياه الخاصة بك في متناول اليد. بمجرد وصولك ، قد لا تكون المياه المصفاة متاحة. حتى تناول الطعام في المطاعم يمكن أن يجعلك تشرب أقل من المعتاد لأن عبوات المياه ليست دائمًا سخية. بدون ما يكفي من السوائل ، يمكن أن تصبح البراز جافة ويصعب المرور.

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وعلى الرغم من أن الإجازات من المفترض أن تكون مريحة ، إلا أن الضغط من أجل تحقيق أقصى استفادة من رحلتك يمكن أن يكون مرهقًا. التسرع لرؤية كل مشهد وحزم بأكبر قدر ممكن من المرح يمكن أن يؤدي إلى القلق ، مما قد يسهم في الإمساك.