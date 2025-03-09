لماذا لا يمكنك أن تتأرجح في إجازة (وأفضل الطرق لجعل نفسك تذهب)

العطلة لا تتساءل عن جسدك وعقلك. بعد أسبوع من رسائل البريد الإلكتروني والتنقل والطحن ومطالب رئيسك في العمل باستمرار يمكن أن تساعدك في فك ضغط شيء جديد. لكن بالنسبة لكثير من الناس ، فإن مجرد الوصول إلى تلك الوجهة المبهجة أمر مرهق في حد ذاته. يتم إلقاء روتينك العادي أثناء انتظار خطوط لا نهاية لها – عند نقطة تفتيش الأمان ، وصعود الطائرة ، وحتى النزول من الطائرة.
وما إذا كان بقعة عطلتك في منطقتك الزمنية أم لا ، فقد يحصل نظامك الهضمي على القليل من الخوف من المسرح. إمساك السفر أمر شائع ، وذلك بفضل مزيج من الأسباب المعتادة للإمساك ، مثل عدم ممارسة التمارين الرياضية والجفاف ، وليس التنبؤ عندما تحتاج إلى ذلك. بعد كل شيء ، تلك الحمامات الطائرات الصغيرة ليست دعوة بالضبط. عندما تكون ضيقة ، يمكن أن يصبح نظامك الهضمي عنيدًا أيضًا. لا يساعد الجلوس لساعات على متن طائرة أو قطار أو في سيارة ، مما يوقف الجهاز الهضمي. يمكن أن يحدث الإمساك أثناء إجازتك لأسباب أخرى أيضًا.
أسباب الإمساك المرتبط بالسفر
بقدر ما تحتاج إلى استراحة من روتينك اليومي ، يزدهر جسمك على الاتساق. قد تعني الإجازة البقاء مستيقظًا أو الاستيقاظ مبكراً للقبض على شروق الشمس المثالي ، لكن جسمك قد يتراجع عندما يتم إلقاء جدول نومك. في حين أن معظم الناس يربطون الإيقاعات اليومية بالنوم ، فإن أمعائك تتبع جدولًا يوميًا أيضًا. وفقًا لمقال عام 2020 في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريري ، يأخذ نظامك الهضمي العظة من بيئتك ، مثل ضوء النهار وأوقات الوجبات. عندما يخرج هؤلاء عن المزامنة ، وكذلك روتين حمامك.
تعد تجربة الأطعمة الجديدة جزءًا من متعة السفر أيضًا ، لكن أمعائك قد لا توافق دائمًا على ذلك. إن الانغماس في الأطعمة الغنية أو غير المألوفة يمكن أن يبطئ الأمور ، وإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فهذا يجعل الأمور أسوأ. يمكن أن يجعل السفر من الصعب البقاء رطبًا-فقد لا تكون زجاجة المياه الخاصة بك في متناول اليد. بمجرد وصولك ، قد لا تكون المياه المصفاة متاحة. حتى تناول الطعام في المطاعم يمكن أن يجعلك تشرب أقل من المعتاد لأن عبوات المياه ليست دائمًا سخية. بدون ما يكفي من السوائل ، يمكن أن تصبح البراز جافة ويصعب المرور.
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وعلى الرغم من أن الإجازات من المفترض أن تكون مريحة ، إلا أن الضغط من أجل تحقيق أقصى استفادة من رحلتك يمكن أن يكون مرهقًا. التسرع لرؤية كل مشهد وحزم بأكبر قدر ممكن من المرح يمكن أن يؤدي إلى القلق ، مما قد يسهم في الإمساك.
كيفية تخفيف الإمساك المتعلق بالسفر
عادةً ما ينطوي منع الإمساك على شرب المزيد من الماء ، وممارسة الرياضة ، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ، والشيء نفسه ينطبق على الإمساك المتعلق بالسفر. أثناء السفر إلى وجهتك ، استيقظ كثيرًا وحرك ساقيك لتحفيز تدفق الدم. عند وصولك إلى وجهتك ، املأ زجاجة الماء والذهاب في نزهة على الأقدام. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فابدأ في اليوم التالي ببعض الماء ومشي قصير. سيساعد ذلك جسمك على التكيف مع أي اختلافات في أي وقت وجعل جسمك يتحرك.
قد تشعر بالرغبة في تناول بعض المشروبات الإضافية أثناء إجازتها ، لكن الكحول يمكن أن يتركك أكثر جفافًا. وبالمثل ، قد تتيح لك الإجازة الوقت لتلك فنجان القهوة الإضافي في الصباح ، ولكن تذكر أن الكافيين يمكن أن يكون مجففًا إلى حد كبير. بالتأكيد ، يمكن للأحماض والكافيين في القهوة أن تبدأ العضلات في القولون الخاص بك ، ولكن قد يجعلك تشعر بالأسوأ إذا كنت قد تم نسخك احتياطيًا حقًا. لن تجف قهوة Decaf لك ويمكن أن تتحرك الأشياء مرة أخرى.
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كما أنه يساعد على التخطيط للمستقبل من خلال تناول مكملات الألياف أو بروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء أثناء السفر. إذا لم تكن معتادًا على أخذها ، فلا تنتظر حتى تحصل على الإمساك المتعلق بالسفر. بدلاً من ذلك ، ابدأ في أخذهم قبل أيام قليلة من رحلتك حتى تعرف كيف يستجيب جسمك. إذا كنت في إجازة بالفعل ، فقد تحتاج إلى ملين من التناضحية اللطيف مثل Metamucil لتحريك مزيد من السوائل إلى القولون الخاص بك.