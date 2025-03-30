لماذا لا ينبغي أن تؤخذ مريحات المغنيسيوم والعضلات معًا

ليس من الصعب للغاية دفع تشنجات العضلات في بعض الأحيان. في الواقع ، هناك الكثير من الطرق لتخفيف العضلات المؤلمة بعد التمرين. ولكن عندما تتعامل مع ضيقة العضلات المزمنة والمؤلمة ، قد تفكر في الاسترخاء في العضلات. إذا ذهبت إلى هذا الطريق ، فتأكد من مشاهدة ما تأخذه جنبًا إلى جنب.

من بين العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالمغنيسيوم قدرتها على خفض ضغط الدم ، وتحسين قوة العظام ، وترويض الصداع النصفي. مع ذلك ، قد يرغب الشخص الذي يأخذ بانتظام إلى استرخاء العضلات في تجنب تناول المغنيسيوم إلى جانبهم.

“في حين أن المغنيسيوم غالباً ما يتم الإشادة به بسبب فوائده المهدئة والمدعم للعضلات ، فإن الجمع بينه مع راحة العضلات الموصوفة ليس دائمًا فكرة جيدة” ، ومؤسس صيدلي سريري ومؤسس Myri Health الدكتور Pinkey في مقابلة مع Health Digest. “في الواقع ، يمكن أن تكثف آثار استرخاء العضلات – في بعض الأحيان ، إلى حد خطير.”