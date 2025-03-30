لماذا لا ينبغي أن تؤخذ مريحات المغنيسيوم والعضلات معًا

ليس من الصعب للغاية دفع تشنجات العضلات في بعض الأحيان. في الواقع ، هناك الكثير من الطرق لتخفيف العضلات المؤلمة بعد التمرين. ولكن عندما تتعامل مع ضيقة العضلات المزمنة والمؤلمة ، قد تفكر في الاسترخاء في العضلات. إذا ذهبت إلى هذا الطريق ، فتأكد من مشاهدة ما تأخذه جنبًا إلى جنب.
من بين العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالمغنيسيوم قدرتها على خفض ضغط الدم ، وتحسين قوة العظام ، وترويض الصداع النصفي. مع ذلك ، قد يرغب الشخص الذي يأخذ بانتظام إلى استرخاء العضلات في تجنب تناول المغنيسيوم إلى جانبهم.
“في حين أن المغنيسيوم غالباً ما يتم الإشادة به بسبب فوائده المهدئة والمدعم للعضلات ، فإن الجمع بينه مع راحة العضلات الموصوفة ليس دائمًا فكرة جيدة” ، ومؤسس صيدلي سريري ومؤسس Myri Health الدكتور Pinkey في مقابلة مع Health Digest. “في الواقع ، يمكن أن تكثف آثار استرخاء العضلات – في بعض الأحيان ، إلى حد خطير.”
المغنيسيوم والاسترخاء العضلات: الكثير من الأشياء الجيدة؟
وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 في Acta Pharmacologica Sinica ، بدا أن إضافة كبريتات المغنيسيوم تحفز فعالية Vecuronium على استرخاء العضلات في التجارب المختبرية. (إليك بعض المكملات الغذائية التي يجب تجنبها مع المغنيسيوم.)
بالطبع ، قد يبدو تكثيف استرخاء العضلات رائعًا عندما تتأذى بعد إصابة أو تمرين. ومع ذلك ، يمكن أن تكون وصفة لمشاكل خطيرة بشكل غير متوقع. “إن كل من المغنيسيوم والراحة في العضلات ، مثل سيكلوبنزابرين ، تيزانيدين ، أو باكلوفين ، يعملون جزئياً عن طريق إبطاء إشارات الأعصاب” ، أوضح الدكتور باتيل. “عندما يجمعون ، يمكن أن تكدس آثارها ، مما يؤدي إلى أعراض مثل النعاس الشديد والدوار والارتباك وانخفاض ضغط الدم وضعف العضلات”.
كما لو لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية ، أضاف الدكتور باتيل أنه في بعض الحالات ، يمكن للأشخاص الذين يختارون تناول المغنيسيوم إلى جانب استرخاء العضلات الصعوبات مع صعوبات التنفس أو التنسيق ، مما يؤدي إلى السقوط أو الحوادث. وأشارت إلى أن هذه النتيجة قد تكون أكثر عرضة للأفراد الذين يعانون من الظروف الصحية الأساسية.
كن حذرًا من تناول الأدوية معًا دون إشراف طبي مناسب
من المنطقي أن يكون أخصائي الرعاية الصحية مثل الدكتور باتيل على دراية جيدة في فهم التفاعلات المحتملة بين المغنيسيوم والراحة في العضلات. ومع ذلك ، قد يفترض الأفراد الذين ليسوا على دراية طبيا أن المنتجين لن يؤثرا على بعضهما البعض.
“ما يجعل هذا الأمر صعبًا بشكل خاص هو أن المغنيسيوم متاح على العداد ، لذلك من السهل التغاضي عن ملحق” آمن “” ، صرح الدكتور باتيل. “ولكن لمجرد أنه من الطبيعي أن لا يعني أنه غير ضار في كل موقف – خاصةً عند دمجه مع الأدوية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي.” (تجنب شرب الكحول مع راحة العضلات أيضًا ؛ وإلا ، يمكنك تجربة تأثير تكثيف مماثل.)
ماذا لو كنت بالفعل تأخذ استرخاء العضلات وتريد محاولة إضافة المغنيسيوم؟ بدلاً من اتخاذ القرار بمفردك ، نصح الدكتور باتيل بالتحقق من مزود الرعاية الصحية أو الصيدلي. “يمكن أن تساعد توصية مخصصة في تجنب الآثار الجانبية غير المقصودة والحفاظ على خطة العلاج الخاصة بك آمنة وفعالة.”