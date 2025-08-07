لماذا لا ينبغي أن تكون ايكيا محطتك الأولى لأثاث خشب الساج

سواء كنت تصمم فناءك في الهواء الطلق أو كنت في حالة البحث عن مقعد الدش المثالي ، فقد كان خشب الساج خيارًا محبوبًا بفضل مقاومة المياه ومتانتها. أشاد العديد من الأشخاص بفوائد الاستثمار في مقعد دش خشب الساج على أي مادة أخرى ، نظرًا لملمس الحبيبات الوثيقة من الخشب ومحتوى الزيت العالي ، مما يجعله مناسبًا جيدًا للمساحات العالية. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن أثاث خشب الساج المثالي ، فقد لا يكون Ikea هو الخيار الأفضل. في حين أن بائع التجزئة معروف بأثاثه الخشبي الرائع ، فقد تفاجأ بالعثور على قطع خشب خشب الساج يصعب الوصول إليها.
إذا كنت تبحث عن خشب استوائي مثل خشب الساج ، فستظهر نتائج بحث Ikea عناصر متشابهة المظهر مصنوعة من خشب Acacia الملون بدلاً من ذلك. تشترك أكاسيا وخشب خشب الساج في العديد من أوجه التشابه ، لكن خشب الساج يعتبر غالبًا أكثر متانة ومقاومة للطقس ، مما يجعله الخيار المفضل للكثيرين. ومع ذلك ، لا تبيع ايكيا العديد من قطع خشب الساج. بسبب الاستدامة والمخاوف الأخلاقية ، اختار بائع التجزئة أن أنواع الأكاسيا وغيرها من أنواع الخشب بدلاً من ذلك. لا تزال أكاسيا اختيارًا متينًا ويمكن أن تكون مقاومة للعبور ومقاومة للطقس ، أكثر من الأنواع الخشبية الأخرى مثل الصنوبر أو البلوط. علاوة على ذلك ، تقبل الأكاسيا وصمة عار بشكل جيد ويمكن معالجتها لتبدو مثل خشب الساج. لذلك ، على الرغم من أن Rattan قد يكون اتجاهًا أنيقًا للتصميم يمكن أن يساعدك Ikea في الدخول دون زيادة في الإنفاق ، فمن الإنصاف أن نقول أن الشيء نفسه ليس صحيحًا بالنسبة لخشب خشب الساج الأصلي.
هل تبيع ايكيا أثاث خشب الساج؟
إن البحث السريع عن أثاث خشب الساج على موقع IKEA سيحضر العديد من الخيارات. ومع ذلك ، فإن العديد منها مصنوع من خشب الأكاسيا ، وليس خشب الساج. لماذا هذا؟ وفقًا لبيانات 2024 ، ذكرت IKEA أنه تم استيراد 13 ٪ فقط من خشبها من آسيا ، حيث غالبًا ما يكون خشب الساج غابات. تم الحصول على غالبية خشب إيكيا ، التي تزيد عن 50 ٪ ، من بولندا وليتوانيا والسويد ، التي تصدر صناعات التسجيل بشكل رئيسي الأنواع مثل الصنوبر والبتولا وروثي. الآن ، قد تتساءل ، لماذا تجنب خشب الساج إذا كان شائعًا جدًا كمواد مقاومة للماء للأثاث؟ القضية مع خشب خشب الساج هي أنه يتم حصادها أحيانًا بشكل غير قانوني. في حين أن بعض المنتجين يحصدون خشب الساج أخلاقياً ، واجهت الصناعة تحديات مع الدمار البيئي وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأثاث ، تستخدم Ikea خيارات أخرى من المصادر أخلاقية مثل Acacia ، والتي ربما تكون أفضل بديل لجلد خشب الساج ، وذلك بفضل الطقس وقااة التعفن. تبيع Ikea الكثير من مقاعد الأكاسيا والمقاعد ومجموعات الطعام في الهواء الطلق. ومع ذلك ، من المهم التعامل مع خشب الأكاسيا الخاص بك بزيت مانع للتسرب أو تونغ لمنع الرطوبة من تدمير الخشب. علاوة على ذلك ، قد تحتاج إلى تخزين أو تغطية أثاثك من أشعة الشمس المباشرة والحرارة الشديدة ، مما قد يتسبب في كسر المواد أو تقسيمها. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأكاسيا هي المواد الخشبية المستدامة التي تريد استخدامها في كل مكان في منزلك بدلاً من خشب الساج.