لماذا لا ينبغي أن تكون ايكيا محطتك الأولى لأثاث خشب الساج

سواء كنت تصمم فناءك في الهواء الطلق أو كنت في حالة البحث عن مقعد الدش المثالي ، فقد كان خشب الساج خيارًا محبوبًا بفضل مقاومة المياه ومتانتها. أشاد العديد من الأشخاص بفوائد الاستثمار في مقعد دش خشب الساج على أي مادة أخرى ، نظرًا لملمس الحبيبات الوثيقة من الخشب ومحتوى الزيت العالي ، مما يجعله مناسبًا جيدًا للمساحات العالية. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن أثاث خشب الساج المثالي ، فقد لا يكون Ikea هو الخيار الأفضل. في حين أن بائع التجزئة معروف بأثاثه الخشبي الرائع ، فقد تفاجأ بالعثور على قطع خشب خشب الساج يصعب الوصول إليها.

إذا كنت تبحث عن خشب استوائي مثل خشب الساج ، فستظهر نتائج بحث Ikea عناصر متشابهة المظهر مصنوعة من خشب Acacia الملون بدلاً من ذلك. تشترك أكاسيا وخشب خشب الساج في العديد من أوجه التشابه ، لكن خشب الساج يعتبر غالبًا أكثر متانة ومقاومة للطقس ، مما يجعله الخيار المفضل للكثيرين. ومع ذلك ، لا تبيع ايكيا العديد من قطع خشب الساج. بسبب الاستدامة والمخاوف الأخلاقية ، اختار بائع التجزئة أن أنواع الأكاسيا وغيرها من أنواع الخشب بدلاً من ذلك. لا تزال أكاسيا اختيارًا متينًا ويمكن أن تكون مقاومة للعبور ومقاومة للطقس ، أكثر من الأنواع الخشبية الأخرى مثل الصنوبر أو البلوط. علاوة على ذلك ، تقبل الأكاسيا وصمة عار بشكل جيد ويمكن معالجتها لتبدو مثل خشب الساج. لذلك ، على الرغم من أن Rattan قد يكون اتجاهًا أنيقًا للتصميم يمكن أن يساعدك Ikea في الدخول دون زيادة في الإنفاق ، فمن الإنصاف أن نقول أن الشيء نفسه ليس صحيحًا بالنسبة لخشب خشب الساج الأصلي.