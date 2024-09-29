لماذا لا ينبغي عليك تناول الإيبوبروفين لعلاج آلام المعدة (وماذا يجب أن تتناوله بدلاً من ذلك)

يمكن أن يكون لألم المعدة أسباب عديدة تتطلب علاجات مختلفة. إذا كنت تشعر بالغازات أو الانتفاخ، فابحث عن علاج متاح دون وصفة طبية يحتوي على سيميثيكون مثل Gas-X. سوف يقوم سيميثيكون بتفتيت الفقاعات الموجودة في أمعائك والتي يمكن أن تسبب الألم أثناء توسعها.

قد يكون الإحساس بالحرقان في معدتك هو حرقة المعدة، لذا من الأفضل تناول مضاد للحموضة مثل بيبسيد. غالبًا ما تحتوي مضادات الحموضة مثل هذه على ثلاثة مكونات لتخفيف حرقة المعدة — واحد لخفض حمض المعدة واثنان لموازنة الحموضة في المعدة.

في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الإمساك آلامًا في المعدة، لذلك يمكنك تناول بعض الأطعمة لمساعدتك على التبرز على الفور. يمكن لملينات البراز والمسهلات أيضًا علاج الإمساك وتقليل الألم المصاحب له.

بالنسبة للأنواع الأخرى من آلام المعدة، يقترح وو تناول عقار الأسيتامينوفين (تايلينول). وقال: “يعمل تايلينول في الدماغ والحبل الشوكي عن طريق الارتباط بمستقبلات محددة في الدماغ تقلل من إشارات الألم”. “ومع ذلك، لا يعتبر تايلينول يمتلك أي نشاط مضاد للالتهابات بسبب تثبيطه الضعيف لإنزيمات الأكسدة الحلقية.” يجب عليك أيضًا مراجعة طبيبك إذا كان ألم المعدة شديدًا أو يستمر لبضعة أيام.