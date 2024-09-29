لماذا لا ينبغي عليك تناول الإيبوبروفين لعلاج آلام المعدة (وماذا يجب أن تتناوله بدلاً من ذلك)

يعالج الإيبوبروفين العديد من الآلام الشائعة، بدءًا من الصداع وحتى آلام القدمين. يمكنك حتى تناول الإيبوبروفين إذا كنت تعاني من الحمى.
قد يكون من المنطقي تناول الإيبوبروفين إذا كنت تعاني من آلام في المعدة أيضًا. ومع ذلك، فإن الإيبوبروفين ليس أفضل دواء لعلاج آلام المعدة، كما يقول الدكتور مينغ “فرانك” وو، الطبيب في AdventHealth Littleton. وقال: “إن الإيبوبروفين وغيره من العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) تعمل عن طريق تثبيط إنزيمات الأكسدة الحلقية، COX-1 وCOX-2، والتي يستخدمها الجسم لصنع جزيئات الإشارة تسمى eicosanoids”. هذه الجزيئات تجعلنا نشعر بالألم. لديك إنزيمات COX هذه في بطانة الجهاز الهضمي. وقال وو: “إن تثبيط هذه الإنزيمات يمنع إنتاج البروستاجلاندين، وهو أحد جزيئات الإشارة الضرورية لحماية بطانة المعدة (الغشاء المخاطي في المعدة).” إن تناول الإيبوبروفين مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، مما يعني أن حمض المعدة يمكن أن يهيج معدتك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى القرحة.
ما يجب تناوله لعلاج آلام المعدة
يمكن أن يكون لألم المعدة أسباب عديدة تتطلب علاجات مختلفة. إذا كنت تشعر بالغازات أو الانتفاخ، فابحث عن علاج متاح دون وصفة طبية يحتوي على سيميثيكون مثل Gas-X. سوف يقوم سيميثيكون بتفتيت الفقاعات الموجودة في أمعائك والتي يمكن أن تسبب الألم أثناء توسعها.
قد يكون الإحساس بالحرقان في معدتك هو حرقة المعدة، لذا من الأفضل تناول مضاد للحموضة مثل بيبسيد. غالبًا ما تحتوي مضادات الحموضة مثل هذه على ثلاثة مكونات لتخفيف حرقة المعدة — واحد لخفض حمض المعدة واثنان لموازنة الحموضة في المعدة.
في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الإمساك آلامًا في المعدة، لذلك يمكنك تناول بعض الأطعمة لمساعدتك على التبرز على الفور. يمكن لملينات البراز والمسهلات أيضًا علاج الإمساك وتقليل الألم المصاحب له.
بالنسبة للأنواع الأخرى من آلام المعدة، يقترح وو تناول عقار الأسيتامينوفين (تايلينول). وقال: “يعمل تايلينول في الدماغ والحبل الشوكي عن طريق الارتباط بمستقبلات محددة في الدماغ تقلل من إشارات الألم”. “ومع ذلك، لا يعتبر تايلينول يمتلك أي نشاط مضاد للالتهابات بسبب تثبيطه الضعيف لإنزيمات الأكسدة الحلقية.” يجب عليك أيضًا مراجعة طبيبك إذا كان ألم المعدة شديدًا أو يستمر لبضعة أيام.
تجنب تناول الإيبوبروفين على المدى الطويل
يعد الإيبوبروفين آمنًا بشكل عام لتناوله من حين لآخر لعلاج آلامك وآلامك والحمى والتشنجات. يمكنك تناول قرص أو قرصين سعة 200 ملليجرام بأمان كل أربع إلى ست ساعات حتى ثلاث مرات يوميًا (أو بحد أقصى 1200 ملليجرام). يمكن للأشخاص الذين يتناولون وصفة طبية من الإيبوبروفين تناول 3200 ملليجرام كحد أقصى. تذكر أن بعض أدوية البرد والأنفلونزا قد تحتوي أيضًا على مسكن الألم هذا، لذا تأكد من التحقق من الملصقات حتى لا تتناول الكثير من الإيبوبروفين.
إنها فكرة جيدة أن تتناول الإيبوبروفين مع الطعام للمساعدة في حماية معدتك (إليك أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها مع الإيبوبروفين). يعد الغثيان وآلام المعدة وحرقة المعدة من الآثار الجانبية لتناول الإيبوبروفين. قد تعاني أيضًا من تورم في ساقيك لأن جسمك قد يحتفظ بالماء بعد تناوله. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مراجعة الطبيب قبل تناول الإيبوبروفين. قد ترغب أيضًا في استشارة الطبيب إذا كنت بحاجة إلى تناول الإيبوبروفين لأكثر من 10 أيام.
وقال وو: “يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا أن تؤثر سلبًا على الكلى والقلب والكبد والصفائح الدموية”. “إن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على المدى الطويل يمكن أن يسبب انخفاض وظائف الكلى، ومشاكل النزيف، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والرجفان الأذيني. وعلى الرغم من ندرته، إلا أن هناك أيضًا زيادة طفيفة في خطر تلف الكبد.”