لماذا لدى كريس هاريس مشاعر متضاربة بشأن الترويج للطائرات؟

يشعر كريس هاريس بالامتنان لترقيته من مدرب الظهير الدفاعي إلى المنسق الدفاعي المؤقت لفريق جيتس في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم، بعد إقالة المدرب المخضرم ستيف ويلكس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكن هاريس، الذي لعب لمدة ثمانية مواسم كفريق آمن مع أربعة فرق من اتحاد كرة القدم الأميركي، لا ينظر بالضرورة إلى هذه الخطوة على أنها انعكاس إيجابي لمهمة التدريب التي قام بها هذا الموسم مع دفاع التهديف الذي يحتل المركز 30 في الدوري.

وقال هاريس قبل تدريب يوم الخميس في فلورهام بارك “هذا ليس مثاليا. لا أحد يريد أن يمر بهذا خلال الموسم”. “إنه شيء كنت أطمح إلى القيام به بالتأكيد، وأنا ممتن للفرصة التي منحها لي (المدرب الرئيسي آرون جلين). مع ستيف، تعلمت منه الكثير … وما حدث ليس إدانة له. إنه لطاقم الدفاع بأكمله، وعلينا فقط أن نفعل ما هو أفضل.

“في النهاية، هذا يقع على عاتقنا جميعًا كطاقم تدريبي. أود أن أشكر AG على وضعي في هذا المنصب، ولكن مرة أخرى، الأمر لا يتعلق بي. ينصب تركيزنا على الاستعداد لمواجهة القديسين ومحاولة تقديم أفضل منتج على أرض الملعب.”

تم استبعاد ويلكس البالغ من العمر 56 عامًا يوم الاثنين، بعد يوم واحد من تعرض جيتس – الذين استبدلوا فريق Pro Bowlers Sauce Gardner و Quinnen Williams السابقين في نوفمبر – لهزيمة 48-20 من قبل Jaguars لينخفضوا إلى 3-11 في مباراة الطريق هذا الأسبوع ضد القديسين.

وقال هاريس البالغ من العمر 43 عاماً: “ستيف صديق عزيز لي وأتمنى له التوفيق. إنه شخص عظيم”. “لذلك، إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء التي حدثت، واحدة من تلك الأشياء، لسوء الحظ، في هذا العمل. هذه الأشياء تحدث. ولكن مرة أخرى، هذه ليست لائحة اتهام لستيف. يجب أن أتحسن، وعلى طاقمنا التدريبي بأكمله، الأمر يقع على عاتقنا جميعًا “.

هاريس، الذي اختار فريق كولتس قورتربك بيتون مانينغ في Super Bowl XLI في محاولة خاسرة لفريق Bears، اعترف أيضًا بأنه “من غير المعتاد” أن دفاع Jets لم يتمكن من أي اعتراضات خلال 14 مباراة – وهو رقم قياسي في اتحاد كرة القدم الأميركي لبدء الموسم – واثنين فقط من الوجبات السريعة في عمليات الاسترداد المتعثرة.

بلغ إجمالي عدد الطائرات ثلاث وجبات سريعة للموسم بشكل عام، بما في ذلك واحدة أيضًا في الفرق الخاصة. أقل عدد من الوجبات السريعة في التاريخ في موسم كامل كان سبعة من قبل 49 لاعبًا في عام 2018. ويحمل فريق سان فرانسيسكو هذا أيضًا علامة أقل عدد من الاعتراضات، مع اثنين في ذلك العام.

قال هاريس: “المرة الأولى التي كنت فيها جزءًا من ذلك”. “لكن رجالنا يبذلون كل ما في وسعهم، ونحن نبذل كل ما في وسعنا هناك. نحن نركز كل يوم على الإمساك بالكرة. لقد جاءت تلك الفرص وستأتي. أنا متأكد من أنها ستأتي.

“إن رجالنا يبذلون كل ما في وسعهم. نحن نعزف على وترها. نحن نبشر بها.”

تميز انفجار جاكسونفيل المكون من 48 نقطة برمي لاعب الوسط تريفور لورانس لمسافة 330 ياردة مع خمسة هبوط والركض للحصول على نتيجة أخرى. قبل أسبوع واحد، كانت الدلافين قد تغلبت على الطائرات بنتيجة 34-10.

بشكل عام، يسمح الدفاع بـ 28.4 نقطة في المباراة الواحدة، مما يضع فريق Jets في المقدمة للتخلي عن ثاني أكبر عدد من النقاط في تاريخ الامتياز. كما أنهم يحتلون المرتبة 20 في الياردات المسموح بها والمرتبة 29 في الدفاع السريع.

قال جلين في وقت سابق من هذا الأسبوع حول التغيير: “شعرت أنه كان أفضل قرار للمنظمة في هذا الوقت”. “لقد قلت هذا طوال الوقت. أنا أقوم بتقييم اللاعبين. أنا أقوم بتقييم المدربين. أنا أقوم بتقييم نفسي. لقد شعرت أن هذا هو القرار الأفضل الآن للفريق وهذه المنظمة.

“أريد أن أرى تحسنًا مستمرًا. أريد أن أرى هيكلًا متسقًا. أريد أن أرى لعبًا متسقًا. أريد أن أرى شخصية وثقافة فريق كرة القدم هذا تجتمع معًا.”

عمل جلين سابقًا كمنسق دفاعي للأسود في الفترة من 2021 إلى 2024 وقال إنه سيساعد هاريس خلال الأسبوع في خطة اللعب، لكن هاريس سيتولى مهمة اللعب الدفاعي يوم الأحد في نيو أورلينز.

قال هاريس: “لقد كان رائعًا. لقد كنا نتحدث ذهابًا وإيابًا في الليل وأظهر لي كيف يفعل الأشياء كمنسق دفاعي. قال هاريس: الاستعداد وخطة اللعب وأشياء من هذا القبيل”. “لا أريد أن أقول أي شيء عني، لكن في الدفاع، أنا لاعب سابق، ويمكنني التحدث إلى اللاعبين. أنا أفهم كيف يفكرون، لذا فإن الأمر كله يتعلق بالاستعداد، ونريد أن نلعب بالعزيمة والصلابة”.