لماذا لم تعد هناك حاجة للميكروويف بعد الآن؟

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عند ترقية المنزل، يختار معظم الأشخاص تحديث المطبخ أولاً. المطبخ هو أحد أكثر الغرف ازدحامًا في المنزل، لذا فإن الوظيفة مهمة. تعد أدوات المطبخ أحد جوانب هذا التطبيق العملي، ويمكن أن تكون العناصر الأحدث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتزيد من قيمة منزلك مع تحسين جمالياته. بين الحين والآخر، هناك المزيد من الابتكارات الكبرى، مثل اختراع الميكروويف، الذي يهز المطبخ حقًا. في الآونة الأخيرة، أدى اختراع المقلاة الهوائية، المستخدمة مع أدوات المطبخ الأخرى، إلى جعل الميكروويف بعيدًا عن الأساسيات التي لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أنها كذلك.
تم تسجيل براءة اختراع أول ميكروويف في عام 1945. ولم يصبح سائدًا في المنازل حتى السبعينيات، ولكن بحلول التسعينيات، كان لدى معظم المنازل جهاز واحد في المطبخ. بالمقارنة مع الفرن، فإن أفران الميكروويف هي وسيلة أسرع بكثير لتسخين الطعام وطهيه. مع الوجبات والأطعمة المجمدة، على وجه الخصوص، تتألق أفران الميكروويف، ولكن لها أيضًا بعض الجوانب السلبية. إذا سبق لك أن حاولت إعادة تسخين البيتزا وانتهى بك الأمر مع كومة من الهريسة، فأنت تعرف أحد القيود. في الواقع، هناك عدد لا بأس به من الأشياء التي يجب تجنب وضعها في الميكروويف.
يمكن أيضًا أن تكون الوحدات القوية والفعالة والجذابة باهظة الثمن إلى حد ما عند شراء وحدات جديدة. نظرًا لهذه المشكلات والمخاوف، والبدائل القابلة للتطبيق التي قد تترك طعامك بمذاق وملمس أفضل، قد تقرر أن وجود ميكروويف في المنزل لم يعد يستحق ذلك. فيما يلي بعض الأسباب التي جعلت المستهلكين يقررون التخلص من أجهزة الميكروويف الخاصة بهم، وما الذي يستخدمونه بدلاً من ذلك.
بدائل الميكروويف ولماذا هي أفضل
إذا شعرت بخيبة أمل بسبب الطعام الرطب وغير المسخن الذي ينتجه الميكروويف الخاص بك، فهناك الكثير من بدائل أجهزة المطبخ التي يجب أن تفكر في استبدال الميكروويف الخاص بك بها. ستأخذك المقالي الهوائية وأفران التحميص وسلال التبخير بعيدًا، ويمكن للفرن الخاص بك التعامل مع الباقي. تم اختراع المقلاة الهوائية عام 2006، وربما تكون أكبر منافس للميكروويف. المقالي الهوائية ليست بنفس سرعة أجهزة الميكروويف في إعادة تسخين الطعام، لكنها تتفوق في الحصول على ملمس مقرمش بشكل أسرع من الفرن. يمكنهم أيضًا تذويب الأطعمة وتجفيفها، واستبدال الاستخدامات المتعددة للميكروويف الخاص بك بجهاز واحد لا يزال من الممكن وضعه بشكل جيد على سطح العمل. في الواقع، يجد بعض الأشخاص أن المقلاة الهوائية الخاصة بهم تتمتع بالكثير من الوظائف لدرجة أنها تصبح عمليًا الجهاز الوحيد الذي يستخدمونه في المطبخ.
إذا كنت غالبًا ما تقوم بتسخين أجزاء كبيرة، فقد تحتاج إلى فرن حراري بدلاً من مقلاة هوائية، بينما تملأ أفران التحميص مساحة مماثلة، حيث تقوم بإزالة الجليد والخبز والشواء وإعادة تسخين مجموعة متنوعة من الأطعمة. أما بالنسبة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، فإن الطهي بالبخار يعد بديلاً جيدًا باستخدام الموقد. يمكن إدخال سلال الطهي بالبخار مباشرة في المقالي وإعادة تسخين طعامك دون الحاجة إلى إنتاج الميكروويف ذو القوام المطاطي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكلف سلة الطهي بالبخار للخضروات مثل سلة الطهي بالبخار من الفولاذ المقاوم للصدأ Sayfine أقل من 10 دولارات. بالنسبة للمشروبات والحساء، يمكنك رمي السائل في وعاء على الموقد بالطريقة القديمة، ويمكن لغلاية الموقد (أو غلاية كهربائية) تسخين الماء لإعداد الشاي أو دقيق الشوفان بدلاً من وضع كوب أو وعاء من الماء في الميكروويف.
هل يجب عليك التخلص من الميكروويف الخاص بك؟
مع كل عناصر المطبخ المختلفة هذه، لن تضطر ببساطة إلى المعاناة من تناول وجبات الميكروويف المتوسطة بعد الآن. ومع ذلك، حتى لو لم يكن الميكروويف ضروريًا، فهناك بعض المواقف التي قد تفوتك فيها، حتى لو كان من الممكن أداء جميع وظائفه في مكان آخر بالمطبخ. السرعة هي عامل الجذب الرئيسي للميكروويف، وهي أسرع طريقة لتسخين الطعام أو إعادة تسخينه. لا يستغرق تسخينه وقتًا طويلاً مثل الفرن، فهو يسخن الطعام نفسه بشكل أسرع من المقلاة الهوائية، ولا يحتاج بالضرورة إلى التنظيف بعد كل استخدام. إذا كنت تفضل الكفاءة على نكهة الطعام وملمسه، فيمكنك اختيار الاحتفاظ بالميكروويف الخاص بك جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى. ولكن إذا كنت تحاول إزالة العناصر القبيحة من المطبخ، أو توفير المال، أو الاستمتاع بطعامك بشكل أفضل، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من الميكروويف.
عند التخلص من الميكروويف، تأكد من عدم وضعه على الرصيف فقط. يمكن أن يؤدي إرسال الإلكترونيات إلى مكب النفايات إلى إحداث أضرار بيئية، حيث تحتوي الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف على مواد يمكن أن تلوث البيئة. بدلًا من ذلك، فكر في التبرع به أو بيعه إلى متجر لبيع السلع المستعملة. قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن متجر التوفير سيقبل بكل سرور ميكروويفًا قديمًا. قد تتمكن أيضًا من بيع الميكروويف الخاص بك عبر الإنترنت، إذا كان لديك جهاز جيد وبحالة جيدة، وتحصل على بعض المال الإضافي لشراء بديل للميكروويف.