لماذا لم يعتبر الاستحمام نظافة جيدة لرعاة البقر في الغرب المتوحش

يبدو أن رعاة البقر لم يكونوا مهتمين جدًا بالاستحمام. ومع ذلك، فإن عدم اهتمامهم لم يكن بسبب الجهل أو الكسل، ولكن بسبب اعتقاد خاطئ كان شائعًا في القرن التاسع عشر. في منشور متوسط بقلم ريجينا كلارك، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي ولديها اهتمام عميق بالغرب المتوحش، كتبت أن الناس يؤيدون بقوة الاعتقاد بأن الماء لعب دورًا في انتشار الطاعون الدبلي.
وبالمثل، ذكر مقال نُشر في المجلة الأمريكية للطب عام 2020 أن فكرة أن الحمامات الدافئة تسببت في دخول الطاعون إلى جسم الإنسان عبر المسام قد تم ترسيخها منذ قرون مضت. لذا، فمن الطبيعي أن يرغب رعاة البقر في الالتزام بهذا الاعتقاد الراسخ. ومع ذلك، ونظرًا للتقدم العلمي، فإننا نعلم الآن أن الطاعون الدبلي لم ينتشر عبر الماء. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن لبكتيريا الطاعون أن تدخل إلى الجهاز البشري من خلال لدغات البراغيث المصابة، أو لمس سوائل أو أنسجة حيوان مصاب، أو استنشاق القطرات التي انتشرت في الهواء من قبل شخص أو حيوان مصاب.
ومع ذلك، بدت النظافة مختلفة عبر التاريخ بسبب الطاعون والأوبئة الأخرى على مر العقود. ومع ذلك، فإن المخاطر الصحية المفترضة ليست هي الشيء الوحيد الذي يمنع رعاة البقر من الاستحمام كثيرًا. بالنسبة الى ديستنكتلي مونتانا، واجه رعاة البقر أيضًا مخاوف عملية، نظرًا لأن المياه النظيفة كانت محدودة في تلك الأيام بسبب قلة هطول الأمطار وتلوث المياه. لذا، لم يكن أمام الأشخاص الذين عاشوا في الغرب القديم خيار سوى أن يقرروا كيفية إنفاق إمداداتهم المحدودة من المياه، ولم تكن النظافة الشخصية أولوية دائمًا.
ربما تكون ممارسات الاستحمام الخاصة برعاة البقر قد أضرت أكثر مما نفعت
وفقًا لـ Way Out West، عادةً ما يقوم رعاة البقر بتنظيف أنفسهم فقط عندما يصبح ذلك ضرورة مطلقة. وحتى في ذلك الوقت، لم يستمتعوا بالاستحمام ولجأوا بدلاً من ذلك إلى غمس قطعة قماش في الماء للحفاظ عليها. وكان بعض الناس يفضلون استخدام الصابون المصنوع من الغسول والدهون الحيوانية في ملابسهم وأوانيهم وأجسادهم.
تشير مراقبة السموم إلى أن الغسول موجود بشكل شائع في منتجات مثل منظفات الصرف الصحي ومنظفات المراحيض. وبالتالي، فمن غير المستغرب أنه ليس الخيار الأفضل لجلد الإنسان ويمكن أن يسبب تهيج الجلد والحروق الكيميائية، أو حتى يسبب العمى. يمكن أن يسبب الغسول أيضًا تهيجًا في الأنف والحلق. علاوة على ذلك، فإن استخدام منشفة لتنظيف نفسك لم يفعل الكثير من أجل القضية أيضًا. في محادثة مع ماري كلير، أوضح طبيب الأمراض الجلدية المعتمد الدكتور هادلي كينغ لماذا لم تكن المناشف هي الخيار الأكثر صحية للتنظيف، قائلاً: “عند استخدامها، تنتشر الجراثيم (الموجودة على قطعة قماش متسخة) أو تعود إلى الجلد، مما قد يسبب تهيجًا وحتى عدوى.”
في هذه الأيام، نعلم أنه يمكن تقليل الجراثيم الموجودة على المناشف عن طريق تركها لتجف. في ذلك الوقت، كانت قطعة القماش المتسخة هي أقل ما يقلق رعاة البقر، لذلك من المحتمل أنهم لم يهتموا بهذه الممارسة. يشير Way Out West إلى أنه نظرًا لندرة المياه، لم يكن غسل الشعر أولوية، حتى في الأيام التي ينظف فيها الناس أنفسهم باستخدام منشفة. ونتيجة لذلك، لم يكن من غير المألوف أن يتعامل الناس مع القمل والطفيليات الأخرى. بالنظر إلى ما يحدث عندما تتوقف عن غسل شعرك وكذلك ما يحدث لك عندما تتوقف عن الاستحمام، فمن الآمن أن نقول إن رعاة البقر تعاملوا مع نصيبهم العادل من القضايا المتعلقة بالنظافة.