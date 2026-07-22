لماذا لم يعتبر الاستحمام نظافة جيدة لرعاة البقر في الغرب المتوحش

يبدو أن رعاة البقر لم يكونوا مهتمين جدًا بالاستحمام. ومع ذلك، فإن عدم اهتمامهم لم يكن بسبب الجهل أو الكسل، ولكن بسبب اعتقاد خاطئ كان شائعًا في القرن التاسع عشر. في منشور متوسط ​​بقلم ريجينا كلارك، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي ولديها اهتمام عميق بالغرب المتوحش، كتبت أن الناس يؤيدون بقوة الاعتقاد بأن الماء لعب دورًا في انتشار الطاعون الدبلي.

وبالمثل، ذكر مقال نُشر في المجلة الأمريكية للطب عام 2020 أن فكرة أن الحمامات الدافئة تسببت في دخول الطاعون إلى جسم الإنسان عبر المسام قد تم ترسيخها منذ قرون مضت. لذا، فمن الطبيعي أن يرغب رعاة البقر في الالتزام بهذا الاعتقاد الراسخ. ومع ذلك، ونظرًا للتقدم العلمي، فإننا نعلم الآن أن الطاعون الدبلي لم ينتشر عبر الماء. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن لبكتيريا الطاعون أن تدخل إلى الجهاز البشري من خلال لدغات البراغيث المصابة، أو لمس سوائل أو أنسجة حيوان مصاب، أو استنشاق القطرات التي انتشرت في الهواء من قبل شخص أو حيوان مصاب.

ومع ذلك، بدت النظافة مختلفة عبر التاريخ بسبب الطاعون والأوبئة الأخرى على مر العقود. ومع ذلك، فإن المخاطر الصحية المفترضة ليست هي الشيء الوحيد الذي يمنع رعاة البقر من الاستحمام كثيرًا. بالنسبة الى ديستنكتلي مونتانا، واجه رعاة البقر أيضًا مخاوف عملية، نظرًا لأن المياه النظيفة كانت محدودة في تلك الأيام بسبب قلة هطول الأمطار وتلوث المياه. لذا، لم يكن أمام الأشخاص الذين عاشوا في الغرب القديم خيار سوى أن يقرروا كيفية إنفاق إمداداتهم المحدودة من المياه، ولم تكن النظافة الشخصية أولوية دائمًا.