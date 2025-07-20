لماذا لم يكن آرون بون مقعد Jorbit Vivas وسط مشاكل Yankees ‘Baserunning

أتلانتا – وصلت إلى هذا الموسم ، أصبحت إحدى نقاط تركيز يانكيز فريقًا أفضل.

من الناحية الفنية ، فعلوا ذلك بحكم عدم ترتيب ميت الماضي – كما فعلوا في الموسم الماضي – في مقاييس الأساس المتاحة للجمهور.

ولكن في كثير من الأحيان ، لا سيما في وقت متأخر خلال انزلاق 12-19 ، تعرض يانكيز للأذى بسبب الأخطاء الأساسية على القواعد ، مع ليلة الجمعة بمثابة أحدث مثال.

ارتكب Jorbit Vivas أحدث جريمة ، حيث تباطأ في طريقه إلى القاعدة الثالثة أثناء محاولته وضع علامة على كرة ذبابة إلى الحقل الصحيح ، فقط لرونالد أكويانا جونيور لرميه. لقد تحولت إلى لعبة مزدوجة الانتهاء من الشوط بدلاً من أن يأتي Aaron Judge إلى اللوحة حيث كان المدى المتوقف في لعبة يانكيز متأخراً 3-0.

قال المدير آرون بون بعد المباراة إنها مسرحية “لا يمكن أن تحدث” ، لكنها كانت مكلفة أخرى مكلفة لفريق لم يلعب لعبة البيسبول الواضحة للغاية خلال الأسابيع الستة الماضية.

قال بون: “أعتقد أنك حصلت على عدد قليل من المتسابقين الجيدين حقًا ولديك زوجان من الرجال ، إنه صراع من أجله”. “لذلك عليك أن تميل إلى ذلك والعمل.

“في بعض الأحيان ، تلعب هنا ، والضوضاء ، تحصل على القليل من الضيق. عليك أن تحضر هذا التوازن. هذا هو آخر شيء أريد أن نكون خائفًا من تشغيل القواعد أو الضيقة.”

قال بون إن يانكيز لديهم جريمة عالية الدرجات-لقد دخلوا يوم الأحد بتسجيل 5.27 أشواط لكل لعبة ، وهو جيد للثالث في أعلى مستوى في التخصصات-“يميلون إلى أن يكونوا أكثر أمانًا” على القواعد.

لكنه قال إن هذا كان “المشكلة الكبيرة” بالنسبة لهم العام الماضي ، ولعبها “آمنة للغاية طوال الوقت” ولا تحاول أخذ قواعد إضافية في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية.

وقال بون: “الكثير من هذا هو موظفينا العام الماضي”. “نحن مجموعة رياضية أكثر بكثير قادرة على الحصول على قواعد إضافية. لكننا نذهب إلى سلسلة خاسرة وستعمل خطأ في القواعد ، وسيتم تسليط الضوء عليها. أعتقد على مدار العام ، كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة أيضًا.

“بمجرد أن تكون هناك ، يجب أن تكون غريزيًا. في بعض الأحيان عندما تفقد بعض الألعاب ، وربما ارتكبت خطأً قدمه للعبة ، فأنت تحصل على القليل من التردد. شعرت أنه حتى كانت هناك حالات زوجين (الجمعة) حيث كنا مترددين قليلاً في القواعد. أنت لا تريد ذلك.”

عند دخولهم يوم السبت ، احتل يانكيز المرتبة الرابعة والعشرين في التخصصات مع Minus-4.3 BSR-مقياس Fangraphs ‘Baserunning الذي يقيم القواعد المسروقة ، واشتعلت السرقة ، وأخذ قواعد إضافية وألقيت على القواعد.

في العام الماضي ، كان يانكيز آخر مرة في التخصصات مع ناقص 17.1 BSR.

بواسطة Baseball Savant’s Baserunning يدير مقياس-قياس قيمة السرقة وأخذ قواعد إضافية-تم ربط اليانكيز في المركز 17 مع ناقص واحد. في العام الماضي ، احتلوا المرتبة الأخيرة مع Minus-16.

تم ربط الـ 21 من يانكيز على القواعد في المرتبة الرابعة في التخصصات الكبرى ، لكن هذا الرقم لا يشمل الانتقادات أو السرقة التي تم صيدها. لذلك لن يشمل ، على سبيل المثال ، الحصول على Ben Rice من القاعدة الثالثة مع القاضي في اللوحة في ديترويت في أبريل ؛ جاسون دومينغيز ينسى عدد الإضرابات التي تم اختيارها بين الثاني والثالث في بوسطن في يونيو ؛ يتم اختيار الأرز من القاعدة الثانية في اليوم التالي ؛ أو أوستن ويلز تقلع في وقت مبكر جدًا مثل عداء الممر في الملعب 3-2 ، مما أدى إلى الخروج الثالث من الشوط ضد الملائكة في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.

نادراً ما قام بون بمقال اللاعبين بتهمة الإخناء ، وقال إنه لم يفكر في القيام بذلك مع فيفاس يوم الجمعة.

وقال بون: “هذه ليست حالة من شخص ما يتهب به أسفل الخط”. “هذه حالة له وهو يتجول بشكل غير صحيح ، وهو خطأ لا يمكن أن يحدث. الآن ، الآن ، إذا كنا نرتكب أخطاء عقلية وأشياء من هذا القبيل – لكن بالنسبة لي ، في تلك اللحظة ، بالنسبة لطفل يلعب دوره طوال الوقت ، فهذا ليس موقفًا (لسحبه). هذه محادثة وقليلًا من اللحظة المحرجة التي تأمل أن تتعلمها وتنمو.

“لكنك ستقوم بسحب اللاعبين في كثير من الأحيان لأشياء مختلفة.”