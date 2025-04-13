لماذا لم يوقع Yankees ويلي Adames على الرغم من المكالمة “المذهلة”

كان هناك وقت آخر خارج الموسم عندما بدا ويلي أديرز في نهاية المطاف اللعب بدوام كامل في برونكس.

كان لليانكيز حاجة في الغرض وكان أديرز بالقرب – أو ربما في الجزء العلوي من قائمتهم.

أدى الاهتمام المتبادل من اللاعب والفريق إلى استدعاء التكبير والتي يطلق عليها في نهاية المطاف مع العمالقة – “مذهلة”.

“لقد علمت أنه من المحتمل أن ألعب هنا ،” قال أبرامز ذا بوست بعد فوز العمالقة على يانكيز في المباراة الافتتاحية ليلة الجمعة على الملعب. “لقد أجرينا محادثة وكان الأمر رائعًا”.

أعجب Adames ، الذي نشأ مع مروحة كبيرة من Derek Jeter وارتدى المركز الثاني على شرفه ، بملعب مبيعات Yankees.

“لقد كان جيدًا ومثيرة للاهتمام حقًا ،” قال أبرامز عن الاجتماع: “لقد كان الأمر مختلفًا تمامًا عن أي شخص آخر. كان الأمر أكثر عني الشخص أكثر من إحصائيات. أنا حقا أحب ذلك. “

كان آرون بون على هذه المكالمة وكان معجبًا بالمثل مع Adames.

وقال بون يوم السبت قبل فوز يانكيز 8-4: “نحن معجبون بهذا اللاعب ونتحدث معه.

كانت القضية ، على الرغم من ذلك ، أن أديرس ، الذي ذهب إلى 2 مقابل 5 يوم السبت ، كان عازمًا على إنجاز صفقة وكيله المجانية قبل عيد الميلاد وفي وقت اجتماعهم ، كان يانكيز لا يزالون متورطين في خوان سوتو اليانصيب ، الذي انتهى بهم المطاف إلى الخسارة أمام ميتس.

لم يكونوا على استعداد لدفع Adames مع إمكانية إعادة توقيع Soto لا يزال هناك.

قال بون: “كنا نمر بأشياء سوتو ولم نتمكن من الالتزام به ، بطريقة أو بأخرى”. “لقد خرج من اللوحة بسرعة كبيرة هناك.”

وافق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على صفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 182 مليون دولار مع العمالقة في 7 ديسمبر ، قبل أيام فقط من الحصول على عقده لمدة 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار من Mets.

“لم ينجح الجدول الزمني بالنسبة لهم ليحضروني إلى نيويورك” ، قال أبرامز.

ولدى سؤاله عن سبب إصراره على العثور على منزل جديد في وقت مبكر من الوكالة الحرة ، قال Adames: “أردت أن أفعل ذلك قبل عيد الميلاد وعدم الانتظار حتى يناير ، مع عدم معرفة أين سأذهب أو من كان زملائي في الفريق.

ومع ذلك ، قبل الغناء مع سان فرانسيسكو بعد أربع سنوات مع خليج تامبا وأربعة آخرين مع ميلووكي ، قال أديرس إن هناك سحبًا خطيرًا للذهاب إلى يانكيز.

“من لا يريد أن يلعب لنفس الفريق الذي لعبه معبودك؟” قال Adames. “نفس المدينة ، نفس الموقف. كان من الممكن أن يكون رائعًا. لكنني سعيد جدًا بمكاني الآن.”

بعد توقيع Adames مع Giants و Soto مع Mets ، قام Yankees بالتحكم على النغمة ، وتوقيع Max Fried على صفقة سبع سنوات بقيمة 218 مليون دولار ، وهو أكبر عقد أعطى على الإطلاق لبداية اليسار.

أصبح Fried واحدًا من القطع الرئيسية في Yankees الجديدة ، الذين يتطلعون إلى تعويض بعض جريمة Soto على الأقل من خلال التداول مع Cody Bellinger وجلب الوكيل الحر الأول Paul Goldschmidt.

لقد كان Fried إيجابيًا وحيدًا بسبب الدوران الذي ناضل بدون Ace Gerrit Cole ، وبينما بدأ Goldschmidt بداية جيدة بعد نهاية مخيبة للآمال إلى وقته في سانت لويس العام الماضي ، كان Bellinger صعوداً وهبوطاً في الأسبوعين الأولين من الموسم.

ولم يضيفوا لاعباً آخر ، تاركين أوزوالدو كابريرا وأوزوالد بيرازا لتقسيم الوقت في المركز الثالث ، مع تعيين DJ Lemahieu لبدء مهمة إعادة التأهيل بعد فترة وجيزة من تهميشها منذ وقت مبكر من التدريب الربيعي مع العجل المتوترة.