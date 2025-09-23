لماذا لن ترى أبدًا مطابقة الأطباق في مطبخ جوانا جينز

تتمتع المصممة الداخلية Joanna Gaines بموهبة خاصة لإنشاء التصميمات الداخلية التي تشعر بأنها جميلة دون عناء ، حيث تشعر كل التفاصيل بأنها مدروسة ومتعمدة. بالنظر إلى مدى إدراكها في كل جانب من جوانب المنزل ، فقد تتوقع أن تكون شديدة الكمال ، وتخرج من تصاميم الاشتباك. ومع ذلك ، فإن أسلوب ديكور غينز الساحر لا يأتي من التوحيد.

جزء كبير من نهج التصميم الخاص بها يأتي من خلط ومطابقة عناصر غير متوقعة لإنشاء شيء جميل بشكل فريد. إنها تطبق هذه الطريقة على خيارات مطبخها وغرفة الطعام أيضًا ، وتختار دائمًا أطباق الأطباق المختلطة على مجموعات متطابقة بدقة. يستمتع Gaines بجمع الأواني الفخارية غير المتطابقة معًا ، من لوحات العشاء إلى أطباق الفطيرة. تبدو الأنماط المختلفة جميلة في إعدادات الجدول وتحسين الجمالية الشاملة. “أشعر أن أطباق الأطباق الزرقاء والأبيض (و) أطباق عتيقة غير متطابقة هو حلم أصبح حقيقة” ، كما أوضحت (عبر Better Homes & Gardens).

هناك الكثير من اتجاهات الأطباق التي سترفع مظهر مطبخك. لكن هذه النصيحة من Gaines هي تذكير بأنك لا تحتاج إلى تقييد نفسك بأسلوب واحد فقط. قد تبدو الخزانات المكدسة بتصميم طبق ثابت في صالة العرض. يوفر تغيير الأشياء مع مزيج من الأنماط شعورًا بالشخصية التي تشتد الحاجة إليها في المنزل. قد يكون من المفيد أن تجربت تجربة مجموعات أطباق مختلفة في حفل العشاء التالي إلى مستوى جديد.