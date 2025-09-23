لماذا لن ترى أبدًا مطابقة الأطباق في مطبخ جوانا جينز

تتمتع المصممة الداخلية Joanna Gaines بموهبة خاصة لإنشاء التصميمات الداخلية التي تشعر بأنها جميلة دون عناء ، حيث تشعر كل التفاصيل بأنها مدروسة ومتعمدة. بالنظر إلى مدى إدراكها في كل جانب من جوانب المنزل ، فقد تتوقع أن تكون شديدة الكمال ، وتخرج من تصاميم الاشتباك. ومع ذلك ، فإن أسلوب ديكور غينز الساحر لا يأتي من التوحيد.
جزء كبير من نهج التصميم الخاص بها يأتي من خلط ومطابقة عناصر غير متوقعة لإنشاء شيء جميل بشكل فريد. إنها تطبق هذه الطريقة على خيارات مطبخها وغرفة الطعام أيضًا ، وتختار دائمًا أطباق الأطباق المختلطة على مجموعات متطابقة بدقة. يستمتع Gaines بجمع الأواني الفخارية غير المتطابقة معًا ، من لوحات العشاء إلى أطباق الفطيرة. تبدو الأنماط المختلفة جميلة في إعدادات الجدول وتحسين الجمالية الشاملة. “أشعر أن أطباق الأطباق الزرقاء والأبيض (و) أطباق عتيقة غير متطابقة هو حلم أصبح حقيقة” ، كما أوضحت (عبر Better Homes & Gardens).
هناك الكثير من اتجاهات الأطباق التي سترفع مظهر مطبخك. لكن هذه النصيحة من Gaines هي تذكير بأنك لا تحتاج إلى تقييد نفسك بأسلوب واحد فقط. قد تبدو الخزانات المكدسة بتصميم طبق ثابت في صالة العرض. يوفر تغيير الأشياء مع مزيج من الأنماط شعورًا بالشخصية التي تشتد الحاجة إليها في المنزل. قد يكون من المفيد أن تجربت تجربة مجموعات أطباق مختلفة في حفل العشاء التالي إلى مستوى جديد.
النداء الساحر للأطباق غير المتطابقة
وفقًا لجوانا جينس ، استلهم أسلوبها المميز برحلة برية عبر الريف في نيو مكسيكو. وجدت تباين الأراضي الزراعية الترابية والصوامع الصناعية الجميلة. هذه القصة الأصل تعطي نظرة ثاقبة على عملية التصميم الداخلي واستعدادها لتجربة الاقتران غير المرجح. يمكننا أن نرى أن هذا يتم التأكيد عليه في مجموعة أدوات المائدة الماجنوليا الخاصة بـ Gaines. في حين أن كل قطعة تحتضن ألوان وأشكال مختلفة ، فإن المجموعة مرتبطة من خلال نغمات الأرض الغنية وغيرها من القواسم المشتركة. مع TableScape المتنوعة ، يمكنك تقديم طبقات من الأناقة التي تتراكم لإنشاء أبعاد جميلة. وهذا يبرز أكثر بكثير من أكوام من الألواح المتطابقة.
على الرغم من أن مجموعات المزيج والمطابقات لا تبدو غير عادية في الأساليب الداخلية مثل الديكور الانتقائي ، إلا أنها يمكن أن تشعر بأنها خيار جريء في جماليات أكثر تلميعًا. لكن هذا لا يعني أنهم لن يعملوا. إن خلط أطباق الأطباق ليس اتجاهًا يطغى على مساحتك بأنماط فوضوية. بدلاً من ذلك ، إنها طريقة رائعة لإضافة لمسة من الشخصية إلى مائدة العشاء. في الواقع ، هناك تحول ملحوظ بعيدًا عن أدوات المائدة المتطابقة تمامًا في التصميم الداخلي على نطاق أوسع. غالبًا ما ينطلق التنسيق كثيرًا على أنه جاهز للمحتوى ويفتقر إلى الدفء. يعد اختيار مجموعات الأطباق المحددة بشكل فضفاض أحد الأصول العظيمة. استخدمه لإنشاء مظهر يشعر بالبراعة والمليئة بالشخصية.
كيفية خلط الأطباق وتطابقها بشكل أنيق
قد تجعل جوانا جينز إنشاء إعدادات طاولة رائعة بأطباق غير متطابقة تبدو دون عناء ، لكن هذا لا يعني أن كل مجموعة تنشئها ستستأنف. هناك الكثير من أفكار المرح TableScape لكل مناسبة يمكن أن تعمل مع أطباق مختلطة. ومع ذلك ، فإن الإحساس الأساسي بالتماسك مهم ، لذلك لا ينفجر إعدادك غير منظم أو غريب.
تتمثل إحدى الطرق المفضلة لدى Gaines لإقران الأطباق المختلفة في الجمع بين القديم والجديد والمحكم والمصقول-على سبيل المثال ، وضع طبق عشاء عتيقة النمط فوق لوحة شاحن حديثة بلوك بلوك. إنها أيضًا من محبي إقران الأطباق الزرقاء والأبيض المختلفة ، مثل قطع Chinoiserie القديمة التي تم جمعها من متاجر التوفير. يمنحك هذا النهج حرية دمج أطباق الأطباق ذات الأحجام أو الأشكال أو التفاصيل المطلية تحت لوحة وأسلوب موحد.
لإلقاء نظرة أكثر انتقائية ، يمكنك وضع مجموعتك من خلال التباين. حاول إقران الألوان التكميلية ، والألوان الخفيفة والظلام ، أو التشطيبات المختلطة. حتى لو كنت لا ترغب في بناء مجموعة غير متطابقة من نقطة الصفر ، يمكنك التجربة عن طريق خلط أطباق الأطباق في خزائنك. في كلتا الحالتين ، قم بإنشاء مجموعات تستند إلى لوحة أو نسيج أساسي ، وإعطاء كل قطعة فرصة لإظهار شخصيتها الخاصة. مفتاح إعداد طاولة الأطباق المختلط الأنيق هو خلق وئام في الفوضى ، وليس مطاردة الكمال.