لماذا لن نتغلب أبدًا على فقدان النيرفانا؟

هل يمكن لأي شخص أن يشرح لماذا تستهلك الدراما المشاحنات الكثير من الفرق والمجموعات؟ هل هي جداول جولات قاسية مقترنة بالضغوط لتحقيق النجاح وإخراج الحيوية الموسيقية من التجاويف العاطفية التي جفّت منذ فترة طويلة؟ هل هي أنانية خالصة وكيف ترتبط بأولئك المندفعين نحو الفنون المسرحية؟ هل هي رؤى مختلفة للمستقبل تتشابك مع الصعوبات الكامنة في إدارة مشروع إبداعي متعدد الأشخاص؟ “نعم” لكل ما سبق. في بعض الأحيان يبدو الأمر حتميًا عندما تتفكك الفرقة، وأحيانًا يكون الأمر مثيرًا للدهشة، وأحيانًا يكون الأمر مثيرًا للغضب، وأحيانًا يكون الأمر محزنًا للغاية. وأحيانًا، لا يوجد شيء يريده أي شخص في الفرقة على الإطلاق.
خذ على سبيل المثال الانفصال الأكثر شهرة على الإطلاق، فريق البيتلز. لقد انفصلا في عام 1970، بعد سبع سنوات فقط من ألبومهما الأول، “من فضلك أسعدني” عام 1963، بسبب مجموعة كاملة من العوامل الشخصية والمهنية المتشابكة، والتي لم يكن يوكو أونو والمخدرات سوى زوجين منها. حمل الأخوان ليام ونويل غالاغر من فرقة Oasis جميع أمتعتهم العائلية في حياتهم المهنية وطمسوا فرقتهم بشكل ملكي بعد مواجهة عنيفة في عام 2009. وانفصلت فرقة The White Stripes والزوجين المطلقين جاك وميج وايت في عام 2011 “للحفاظ على ما هو جميل ومميز في الفرقة”، حسبما نقلت صحيفة الغارديان. تشكل هذه الأمثلة الجزء الأعظم من ما قام عليه تفكك الفرقة عبر العقود.
لكن أياً من هذه الأمثلة ليس “حزيناً” حقاً، مهما كان مؤسفاً. لمعالجة شيء اختراقي حقًا، علينا إعادة النظر في الموضوع الشائع وهو حل نيرفانا بعد وفاة كورت كوبين بالانتحار في أبريل 1994.
ضخامة تأثير السكينة
من المستحيل عمليًا أن أشرح لمرتدي تي شيرت Nirvana المكون من 20 شيئًا – كما تعلمون، القميص ذو الوجه المبتسم وعيون X – على وجه التحديد كيف كانت موسيقى Nirvana محددة للجيل ومنتشرة في كل مكان، بالإضافة إلى مشهد سياتل في التسعينيات، المعروف أيضًا باسم الجرونج. لم تكن محبوبة بنسبة 100% من جميع البشر، ولكن حتى أولئك الذين لم يكن لديهم اهتمام بأصالة الجرونج الخشنة لم يتمكنوا من تجنب موسيقاها، وأزياءها، وروحها، ولا حتى مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها.
عندما اندلعت أغنية “Smells Like Teen Spirit” فجأة في 10 سبتمبر 1991، اجتاحت موجة جديدة من موسيقى الروك الشعبية الولايات المتحدة والعالم. وصلت الأغنية إلى المركز السادس على قائمة Billboard Hot 100، ومهدت الطريق لزملائها من فرق سياتل مثل Pearl Jam وAlice in Chains وSoundgarden وجميع خلفائهم، وغيرت مسار الموسيقى بشكل دائم، وفعلت ذلك في عام سيطر فيه موسيقيون مثل ويتني هيوستن وماريا كاري وسيلين ديون وبريان آدامز على موجات الأثير.
بعد كل ما قيل وفعل، استمر الجرونج ربما من ثلاث إلى أربع سنوات، على أعلى مستوى (من عام 1991 إلى منتصف التسعينيات)، تمامًا مثل الديسكو في نهاية السبعينيات. ومع ذلك، فإن صدى زوبعة الجرونج التاريخية يتردد صداه حتى الوقت الحاضر، عندما حصدت نيرفانا وألبوماتها الصغيرة المكونة من ثلاثة ألبومات أساسية، “Bleach” (1989)، و”Nevermind” (1991)، و”In Utero” (1993)، بالإضافة إلى ألبومها الذي لا مثيل له “MTV Unplugged” (1994)، أكثر من 36 مليون مستمع شهريًا على Spotify. حصلت أغنية “Smells Like Teen Spirit” نفسها على أكثر من 2.6 مليار استماع في وقت كتابة هذا التقرير، وحصد الفيديو الموسيقي الخاص بها أكثر من 2 مليار مشاهدة.
إذًا، كيف كان شعور الشباب والمعجبين عندما اختفت فرقة كانت في ذروة شعبيتها، وربما مجرد بداية مسيرتها المهنية، في لمح البصر؟
تداعيات وفاة كورت كوبين
لدينا الآن مقالات تحتوي على تحليلات تفصيلية دقيقة بدقيقة للتسلسل الكامل للأحداث التي أدت إلى وفاة كورت كوبين، وتحليلات لا نهاية لها للأيام الأخيرة من حياته، وأكثر من ذلك بكثير. لقد قام الناس جميعًا بتطويب كوبين خلال حياته ورفعوه إلى الألوهية عند وفاته. كان هذا هو تأثير نيرفانا والانطباع الدائم الذي تركه كوبين وراءه خلال سنوات قليلة من الشهرة. من الصعب حقًا أن ننقل بدقة مدى صدمة خبر وفاته عندما حدث، تمامًا مثل الوفيات المفاجئة الأخرى لشخصيات بارزة يعتقد الناس أنها ستظل موجودة لسنوات قادمة.
تم حل نيرفانا مباشرة بعد وفاة كوبين، ولم يتم طرح أي أسئلة. واصل عازف الدرامز ديف غروهل تشكيل فرقة Foo Fighters، التي نعلم جميعًا أنها أصبحت دعامة أساسية لموسيقى الروك ناجحة للغاية، وانضم عازف القيثارة كريست نوفوسيليك إلى مجموعة كاملة من الفرق الموسيقية الصغيرة. حتى يومنا هذا، لا يريد جروهل سماع موسيقى نيرفانا لأنها حزينة للغاية، وخاصة أغنية “أنت تعلم أنك على حق”، وهي آخر أغنية سجلوها.
بهذه الطريقة لم نخسر كوبين فحسب، بل خسرنا كل ما كان بإمكانه هو ونيرفانا فعله. من المؤكد أن الفرقة ربما انفصلت بعد سنوات، وديًا أو غير ذلك. أو ربما أصبح كوبين نظيفًا وعاش حياة صحية حيث صنعت الفرقة موسيقى تناسب نموهم الشخصي والإبداعي. لن نعرف أبدًا. إن هذا النقص في المعرفة، بالإضافة إلى فقدان ما كان يمكن أن يكون، بالإضافة إلى وفاة كوبين في ذروة شهرة الفرقة وتأثيرها، هو ما يجعل انفصال نيرفانا غير الطوعي مأساويًا ومهدرًا للغاية.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org