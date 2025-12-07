لماذا لن نتغلب أبدًا على فقدان النيرفانا؟

هل يمكن لأي شخص أن يشرح لماذا تستهلك الدراما المشاحنات الكثير من الفرق والمجموعات؟ هل هي جداول جولات قاسية مقترنة بالضغوط لتحقيق النجاح وإخراج الحيوية الموسيقية من التجاويف العاطفية التي جفّت منذ فترة طويلة؟ هل هي أنانية خالصة وكيف ترتبط بأولئك المندفعين نحو الفنون المسرحية؟ هل هي رؤى مختلفة للمستقبل تتشابك مع الصعوبات الكامنة في إدارة مشروع إبداعي متعدد الأشخاص؟ “نعم” لكل ما سبق. في بعض الأحيان يبدو الأمر حتميًا عندما تتفكك الفرقة، وأحيانًا يكون الأمر مثيرًا للدهشة، وأحيانًا يكون الأمر مثيرًا للغضب، وأحيانًا يكون الأمر محزنًا للغاية. وأحيانًا، لا يوجد شيء يريده أي شخص في الفرقة على الإطلاق.

خذ على سبيل المثال الانفصال الأكثر شهرة على الإطلاق، فريق البيتلز. لقد انفصلا في عام 1970، بعد سبع سنوات فقط من ألبومهما الأول، “من فضلك أسعدني” عام 1963، بسبب مجموعة كاملة من العوامل الشخصية والمهنية المتشابكة، والتي لم يكن يوكو أونو والمخدرات سوى زوجين منها. حمل الأخوان ليام ونويل غالاغر من فرقة Oasis جميع أمتعتهم العائلية في حياتهم المهنية وطمسوا فرقتهم بشكل ملكي بعد مواجهة عنيفة في عام 2009. وانفصلت فرقة The White Stripes والزوجين المطلقين جاك وميج وايت في عام 2011 “للحفاظ على ما هو جميل ومميز في الفرقة”، حسبما نقلت صحيفة الغارديان. تشكل هذه الأمثلة الجزء الأعظم من ما قام عليه تفكك الفرقة عبر العقود.

لكن أياً من هذه الأمثلة ليس “حزيناً” حقاً، مهما كان مؤسفاً. لمعالجة شيء اختراقي حقًا، علينا إعادة النظر في الموضوع الشائع وهو حل نيرفانا بعد وفاة كورت كوبين بالانتحار في أبريل 1994.