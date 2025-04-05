لماذا من الضروري التحقق من منزلك للخفافيش في الربيع

في حين أن الخفافيش غالباً ما تستحضر الخوف ، فإنها تلعب بالفعل دورًا لا غنى عنه في نظامنا البيئي ، مما يساعد في كل شيء من مكافحة الآفات إلى التلقيح النباتي. ومع ذلك ، في حين أن بناء منزل مضرب في حديقتك قد يكون الحل البعوض لأحلامك ، فإن جعلها في منزلك يمكن أن تصبح كابوسًا بسرعة. بالإضافة إلى وجود داء الكلب ، يمكن أن تسبب الخفافيش أيضًا أضرارًا هيكلية وجذب الحشرات والعث إلى منزلك. ومع ذلك ، فإن معظمهم يتعلقان بأن فضلاتهم ، التي تحتوي على جراثيم فطرية ، يمكن أن تتحول إلى “غبار” عندما تكون مضطربة وتصبح محمولة جواً. هذا يعني أن أي شخص في المنزل قد يستنشق مسببات الأمراض ويمكن أن يصبح مريضًا بشكل خطير.
كل هذه العوامل تجعل التحقق من الخفافيش ضرورية ، خاصة في الربيع لأنه ، مع بدء الأشهر الأكثر دفئًا ، تصبح الخفافيش أكثر نشاطًا. حوالي أبريل ، يميلون إلى الاستيقاظ من السبات أو العودة من الهجرة. الربيع هو أيضًا الوقت الذي تبدأ فيه الخفافيش في البحث عن بقع آمنة لتربية الأطفال وتربية الأطفال ، مما يجعلهم مهتمين بشكل خاص بالعناق المريحة.
ومع ذلك ، فإن النظر إلى العلية الخاصة بك لا يكفي. على عكس الأفلام ، لن تكون الخفافيش بالضرورة معلقة من السقف. ما هو أكثر من ذلك ، يمكنهم أيضًا إنشاء منزل مؤقت بين جدرانك. بدلاً من ذلك ، من الأفضل البحث عن عدد من العلامات الأخرى لتأكيد وجودها ، ثم اتخذ الخطوات الصحيحة للتأكد من إزالتها بأمان وعادتها أبدًا. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.
كيفية التحقق من منزلك لوجود الخفافيش
إذا كنت تشك في أن الخفافيش قد تتقاسم مساحتك الشخصية ، فيمكن لعدد من العوامل أن يؤكد بسرعة وجودها. تشمل علامات Telltale صوت الصراخ أو الخدش (خاصة في الليل أو في الصباح الباكر) ، أو رائحة الأمونيا ، أو وجود فضلات الخفافيش. كما تسمى غوانو ، تبدو هذه الفضلات مثل الكريات الصغيرة المظلمة وتصبح جافة بسرعة كغبار. تترك الخفافيش وراءها الكثير من Guano ، لذلك قد تكون قادرًا على ملاحظة ذلك خارج منزلك ، أي على شرفتك أو عتبات النوافذ. إذا كانت الخفافيش موجودة لفترة أطول من الوقت ، فيمكنك أيضًا اكتشاف البقع البنية بجوار الفتحة التي يستخدمونها للحصول على الدخول. يتم ترك هذه العلامات من قبل الفراء الدهنية الخفافيش لأنه يضغط مرارًا وتكرارًا داخل وخارج.
من المهم أن نلاحظ أن الخفافيش لن تلحق الضرر بمنزلك للداخل. بدلا من ذلك ، سوف يستخدمون النقص الحالي لصالحهم. في الواقع ، هناك ثقب أو صدع ربع بوصة هو كل ما هو مطلوب لخفافيش لتلميع طريقه إلى منزلك. ابحث عن كثب عن الثقوب الموجودة في الجدران ، وقوباء سقف تالفة ، وفجوات في إطارات الأبواب والنافذة. سيساعد وجود مثل هذه الثغرات في تأكيد ما إذا كانت الخفافيش ستكون قادرة على الوصول إلى منزلك أم لا.
كيفية التخلص من الخفافيش وحماية منزلك بالطريقة الصحيحة
بمجرد تأكيد وجودهم ، هناك عدد من الطرق للتخلص من الخفافيش في العلية الخاصة بك. ومع ذلك ، فإن أهم شيء يجب وضعه في الاعتبار هو أن هذه الثدييات الطيران مهددة بالانقراض وأن معظم أنواع الخفافيش محمية بموجب القانون ، إما على المستوى الفيدرالي أو كليهما. هذا يعني أن التعامل معهم بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى غرامات وعقوبات ، حتى لو كانت قد صدمت داخل منزلك.
على الرغم من أنه يمكنك محاولة إزالتها بنفسك ، فإن أفضل مسار للعمل هو الاتصال بخبير محلي لإزالة الحياة البرية أو الذهاب إلى وزارة الموارد الطبيعية في الولاية للعثور على محترف مؤهل يمكنه المساعدة. ما هو أكثر من ذلك ، تنظيف فضلات الخفافيش هو أيضا إجراء دقيق. لا تكتسح أو تفريغها ، لأن هذا يمكن أن يجعله محمولاً جواً وخطرًا صحيًا أكبر. بدلاً من ذلك ، اتصل بخبير إزالة Guano لإنجاز المهمة دون أي ضرر لك.
بعد ذلك ، حان الوقت لضمان عدم رغبة الخفافيش في العودة. ابق الخفافيش بعيدًا عن منزلك مع القرفة من خلال مزجها مع بضعة أكواب من الماء ورشها حول العلية. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم أغطية الخفافيش على الفتحات والمداخن ، وقم بتصحيح أي ثقوب يمكن استخدامها كمداخل. استخدم السد لملء الفجوات حول إطارات النافذة والأبواب ، واستبدال القوباء المنطقية السقف المكسورة ، وقم بتصحيح جميع الفتحات في الجزء الخارجي من منزلك بحيث لا توجد مساحة للضربات.