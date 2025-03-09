لماذا من المخاطرة للمالكين صياغة Oneil Cruz

يمكنك المقامرة على أي شيء فقط وكل شيء في الوقت الحاضر.
يمكنك المراهنة على طول النشيد الوطني في Super Bowl ، سواء كان اللاعب سيصطدم بالمنزل على أساس كل شيء على حدة أثناء الخفافيش ، أو عندما يقترح Travis Kelce Taylor Swift (سيكون في 13 ديسمبر-هدية عيد ميلاد مثالية لـ T-swizzle).
ولكن لمجرد أنه يمكنك المقامرة على شيء لا يعني أنه يجب عليك.
ينطلق Oneil Cruz في موسمه الأكثر إنتاجية في The Majors ، حيث بلغ .259 مع 21 Homers و 76 RBIs و 72 Run و 22 قاعدة مسروقة و .773 OPS في 146 لعبة. كان هذا النوع من موسم المديرين الخياليين الذين كانوا يأملون من خلال القراصنة الصغار الموهوبين.