لماذا من المخاطرة للمالكين صياغة Oneil Cruz

رياضة
لماذا من المخاطرة للمالكين صياغة Oneil Cruz

يمكنك المقامرة على أي شيء فقط وكل شيء في الوقت الحاضر.

يمكنك المراهنة على طول النشيد الوطني في Super Bowl ، سواء كان اللاعب سيصطدم بالمنزل على أساس كل شيء على حدة أثناء الخفافيش ، أو عندما يقترح Travis Kelce Taylor Swift (سيكون في 13 ديسمبر-هدية عيد ميلاد مثالية لـ T-swizzle).

ولكن لمجرد أنه يمكنك المقامرة على شيء لا يعني أنه يجب عليك.

ينطلق Oneil Cruz في موسمه الأكثر إنتاجية في The Majors ، حيث بلغ .259 مع 21 Homers و 76 RBIs و 72 Run و 22 قاعدة مسروقة و .773 OPS في 146 لعبة. كان هذا النوع من موسم المديرين الخياليين الذين كانوا يأملون من خلال القراصنة الصغار الموهوبين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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