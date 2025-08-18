لماذا من المهم فتح النوافذ عند هطول المطر

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن فتح النوافذ أثناء المطر قد يكون أهم مما تظن. في أيام الأمطار الغزيرة والعواصف، يميل الكثيرون إلى إغلاق كل الفتحات بإحكام، ظنًا أن ذلك يحمي المنزل من الرطوبة. لكن الحقيقة أن هذه العادة قد تزيد من المشاكل بدل حلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجودة الهواء في الداخل وصحتك.

هل يجب فتح النوافذ أم إغلاقها عند هطول المطر؟

تنصح وكالة ADEME بتجديد هواء المنزل يوميًا لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، حتى في الأيام الممطرة. السبب هو أن الهواء داخل المنزل يصبح سريعًا محمّلًا بـ الرطوبة والتكثف، مما يخلق بيئة مثالية لنمو العفن والفطريات. إضافة إلى ذلك، قد تتراكم ملوثات خطيرة مثل الجزيئات الدقيقة، أول أكسيد الكربون، المركبات العضوية المتطايرة، الغبار، وحشرة عث الغبار المسببة للحساسية.

المثير للدهشة أن الهواء الخارجي، حتى وإن كان ماطرًا أو مثلجًا، يكون غالبًا أكثر جفافًا بعد تسخينه مقارنة بالهواء الداخلي الملوث. وهذا يعني أن فتح النوافذ لبضع دقائق قد يحسن من جودة الهواء ويحد من مشاكل الرطوبة.

كيف تتجنب دخول المطر إلى المنزل؟

بالطبع، لا يُنصح بترك النوافذ مفتوحة أثناء العواصف أو الأمطار المصحوبة برياح قوية، حيث يمكن أن يتسرب الماء إلى الداخل ويتسبب في أضرار مثل تساقط الطلاء أو تلف الخشب. الحل هو مراقبة اتجاه الرياح وقوة المطر، والاكتفاء بفتح النوافذ لفترة قصيرة.

إذا تساقطت بضع قطرات على الأرضية أو الخشب، يمكنك وضع قطعة قماش أو غطاء بلاستيكي لحماية المكان. كما يُفضل استغلال فترات توقف المطر لفتح النوافذ العلوية أو المناور (Velux) التي لا يمكن إبقاؤها مفتوحة أثناء الهطول المباشر.

حلول لتقليل الرطوبة بدون تهوية

إذا كان فتح النوافذ غير ممكن، هناك خطوات لتقليل الرطوبة: