لماذا نعثر كثيرًا على أحذية مهجورة على جانب الطريق السريع؟

هل حدث لك ذات مرة أن توقفت وتساءلت عن سر حذاءٍ وحيدٍ يلتفّ حوله غبار السيارات على قارعة الطريق؟ في إحدى رحلاتي العائلية نحو الساحل، لفت نظري تكرار هذه الصورة: أحذية متناثرة على مسافات متباعدة، وكأنها شواهدٌ صامتة على أسرار مجهولة.

لماذا تنتشر الأحذية المهجورة على الطرق السريعة؟

تشير نتائج استطلاع إبسوس إلى أن أكثر من ربع السائقين في فرنسا يعترفون بإلقاء النفايات من نافذة السيارة أثناء القيادة، بينما يكرر 12% منهم هذا الفعل بانتظام (استطلاع Ipsos). وعندما نخوض في تفاصيل هذه الظاهرة الغريبة، نكتشف تفسيرًا مفاجئًا قدمته صحيفة زيوري توداي السويسرية: غالبًا ما يغيّر سائقو الشاحنات أحذيتهم أثناء الاستراحة أو النوم في مقطوراتهم، ثم ينسون زوجهم القديم على الدرج الخلفي، ليأخذه الهواء بعد ذلك وينثره على الطريق.

غرامات صارمة على السائقين الذين يرمون النفايات على الطريق

لا يقتصر الأمر على إزعاج المنظر العام فحسب، بل يعتبر رمي النفايات في الطريق جريمة بيئية وقانونية. في سويسرا، تفرض السلطات غرامات تتراوح بين 135 و1500 يورو على المخالفين؛ كما تشدد قوانين المرور في دول أوروبية عدة على ضرورة الحفاظ على نظافة الطرق وحمايتها من المخلفات.