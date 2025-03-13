لماذا هي وسادة السجادة الساخنة هي بالضبط ما يحتاجه أرضية البلاط الباردة الخاصة بك

ألا تكره الخروج من السرير في صباح بارد ، وتشعر بالدفء والراحة ، فقط لسحب قدميك عبر أرضية البلاط الباردة؟ إنه نوع من الصحوة الوقحة التي تجعلك ترغب في الغوص مباشرة تحت الأغطية. لحسن الحظ ، هناك حل سهل: وسادة سجادة ساخنة.
ربما كنت تحلم اليقظة حول تثبيت تسخين الأرضيات المشعة التقليدية. ومع ذلك ، هذه الأنظمة هي متاعب كبيرة. إما يستخدمون أسلاك التدفئة الكهربائية المثبتة تحت الأرضيات الخاصة بك ، أو في بعض الحالات ، تتطلب أنابيب متصلة بالسباكة التي يتم تعيينها في الأرضية نفسها. ليس هذا مشروعًا كبيرًا فحسب ، بل إنه أيضًا مشروع مكلف ، حيث تكلف المنشآت آلاف الدولارات. إلى جانب السعر ، فإن فكرة تمزيق الأرضيات الخاصة بك ، وتوظيف المحترفين ، والتعامل مع التجديد الكامل تكفي لجعل معظم الناس يرتعدون ، حرفيًا ومجازيًا.
وسادة السجادة الساخنة هي بديل أرخص وأبسط لتسخين الأرضيات التقليدية. يجلس هذا السخان الإشعاعي الكهربائي تحت سجادك ، ويسخن أرضياتك ويسخن الغرفة بلطف دون التكلفة المرتفعة للأنظمة المدمجة. لبضع مئات من الدولارات فقط ، يمكنك طلب واحد عبر الإنترنت ، وإعداده بنفسك (لا حاجة كهربائيًا) ، وأخيراً قل وداعًا للأرضيات الجليدية. بالإضافة إلى ذلك ، إنه مقاوم للماء حتى تتمكن من استخدامه في المطابخ والحمامات. إنها طريقة سهلة وسهلة للتشغيل لتحويل أرضيات البلاط الباردة إلى واحة مريحة لأصابع قدميك وحيواناتك الأليفة والأطفال.
كم تكلفة تثبيت وسادة السجادة الساخنة؟
يوفر CozyWinters حصائر التدفئة المصممة للذهاب تحت السجاد ، مما يتيح لك اختيار حجم يناسب مساحتك. الخيار الأصغر هو 22 بوصة في 34 بوصة مقابل 175 دولارًا ، وهو ما يعمل بشكل جيد لسجادة صغيرة. بالنسبة للمساحات الأكبر ، يرتفع السعر إلى 349 دولارًا. إذا كان لديك سجادة أكبر بكثير من الحجم الذي يبيعونه أو يرغبون في تغطية المزيد من الأرض ، فيمكنك وضع منصات تسخين أصغر بجوار بعضها البعض. فقط لاحظ أنه سيحتاج جميعًا إلى توصيله بشكل فردي.
ستحتاج أيضًا إلى لوحة عزل حرارية غير انزلاق ، والتي تبيعها المراوغة بما يتراوح بين 19 و 112 دولارًا ، اعتمادًا على الحجم. تساعد هذه الفوط على منع الانزلاق مع ضمان توجيه المزيد من الحرارة إلى الأعلى بدلاً من امتصاصه بواسطة أرضية البلاط. أخيرًا ، ستحتاج أيضًا إلى سجادة لتغطية الإعداد بالكامل. يمكنك اختيار أي نوع من سجادة المنطقة التي تناسب أسلوبك وميزانيتك أو ببساطة إعادة استخدام واحدة لديك بالفعل. تعمل الحصير مع جميع أنواع السجاد ، لذلك لديك الكثير من الخيارات.
لذا ، ما هي تكلفة كل هذا؟ لنفترض أنك تخطط لتثبيت سجادة من 5 أقدام و 7 أقدام في غرفة المعيشة الخاصة بك لجعل المساحة أكثر راحة أثناء التسكع على الأريكة. إذا حصلت على سجادة غير مكلفة مثل هذا البساط القابل للغسل البالغ 39 دولارًا ، فستكون تكلفة الإعداد الإجمالية حوالي 427 دولارًا. إذا قمت بتشغيل وسادة التدفئة طوال اليوم ، فستضيف حوالي 1.14 دولار إلى فاتورة الكهرباء كل يوم ، أقل إذا كنت تستخدمها بضع ساعات في كل مرة.
كيفية تثبيت وسادة تسخين السجادة بأمان في المنزل
إعداد هذا بسيط. ابدأ بوضع وسادة غير قابلة للانزلاق ، ثم ضع حصيرة التدفئة في الأعلى. تحتاج فقط إلى التأكد من أن زاوية واحدة على بعد 8 أقدام من منفذ للتأكد من أن الحبل يمكنه الوصول إلى المخرج بشكل مريح. استخدم الشريط لتأمين الزوايا ، ثم قم بتطبيق السجادة التي اخترتها فوقها. هذا كل شيء. ولكن كن على دراية بالسلامة: تجنب وضع الحبل حيث يمكن أن يصبح خطراً على تعثر ، ولا يستخدم سلك تمديد ، لأنه يمكن أن يسخن ويشكل خطر حريق. (لا ينبغي استخدام حبال التمديد كحل دائم!)
يمكنك وضع الأثاث بأمان فوق السجادة الخاصة بك ، ولكن يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 2 بوصة من التخليص بين قاعدة الأثاث والوسادة. على سبيل المثال ، فإن الكرسي ذو الساقين على ما يرام ، ولكن خزانة القاع الصلبة بدون أرجل ليست كذلك ، لأنها يمكن أن تصف الحرارة وتخلق خطر السلامة.
يستخدم القابس GFCI (مقاطعة دائرة الصدع الأرضية) ، والذي يغلق الطاقة تلقائيًا في حالة وجود خطأ أرضي لتخفيف المخاطر لنفسك ومن منزلك. تسمح آلية السلامة هذه باستخدام وسادة التدفئة بأمان ومنع الصدمات الكهربائية ، حتى في المناطق الرطبة مثل الحمام أو المطبخ.