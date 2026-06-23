لماذا وافق باكس على عرض جيانيس أنتيتوكونمبو المذهل من سيلتيكس؟

لم يتمكن فريق سيلتيكس من ضم جيانيس أنتيتوكونمبو للاقتران مع جيسون تاتوم، حيث تم تسليم نجم باكس إلى هيت في وقت متأخر من ليلة الاثنين مقابل حزمة تحت عنوان تايلر هيرو وعدد كبير من اللقطات المختارة.

ولكن لم يكن ذلك بسبب عدم وجود حزمة مقنعة.

عرض بوسطن النجم جايلين براون واثنين من لاعبي الفريق الأول على باكس في محاولة للحصول على جائزة أفضل لاعب مرتين ولقب كل النجوم 10 مرات، وفقًا لشبكة ESPN.

كان وجود براون سيسمح لميلووكي – الذي فاز باللقب مع أنتيتوكونمبو في عام 2021 ولكن تم امتصاصه لسنوات من القصص الملحمية والسيناريوهات التجارية منذ ذلك الحين – بأن يكون أكثر قدرة على المنافسة في الوقت الحاضر، لكن بدلاً من ذلك اختار باكس العودة التي جلبت “المزيد من المرونة ونهج الصورة الكبيرة مع العقود الخاضعة للرقابة والقدرة التنافسية طويلة الأجل”، وفقًا لـ ESPN.

تناول براون، لاعب كل النجوم خمس مرات والذي ساعد فريق سيلتيكس على الفوز بلقب 2024 وبلغ متوسطه 28.7 نقطة الموسم الماضي، الشائعات التجارية في وقت سابق من يوم الاثنين على Twitch قائلاً: “إلى كل الأشخاص الذين يشككون بي، والذين يريدون مني أن أفعل هذا، أو يريدون مني (التداول)، قال براون على الدفق: “إنكم تحولونني إلى وحش”.

في معظم فترات الموسم الماضي، عندما تعافى تاتوم من تمزق في وتر العرقوب، حصل براون على فرصة ليكون وجه فريق سلتكس، ليكون النقطة المحورية في الهجوم، ويكون هو الشخص الوحيد في دائرة الضوء بدلاً من مشاركته مع نجم آخر.

بدلاً من ذلك، كان فريق سلتكس هو المتأهل للنهائي الذي خسر موهبة الأجيال، والذي أعاد الآن ميامي على الفور إلى منافس في المؤتمر الشرقي حتى مع عودة تايلر هيرو إلى ميلووكي وخروج هيت من موسم 2025-26 حيث غابوا عن التصفيات تمامًا.

Kel’el Ware، Jaime Jaquez Jr.، Kasparas Jakucionis، اختيارات الجولة الأولى غير المحمية في عامي 2031 و 2033، الاختيار رقم 13 في مسودة هذا العام، اختيار الجولة الثانية لعام 2033 ومبادلة الاختيار في عام 2030، جميعهم عادوا إلى باكس أيضًا، وفقًا لـ ESPN.

تم شحن Bobby Portis إلى ميامي جنبًا إلى جنب مع Antetokounmpo.

والآن، مع أن أنتيتوكومبو لم يعد خيارًا، ولم يعد التغيير الجذري في جوهر الفريق سيناريو واقعيًا، سيحتاج فريق سيلتيكس إلى الاعتماد على براون وتاتوم مرة أخرى بعد الخروج المخيب للآمال من الدور الأول في فترة ما بعد الموسم.