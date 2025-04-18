لماذا وضع مغذياتك على ارتفاعات مختلفة هو مفتاح جذب الطيور

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مراقبة الطيور ، أو الطيور ، هي هواية شائعة لتلك التي في أي عمر. سواء كنت عضوًا يحمل البطاقة في جمعية Audubon ، أو مجرد مراقبة الفناء الخلفي ، فأنت لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة أو معرفة أو أدوات الطيور للاستمتاع بالطيور. إنه نشاط يمكنك القيام به دون مغادرة منزلك ، ويمكنه تحقيق نتائج دون جهد ضئيل. ربما تتدفق الطيور إلى فناءك سواء كنت تملأها بمنازل الطيور والحمامات والمغذيات أم لا. ومع ذلك ، إذا سئمت من نفس الطيور القديمة التي تملأ الفناء الخاص بك ، فهناك خدعة بسيطة يمكنك القيام بها لجذب أنواع جديدة.

هناك فوائد لمشاهدة الطيور لوجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك ، خاصة إذا كنت تعرف مكان وضعه. نظرًا لأن الطيور تطير ، فمن الآمن افتراض أن بإمكانهم الوصول إلى الطعام من أي مكان. ومع ذلك ، تفضل أنواع الطيور المختلفة في الواقع التغذية على ارتفاعات مختلفة. لذلك ، يعد وضع مغذيات الطيور على ارتفاعات مختلفة أمرًا أساسيًا لجذب المزيد من الطيور إلى الفناء الخاص بك ، بما في ذلك الأنواع التي لم تلاحظها من قبل. من المفيد أيضًا تغيير نوع المغذيات ونوع طعام الطيور لإرضاء مجموعة واسعة من أنواع الطيور. سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تجنب احتقان محطة التغذية ، وتوفير الطعام للطيور الخجولة التي لا تستمتع بمطعم مزدحم.