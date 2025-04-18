لماذا وضع مغذياتك على ارتفاعات مختلفة هو مفتاح جذب الطيور

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مراقبة الطيور ، أو الطيور ، هي هواية شائعة لتلك التي في أي عمر. سواء كنت عضوًا يحمل البطاقة في جمعية Audubon ، أو مجرد مراقبة الفناء الخلفي ، فأنت لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة أو معرفة أو أدوات الطيور للاستمتاع بالطيور. إنه نشاط يمكنك القيام به دون مغادرة منزلك ، ويمكنه تحقيق نتائج دون جهد ضئيل. ربما تتدفق الطيور إلى فناءك سواء كنت تملأها بمنازل الطيور والحمامات والمغذيات أم لا. ومع ذلك ، إذا سئمت من نفس الطيور القديمة التي تملأ الفناء الخاص بك ، فهناك خدعة بسيطة يمكنك القيام بها لجذب أنواع جديدة.
هناك فوائد لمشاهدة الطيور لوجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك ، خاصة إذا كنت تعرف مكان وضعه. نظرًا لأن الطيور تطير ، فمن الآمن افتراض أن بإمكانهم الوصول إلى الطعام من أي مكان. ومع ذلك ، تفضل أنواع الطيور المختلفة في الواقع التغذية على ارتفاعات مختلفة. لذلك ، يعد وضع مغذيات الطيور على ارتفاعات مختلفة أمرًا أساسيًا لجذب المزيد من الطيور إلى الفناء الخاص بك ، بما في ذلك الأنواع التي لم تلاحظها من قبل. من المفيد أيضًا تغيير نوع المغذيات ونوع طعام الطيور لإرضاء مجموعة واسعة من أنواع الطيور. سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تجنب احتقان محطة التغذية ، وتوفير الطعام للطيور الخجولة التي لا تستمتع بمطعم مزدحم.
أفضل ارتفاعات تغذية الطيور لمختلف أنواع الطيور
مواقع الأكل الرئيسية الثلاثة للطيور هي الأرض أو الشجيرة أو الشجرة. Robins ، العصافير ، Juncos ، Towhees ، الحمائم ، و Goldfinches كلها مغذيات أرضية. عادة ما يعيشون في المروج أو الحقول حيث يتناولون بذور النبات والدخن. ترفع مغذيات الطيور الأرضية ، مثل تغذية منصة Kingsyard هذه ، على بعد بضع بوصات من الأرض ولها قاع شبكة للتصريف. يجب الاحتفاظ بمغذيات الأرض على بعد 10 أقدام على الأقل من الأشجار أو الشجيرات أو أماكن أخرى يمكن للحيوانات المفترسة أن تختبئ وتراجع دون سابق إنذار.
وتشمل أكلة الشجيرة فينش والكرادلة ، الذين قد يأكلون خارج الأرض أو مغذيات معلقة منخفضة. Chickadees و Titmice و Jays و Nuthatches و Woodpeckers هم من تجارب الأشجار ، الذين يفضلون تناول الطعام العالي من الأرض من مغذيات طويلة (لا سيما بذور عباد الشمس ، والفول السوداني ، والشحم). هناك مغذيات يمكن تعليقها على عمود قصير أو مرتفع في الأشجار ، وحيث تختار تعليقها الأمور. على سبيل المثال ، طيور الطنان مثل المغذيات على الجانب الأقصر (حوالي أربعة أقدام) ، ولكن بالنسبة للأوريولز ونقار الخشب ، كلما كان أفضل (أكثر من عشرة أقدام). بغض النظر عن الارتفاع المعلق ، فإن أفضل مكان لتعليق تغذية الطيور في الفناء هو في موقع هادئ ومرئي بالقرب من (أو في) شجرة للحصول على غطاء سريع إذا لزم الأمر.