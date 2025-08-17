لماذا يبدو أنك لا تستطيع البلع عندما تشعر بالقلق

يمكن أن يضرب القلق في أي وقت. ربما يكون مشاعلًا عندما تكون قد أعمى بفاتورة طبية ضخمة. بالنسبة للآخرين ، فإنه يتجه أثناء الاختناقات المرورية أو خطوط الخروج الطويلة – خاصةً عندما تتأخر بالفعل. في بعض الأحيان ، ليس حتى حدثًا يحفزه. بعض المواد ، مثل الأدوية أو الكافيين ، يمكن أن تضعها. وفي بعض الحالات ، يتسلل القلق دون سبب واضح على الإطلاق. يمكن أن يكون الحديث عن النفس الخاص بك كافيًا لإثارة الأرق والتعرق وقلب السباق (اقرأ كيف يؤثر القلق على جسمك).
الخطابة العامة هي مصدر شائع للأعصاب ، ولكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن القلق في تلك اللحظة يمكن أن يجعل من الصعب ابتلاعها. وفقًا للاستشارة في ملبورن ، ينشط القلق الجهاز العصبي الودي ، ويشدد العضلات الأربعين في حلقك. يمكن أن تشعر أن هناك مقطوعًا موجودًا هناك ، وتسمى هذه الصعوبة في البلع.
المشكلة هي أن ملاحظة أن الضيق يمكن أن يجعل الأمور أسوأ. إن القلق بشأن عدم القدرة على البلع يمكن أن يزيد من قلقك ، مما يؤدي إلى المزيد من الأعراض ويجعل البلع أكثر صعوبة. في حين أن صعوبة البلع أثناء نوبات القلق أمر شائع ، إذا حدث ذلك بشكل متكرر ، فقد يشير إلى حالة أخرى تستحق التحقق.
الظروف الصحية التي تجعل من الصعب ابتلاعها
يمكن أن يجعل التهاب الحلق يبتلع غير مريح ، ولكن إذا كان هذا الألم أو الصعوبة باقية ، فقد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة. يمكن أن ينبع عسر البلع من الظروف التي تؤثر على الدماغ أو الجهاز العصبي. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون عسر البلع المعتدل من أعراض مبكرة لمرض باركنسون ، ويظهر أحيانًا بالسعال أثناء الوجبات ، وفقًا لمؤسسة باركنسون. ترك دون رادع ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن ، ونقص المغذيات ، والجفاف. يمكن أن يتسبب أيضًا في تعثر الطعام في الحلق وينزلق إلى الرئتين ، وهو سبب رئيسي للوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من باركنسون. يمكن أن تسهم الحالات العصبية الأخرى ، مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) ، التصلب المتعدد (MS) ، والخرف ، أيضًا في عسر البلع.
في بعض الأحيان ينتج عسر البلع عن انسداد مادي في الحلق أو المريء. يمكن أن يسبب مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ذلك عن طريق السماح لتدفق حمض المعدة لأعلى ، مما يزعج المريء والحلق. يمكن أن يتداخل ورم في المريء أو الرأس أيضًا مع البلع.
في حالات أخرى ، تكمن المشكلة في العضلات نفسها. يمكن لظروف مثل الضمور العضلي أو بعض اضطرابات المناعة الذاتية أن تضعف العضلات في الحلق أو تثير التشنجات في المريء ، مما يجعل البلع صعبًا.
أداتان لتخفيف مشاكل البلع بسبب القلق
إذا كنت تعرف أن عسر البلع المرتبط بالقلق أو الموقف المجهد ، فإن الاستشارة في ملبورن تقدم بعض الطرق العملية لتخفيف التوتر في حلقك. على الرغم من أن الانحرافات يمكن أن تكون غير مفيدة عندما تحتاج إلى التركيز ، إلا أنها يمكن أن تعمل لصالحك هنا من خلال جذب انتباهك بعيدًا عن إحساس الصعوبة في البلع. حاول الاستماع إلى الموسيقى ، أو حتى أفضل ، تغني أغنيتك المفضلة (حتى لو كنت تغني عن النغمة). يغني الغناء عضلات الحلق في مهمة مختلفة ، والتي يمكن أن تساعدهم على الاسترخاء. في الواقع ، وجدت مراجعة 2023 في الحدود في الطب أن تمارين الغناء والطنين والتنفس قد تم استخدامها لمساعدة البالغين الأكبر سناً على الحفاظ على عضلات البلع القوية.
يعد الاسترخاء التدريجي للعضلات أداة أخرى لتهدئة الإجهاد أثناء خلع عقلك عن البلع. جماله هو أنه يمكنك استخدامه بشكل سليم ، دون أن يلاحظ أي شخص. تقليديًا ، يتضمن استرخاء العضلات التدريجي تخصيص حوالي 20 دقيقة في مساحة هادئة للتركيز على إطلاق التوتر من مناطق مختلفة من جسمك.
ولكن عندما يضرب القلق ، قد لا يكون لديك هذا الرفاهية. في تلك اللحظات التي تكون فيها متوترة بالفعل ، يمكنك تجربة نسخة مختلفة تسمى استرخاء العضلات السلبي. خذ بعض الأنفاس العميقة ، تتنهد برفق أثناء الزفير. اختر منطقة متوترة مثل جبهتك أو رقبتك أو فكك ، وتلاحظ ببساطة الإحساس دون محاولة محاربه. الحفاظ على التنفس ، تخيل التوتر الذوبان بعيدا. بمجرد أن تشعر تلك المنطقة أكثر مرونة ، انتقل إلى جزء آخر من جسمك الذي يحمل التوتر.