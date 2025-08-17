لماذا يبدو أنك لا تستطيع البلع عندما تشعر بالقلق

يمكن أن يضرب القلق في أي وقت. ربما يكون مشاعلًا عندما تكون قد أعمى بفاتورة طبية ضخمة. بالنسبة للآخرين ، فإنه يتجه أثناء الاختناقات المرورية أو خطوط الخروج الطويلة – خاصةً عندما تتأخر بالفعل. في بعض الأحيان ، ليس حتى حدثًا يحفزه. بعض المواد ، مثل الأدوية أو الكافيين ، يمكن أن تضعها. وفي بعض الحالات ، يتسلل القلق دون سبب واضح على الإطلاق. يمكن أن يكون الحديث عن النفس الخاص بك كافيًا لإثارة الأرق والتعرق وقلب السباق (اقرأ كيف يؤثر القلق على جسمك).

الخطابة العامة هي مصدر شائع للأعصاب ، ولكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن القلق في تلك اللحظة يمكن أن يجعل من الصعب ابتلاعها. وفقًا للاستشارة في ملبورن ، ينشط القلق الجهاز العصبي الودي ، ويشدد العضلات الأربعين في حلقك. يمكن أن تشعر أن هناك مقطوعًا موجودًا هناك ، وتسمى هذه الصعوبة في البلع.

المشكلة هي أن ملاحظة أن الضيق يمكن أن يجعل الأمور أسوأ. إن القلق بشأن عدم القدرة على البلع يمكن أن يزيد من قلقك ، مما يؤدي إلى المزيد من الأعراض ويجعل البلع أكثر صعوبة. في حين أن صعوبة البلع أثناء نوبات القلق أمر شائع ، إذا حدث ذلك بشكل متكرر ، فقد يشير إلى حالة أخرى تستحق التحقق.