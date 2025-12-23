لماذا يبدو صوت سافانا جوثري خشنًا جدًا؟ لديها أخيرا التشخيص

عندما تكون أحد أبرز المذيعين المشاركين في برنامج إخباري شهير مثل Savannah Guthrie of TODAY، فإنك تعتمد على صوتك يوميًا لنقلك من بث إلى آخر. ومع ذلك، بدأ صوت جوثري يتغير بطرق غير مرحب بها في عام 2025.
وفقًا للتعليقات التي أدلت بها غوثري في حلقة TODAY بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر)، أصبح صوتها الخشن والمتشقق كافيًا لقلق صحي لدرجة أنها طلبت الرعاية الطبية. تشخيصها: عقيدات وسليلة على الحبال الصوتية. هذه الأنواع من الآفات ليست شائعة بين الأشخاص الذين يستخدمون أصواتهم لكسب لقمة العيش، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تكون من المشاهير لتجربة هذا النوع من المشاكل. (وهذا ما يحدث لأصوات المطربين المشهورين مع تقدمهم في السن).
تحدث عقيدات الحبل الصوتي عادةً في منتصف سدائل أنسجة الحبل الصوتي، مما يتسبب في انقطاع النطق الطبيعي. تميل السلائل إلى أن تكون على طية نسيجية واحدة وقد تكون أكبر من العقيدات. ولحسن الحظ، فإن هذه الأنواع من الأحداث حميدة، وإن كانت محبطة – خاصة بالنسبة للشخصيات العامة التي تتحدث أو تغني بانتظام. (هذا هو السبب الطبي الذي يفسر صوت روبرت ف. كينيدي الابن.)
كم من الوقت يستغرق التعافي من جراحة الحبال الصوتية؟
على الرغم من أن العلاجات غير الجراحية، بما في ذلك علاج النطق، يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من عقيدات الحبل الصوتي والأورام الحميدة، إلا أن جوثري أعلنت أنها ستخضع لعملية جراحية. وقالت لزملائها والمشاهدين: “سأجري عملية جراحية في وقت مبكر من العام الجديد وسأكون في إجازة لبضعة أسابيع. لذلك، هذا هو آخر يوم لي لفترة قصيرة”.
عادةً، يتطلب هذا النوع من الجراحة راحة صوتية كاملة يتبعها الاستخدام التدريجي للصوت مرة أخرى. أخبرت أخصائية الحنجرة الدكتورة هالي سيبلي هنري فورد هيلث أن كل حالة فريدة من نوعها. ومع ذلك، أشار الدكتور سيبلي إلى أن “بعض الجراحين يوصون بإراحة الصوت الكاملة لمدة خمسة أيام إلى أسبوعين بعد جراحة الأحبال الصوتية، بينما يوصي آخرون بإراحة الصوت المعدلة.” من المؤكد أن غوثري أشارت إلى أن التزام الصمت هو جزء من خطتها للتعافي، مازحة قائلة إن ذلك يعني أن “عيد الميلاد يأتي مبكرًا لعائلتي”.
قد يستغرق التعافي الكامل من جراحة الأحبال الصوتية ما يصل إلى ستة أشهر، اعتمادًا على المريض. ومع ذلك، من المقرر حاليًا أن تكون جوثري واحدة من المضيفين الرئيسيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تبدأ في أوائل فبراير 2026. إذا خضعت لعملية جراحية في الشهر السابق، فلن يكون أمامها سوى حوالي أربعة إلى خمسة أسابيع للتعافي قبل الظهور أمام الكاميرا مرة أخرى. (اقرأ عن الأشياء التي لا يجب عليك فعلها أبدًا قبل إجراء الجراحة.)