لماذا يبدو صوت سافانا جوثري خشنًا جدًا؟ لديها أخيرا التشخيص

عندما تكون أحد أبرز المذيعين المشاركين في برنامج إخباري شهير مثل Savannah Guthrie of TODAY، فإنك تعتمد على صوتك يوميًا لنقلك من بث إلى آخر. ومع ذلك، بدأ صوت جوثري يتغير بطرق غير مرحب بها في عام 2025.

وفقًا للتعليقات التي أدلت بها غوثري في حلقة TODAY بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر)، أصبح صوتها الخشن والمتشقق كافيًا لقلق صحي لدرجة أنها طلبت الرعاية الطبية. تشخيصها: عقيدات وسليلة على الحبال الصوتية. هذه الأنواع من الآفات ليست شائعة بين الأشخاص الذين يستخدمون أصواتهم لكسب لقمة العيش، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تكون من المشاهير لتجربة هذا النوع من المشاكل. (وهذا ما يحدث لأصوات المطربين المشهورين مع تقدمهم في السن).

تحدث عقيدات الحبل الصوتي عادةً في منتصف سدائل أنسجة الحبل الصوتي، مما يتسبب في انقطاع النطق الطبيعي. تميل السلائل إلى أن تكون على طية نسيجية واحدة وقد تكون أكبر من العقيدات. ولحسن الحظ، فإن هذه الأنواع من الأحداث حميدة، وإن كانت محبطة – خاصة بالنسبة للشخصيات العامة التي تتحدث أو تغني بانتظام. (هذا هو السبب الطبي الذي يفسر صوت روبرت ف. كينيدي الابن.)