لماذا يبدو مطبخك باردًا جدًا (وكيفية جعله مريحًا على الفور)

المطبخ هو المكان المثالي للتجمع والانخراط. يريد عائلتك وأصدقائك أن يشعروا بالترحيب أثناء قضاء ساعات في وقت واحد في هذه المساحة المجتمعية. ومع ذلك ، مع عناصر التصميم الخاطئة ، يمكن للمطبخ أن يشعر بعدم التخلص منه. إذا كان مطبخك يفتقر إلى الدفء ، فقد حان الوقت لإعادة تقييم مكونات الغرفة.

يمكن أن تجعل الأسطح الصلبة الناعمة مثل باكسبلاش بلاط المترو ، أو كونترتوب الحجر ، أو حتى الأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ هذه غرفة التجمع المهمة تشعر بالبرد. إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح ، فستبدو هذه التركيبات مثل فكرة لاحقة وتعزز فيبي راكد. إذا كانت التشطيبات اللامعة الوفيرة موجودة ، فإن الضوء العلوي الوحيد قد يزيد المشكلة من خلال وضع الكثير من الضغط على العيون. يمكن أن تساعد تجهيزات الإضاءة المتعددة في جميع أنحاء الغرفة في تخفيف هذه المشكلة.

هذا واضح بشكل خاص في المطابخ البيضاء للجميع ، وحتى الإخوة الممتلكين أصدروا كلمة تحذير حول التصميم الداخلي الأبيض بالكامل. مع وجود العديد من الأجهزة من نفس الظل الخفيف ، يمكن أن تصبح أي غرفة عقيمة وبلا حياة. وصحيح ، يمكن أن يجعل نظام الألوان البيضاء أن الغرفة تبدو أكبر ولكنها ستركز أيضًا على أي جزء من المطبخ يبدو فارغًا ، مما يجعلها تبدو غير مكتملة. أيضًا ، تعتمد غرفة عديمة اللون على الضوء الطبيعي لتفتيح المساحة ، وعلى الأيام الملبدة بالغيوم ، يمكن أن تحمل الهواء الطلق القاتمة إلى المطبخ ، وهي غرفة تتطلب أن تكون ترتكز على النعومة. على هذا النحو ، حتى أصغر اللهجات وقطع الديكور يمكن أن تساعد في توازن.