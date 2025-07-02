لماذا يبدو مطبخك باردًا جدًا (وكيفية جعله مريحًا على الفور)

المطبخ هو المكان المثالي للتجمع والانخراط. يريد عائلتك وأصدقائك أن يشعروا بالترحيب أثناء قضاء ساعات في وقت واحد في هذه المساحة المجتمعية. ومع ذلك ، مع عناصر التصميم الخاطئة ، يمكن للمطبخ أن يشعر بعدم التخلص منه. إذا كان مطبخك يفتقر إلى الدفء ، فقد حان الوقت لإعادة تقييم مكونات الغرفة.
يمكن أن تجعل الأسطح الصلبة الناعمة مثل باكسبلاش بلاط المترو ، أو كونترتوب الحجر ، أو حتى الأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ هذه غرفة التجمع المهمة تشعر بالبرد. إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح ، فستبدو هذه التركيبات مثل فكرة لاحقة وتعزز فيبي راكد. إذا كانت التشطيبات اللامعة الوفيرة موجودة ، فإن الضوء العلوي الوحيد قد يزيد المشكلة من خلال وضع الكثير من الضغط على العيون. يمكن أن تساعد تجهيزات الإضاءة المتعددة في جميع أنحاء الغرفة في تخفيف هذه المشكلة.
هذا واضح بشكل خاص في المطابخ البيضاء للجميع ، وحتى الإخوة الممتلكين أصدروا كلمة تحذير حول التصميم الداخلي الأبيض بالكامل. مع وجود العديد من الأجهزة من نفس الظل الخفيف ، يمكن أن تصبح أي غرفة عقيمة وبلا حياة. وصحيح ، يمكن أن يجعل نظام الألوان البيضاء أن الغرفة تبدو أكبر ولكنها ستركز أيضًا على أي جزء من المطبخ يبدو فارغًا ، مما يجعلها تبدو غير مكتملة. أيضًا ، تعتمد غرفة عديمة اللون على الضوء الطبيعي لتفتيح المساحة ، وعلى الأيام الملبدة بالغيوم ، يمكن أن تحمل الهواء الطلق القاتمة إلى المطبخ ، وهي غرفة تتطلب أن تكون ترتكز على النعومة. على هذا النحو ، حتى أصغر اللهجات وقطع الديكور يمكن أن تساعد في توازن.
قم بتسخين مطبخك باللون والملمس
يجب أن يتبنى المطبخ التصميم الذي يشعر بالراحة والدعوة ، ويمكن أن يجعل الحيل تصميم منزلك أكثر راحة ودمج الأجواء الدافئة في المساحة. على سبيل المثال ، يعد اللون أداة محفزة يمكنها تحديد أي غرفة وتنشيطها. توفر نغمات الأرض مثل النحاس والتراكوتا توازنًا مثاليًا بين اللوحات الخفيفة والظلام. سوف تسخن هذه الألوان المساحة بطريقة لافتة للنظر دون أن تكون متعجزة.
طريقة لا لبس فيها لإضافة الدفء في الفضاء هي إنشاء المزيد من الملمس. الديكور والفن الجدار مع عناصر من الطبيعة الخالدة وتحفز الحواس. مواد مفيدة واحدة هي الخشب الصلب ، والتي يمكن أن تضفي شعورًا بالهدوء للديكورات الداخلية. يعتبر الخشب أيضًا عازلًا معروفًا ويمكنه رفع درجة الحرارة حرفيًا ومجازًا مع توفير تجربة عن طريق اللمس في الفضاء. لإضافة لمسات أكثر ليونة ، تعتبر سجاد المنطقة طريقة أنيقة لجلب صور مفصلة ومجموعة من الألوان في المطبخ. يمكن أن تساعد الغرفة على الشعور بالدهشة والسلمية.
فكر أيضًا في تبديل الجلوس عن طريق تغطية الكراسي في وسائد لها أنماط جميلة ومرحة. يمكن أن تحدث إضافة مقابض خزانة جلدية أو نبات صغير في صندوق الخشب أو وعاء الطين فرقًا ملحوظًا أيضًا. مثل هذه التغييرات الصغيرة يمكن أن تجعل المطبخ يشعر بالحيوية والدفء دون أن ينظر إلى تشوش.