لماذا يتخلص الناس من أرضياتهم الحجرية الطبيعية (وماذا يحصلون عليه بدلاً من ذلك)

أصحاب المنازل الذين يريدون مظهرًا أكثر فخامة لأرضياتهم قد يفكرون في تلك المصنوعة من الحجر الطبيعي. كما يوحي الاسم، الأرضيات الحجرية الطبيعية مصنوعة من مواد غير صناعية. يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من الألوان اعتمادًا على الحجر المستخدم بالضبط، بما في ذلك تلك المصنوعة من الجرانيت والرخام والأردواز، على سبيل المثال لا الحصر. يعتبر الحجر الطبيعي متينًا، ويمكن أن يكون بمثابة بيان في المساحات الصغيرة، مثل البهو والحمامات. ومع ذلك، يعيد بعض أصحاب المنازل التفكير في الأرضيات الحجرية الطبيعية لأنها يمكن أن تتشقق وتلطخ بسهولة على الرغم من متانتها الشاملة.
نظرًا لتكوينها الصخري، قد يكون من المفاجئ أن تتعرض الأرضيات الحجرية الطبيعية للتشقق والخدش والبقع. في حين أن نقاط الضعف هذه لا تقتصر بالتأكيد على الحجر الطبيعي، إلا أن بعض أصحاب المنازل قد لا يرغبون في الاستثمار في التكلفة المرتفعة للأرضيات الحجرية. في الواقع، تبلغ تكلفة تركيب الأرضيات الحجرية الطبيعية ما متوسطه 12 إلى 35 دولارًا لكل قدم مربع. من المعروف أيضًا أن الأرضيات الحجرية الطبيعية صعبة الإصلاح ومكلفة، خاصة إذا لم تتمكن من العثور على بلاط بديل يناسب بقية الأرضيات. وهناك اعتبار آخر هو العائد على الاستثمار في الأرضيات الحجرية الطبيعية. بالمقارنة مع السيراميك والخشب، حيث يبلغ متوسط عائد الاستثمار لكل منهما 70%، فإن عائد الاستثمار للأرضيات الحجرية الطبيعية يقدر بين 55% و70%. هذه كلها جوانب مهمة يجب معرفتها عن الحجر الطبيعي قبل الشراء.
فكر في بلاط الفينيل الفاخر ذو التأثير الحجري لتسهيل الصيانة وتكلفة أقل
إذا كنت تريد مظهر الحجر ولكن ليس التكلفة أو الإصلاحات باهظة الثمن، فيمكنك التفكير في بلاط الفينيل الفاخر ذو التأثير الحجري بدلاً من ذلك. يحاكي هذا النوع من الأرضيات مظهر نظيراتها من الحجر الطبيعي، ولكنه بدلاً من ذلك مصنوع من مواد من صنع الإنسان (وأحيانًا معاد تدويرها) تكون أكثر متانة وأسهل في التنظيف والصيانة. تأثير الحجر LVT غير مسامي، في حين أن الحجر الطبيعي كذلك. وهذا يعني أنه أقل عرضة للبقع أو إيواء الجراثيم.
والأكثر من ذلك، أن تكلفة التركيب أقل بكثير، حيث تبلغ تكلفة LVT ما متوسطه 2 إلى 10 دولارات للقدم المربع. إذا كنت تخطط للبقاء في منزلك لفترة طويلة وتبحث عن القدرة على تحمل التكاليف والمتانة، فقد يكون هذا خيارًا أفضل من منظور التكلفة والعائد. ومع ذلك، قد تكون LVT أيضًا من بين مواد الأرضيات التي قد تساعد في زيادة قيمة إعادة بيع منزلك بسبب شعبيتها المتزايدة في السنوات الأخيرة. أخيرًا، إذا لم تكن مستعدًا تمامًا للتخلي عن الحجر تمامًا، فهناك خيار آخر وهو استخدام مزيج من الحجر الطبيعي وتأثير الحجر LVT في جميع أنحاء منزلك. قد يعمل هذا الأخير بشكل أفضل في المناطق ذات الازدحام الشديد في منزلك، مثل المطابخ والممرات وغرف المعيشة، حيث قد تحدث الانسكابات وحركة السير والأشياء المسقطة في كثير من الأحيان.