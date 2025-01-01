لماذا يتخلص الناس من أرضياتهم الحجرية الطبيعية (وماذا يحصلون عليه بدلاً من ذلك)

أصحاب المنازل الذين يريدون مظهرًا أكثر فخامة لأرضياتهم قد يفكرون في تلك المصنوعة من الحجر الطبيعي. كما يوحي الاسم، الأرضيات الحجرية الطبيعية مصنوعة من مواد غير صناعية. يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من الألوان اعتمادًا على الحجر المستخدم بالضبط، بما في ذلك تلك المصنوعة من الجرانيت والرخام والأردواز، على سبيل المثال لا الحصر. يعتبر الحجر الطبيعي متينًا، ويمكن أن يكون بمثابة بيان في المساحات الصغيرة، مثل البهو والحمامات. ومع ذلك، يعيد بعض أصحاب المنازل التفكير في الأرضيات الحجرية الطبيعية لأنها يمكن أن تتشقق وتلطخ بسهولة على الرغم من متانتها الشاملة.

نظرًا لتكوينها الصخري، قد يكون من المفاجئ أن تتعرض الأرضيات الحجرية الطبيعية للتشقق والخدش والبقع. في حين أن نقاط الضعف هذه لا تقتصر بالتأكيد على الحجر الطبيعي، إلا أن بعض أصحاب المنازل قد لا يرغبون في الاستثمار في التكلفة المرتفعة للأرضيات الحجرية. في الواقع، تبلغ تكلفة تركيب الأرضيات الحجرية الطبيعية ما متوسطه 12 إلى 35 دولارًا لكل قدم مربع. من المعروف أيضًا أن الأرضيات الحجرية الطبيعية صعبة الإصلاح ومكلفة، خاصة إذا لم تتمكن من العثور على بلاط بديل يناسب بقية الأرضيات. وهناك اعتبار آخر هو العائد على الاستثمار في الأرضيات الحجرية الطبيعية. بالمقارنة مع السيراميك والخشب، حيث يبلغ متوسط ​​عائد الاستثمار لكل منهما 70%، فإن عائد الاستثمار للأرضيات الحجرية الطبيعية يقدر بين 55% و70%. هذه كلها جوانب مهمة يجب معرفتها عن الحجر الطبيعي قبل الشراء.