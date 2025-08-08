لماذا يتخلى الناس عن سجاد مجوهرات عفا عليها الزمن للبدائل الترابية

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

تمامًا مثل الملابس ، يمكن أن يخرج ديكور المنزل عن الأناقة أيضًا. كانت السجاد ذو النغمات ذات الجوهرة ذات يوم خيارًا شائعًا لإضافة موسيقى البوب المشرقة إلى أي غرفة ، ولكن وفقًا للمصممين الداخليين ، فإنها اتجاه خرج من الباب لعام 2025. هناك الآن لوحة ألوان جديدة ترتفع في عالم البساط: نغمات الأرض. لم يعد اختيار سجادة بألوان تشبه الجوهرة مثل Ruby Red أو Mapphire Blue أو Citrine في Vogue. أخبرت المصممة الداخلية Rachel Blindauer Homes & Gardens ، “في حين أن Bold in Concept ، إلا أنها يمكن أن تصبح ثقيلة بصريًا ويصعب إقرانها مع ديكور متطور. غالبًا ما تهيمن هذه القطع بدلاً من الارتفاع”.

عادة ما تكون نغمات الجوهرة رمزًا للرفاهية والأناقة والدفء. سجادة مشبعة في هذه الألوان تجعل البيان تماما. ومع ذلك ، يلجأ الناس إلى نغمات الأرض لسجادهم بدلاً من ذلك – ألوان خالدة مستوحاة من جمال الطبيعة. على الرغم من أن Emerald Green يُعتقد عادةً أنه نغمة جوهرة ، إلا أنه لا يزال اختيارًا شائعًا للون البساط ، حيث إنه أكثر تنوعًا ويمكنه إقرانه بشكل جيد مع ظلال محايدة.

أحد الأسباب التي تجعل الناس يحبون استخدام نغمات الأرض هو أنه يمكنهم إحساس الانسجام والتوازن مع المنزل. سواء كنت تتطلع إلى استخدام ميزات التصميم لرفع غرفة نومك أو ترغب في تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك إلى مساحة هادئة ، فإن دمج ألوان مثل ظلال من اللون البني والبيج والأخضر الزيتون والتراكوتا يمكن أن تساعد في القيام بالخدعة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من المواد التي تربطها بشكل جيد ، بما في ذلك البرونز والنحاس والنحاس والحجر الطبيعي والخشب. لا عجب أن نغمات الأرض هي اتجاه تصميم عام لعام 2025.