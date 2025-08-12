لماذا يتخلى نيت بيركوس عن اللوح الأمامي لشيء أكثر شخصية

غرفة النوم هي مكان مريح حيث يمكننا التراجع بعد يوم طويل. نظرًا لأننا نقضي ساعات في هذا الفضاء كل ليلة ، يجب أن يكون الأجواء مهدئة وانعكاس لذوقنا الفردي. يمكن أن يمتد تصميم غرفة النوم إلى ما هو أبعد من اختيار ترتيب الأسرة والوسادة. لجعل الغرفة أكثر دافئًا ، استخدم الجدران كمكان لعرض العناصر الإبداعية التي تتحدث إليك. يوصي خبير التصميم الداخلي Nate Berkus باستخدام المساحة الموجودة فوق السرير ليس للوحة الأمامية ، ولكن لعرض أعمال فنية.

بدلاً من الديكور الضخم أو اللوح الأمامي الضخم ، يضيف Art لمسة شخصية من خلال عكس الشخص الذي ينام هناك. يتيح لك الفن الصحيح تخصيص تصميم غرفة نومك لتفضيلاتك ، مما يجعل المساحة تشعر بأنها متعمدة وهادئة. ستجذب لوحة لوحة كبيرة أو مطبوعات صغيرة من نفس الارتفاع العين دون التغلب على الغرفة. بيركوس تفضل الألواح المستطيلة وتلاحظ كيف يرسم العمل الفني العين ويساعد على الحفاظ على الغرفة. سواء أكان لتغطية محيط الجدار بأكمله أم لا. تذكر أن اختيار الفن اليميني للحجم للتعليق فوق سريرك هو مفتاح الحفاظ على موازنة الغرفة.