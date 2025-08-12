لماذا يتخلى نيت بيركوس عن اللوح الأمامي لشيء أكثر شخصية

غرفة النوم هي مكان مريح حيث يمكننا التراجع بعد يوم طويل. نظرًا لأننا نقضي ساعات في هذا الفضاء كل ليلة ، يجب أن يكون الأجواء مهدئة وانعكاس لذوقنا الفردي. يمكن أن يمتد تصميم غرفة النوم إلى ما هو أبعد من اختيار ترتيب الأسرة والوسادة. لجعل الغرفة أكثر دافئًا ، استخدم الجدران كمكان لعرض العناصر الإبداعية التي تتحدث إليك. يوصي خبير التصميم الداخلي Nate Berkus باستخدام المساحة الموجودة فوق السرير ليس للوحة الأمامية ، ولكن لعرض أعمال فنية.
بدلاً من الديكور الضخم أو اللوح الأمامي الضخم ، يضيف Art لمسة شخصية من خلال عكس الشخص الذي ينام هناك. يتيح لك الفن الصحيح تخصيص تصميم غرفة نومك لتفضيلاتك ، مما يجعل المساحة تشعر بأنها متعمدة وهادئة. ستجذب لوحة لوحة كبيرة أو مطبوعات صغيرة من نفس الارتفاع العين دون التغلب على الغرفة. بيركوس تفضل الألواح المستطيلة وتلاحظ كيف يرسم العمل الفني العين ويساعد على الحفاظ على الغرفة. سواء أكان لتغطية محيط الجدار بأكمله أم لا. تذكر أن اختيار الفن اليميني للحجم للتعليق فوق سريرك هو مفتاح الحفاظ على موازنة الغرفة.
تزيين المساحة فوق السرير بالفن
العمل الفني هو وسيلة سريعة ومؤثرة لجعل غرفة نوم تشعر فريدة من نوعها. يستخدم Nate Berkus الفن بشكل متكرر لإنشاء تفضيلات ألوان مختلفة ، وأنماط ، وعلم الجمال التي تكمل الغرفة. مساحة الجدار المطل على السرير هي المكان المثالي للطلاء المخصص للتألق حقًا. يمكن لعشاق السفر أن يحلموا بإجازة من خلال عرض صورة للمناظر الطبيعية على رؤوسهم أثناء النوم. أو يمكن تعليق اللوحة التجريدية لإعطاء تلميح من النزوة والأنيقة من العناصر الأخرى في الفضاء. تأكد من استخدام قاعدة القياس السهلة هذه للأعمال الفنية المقيسة بخبرة فوق سريرك.
لا يجب أن تقتصر مساحة الجدار فوق السرير على اللوحات. يمكن عرض نسيج أنيق معلق فوق السرير لإضافة موسيقى البوب والملمس. ستضيف الألواح الخشبية أو Shiplap أو حتى Wainscoting الملمس والجاذبية البصرية دون سرقة التركيز. صور شخصية مؤطرة تسخين القلب من خلال السماح لك باستخلاص لحظات لا تنسى مرة أخرى كل صباح. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إقران الصور مع إطار خشبي أنيقة سيضيف لمسة عضوية خفية إلى غرفة النوم. يمكن استخدام خلفية الجدران حتى يملأ مساحة الجدار خلف السرير ، وإدخال نمط جريء وخلق تناسق بصري في الفضاء.